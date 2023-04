La imputación de Trump genera dudas: le acusan de delitos federales en virtud de una ley estatal

Donald J. Trump no se dirigió a la prensa a su salida del tribunal. Las primeras declaraciones del presidente del tribunal después de acudir a la lectura de los cargos por los que se le imputa no fueron ni siquiera en Manhattan, un territorio hostil que habría preferido no pisar. En su lugar, Trump esperó a llegar a su residencia en Mar-a-Lago en Florida para pronunciarse fuera de su red particular, Truth Social.

En un acto que se podría considerar 'de campaña —por su impresión de mítin, las alusiones a 2024 y las invitaciones a enviar SMS en apoyo de la causa del magnate—, Trump afirmó a su público: "El único crimen que he cometido es defender sin miedo esta nación". Su discurso fue una delación a los distintos intentos del Partido Demócrata de desmontar sus campañas: "las espiaron", "empezaron con Rusia, Rusia, Rusia"; le quitaron Twitter y Facebook —arremetía ante un público que abucheaba en contra de las investigaciones a las que ahora la Fiscalía de Nueva York somete al expresidente—. Trump aparece en un acto en su residencia de Mar-a-Lago, en Palm Beach (Florida). Reuters Los 34 cargos por los que se imputa a Trump no sólo son dudosos para los partidarios del expresidente, que entienden estas acciones como una prueba más de la "caza de brujas" que el establishment ejerce contra él. La naturaleza de las imputaciones, que combinan la legislación estatal neoyorquina con la federal, hace que algunos expertos describan el caso como "arriesgado y novedoso". El fiscal que ha presentado los cargos, Alvin L. Bragg, dice considerar la ley electoral del Estado de Nueva York en una trama que versa sobre unas elecciones presidenciales federales, donde la ley nacional debería prevalecer. A diferencia de la normativa estadounidense, la neoyorquina tipifica como delito menor la conspiración para promover una candidatura por medios ilegales. Si Donald Trump es juzgado a través de la legislación de Nueva York, concurrirá en delitos que la ley federal norteamericana no contempla. [Donald Trump rentabiliza su arresto: recauda fondos de sus seguidores y cita a la prensa en 'prime time'] Además, Bragg se refirió el martes en una rueda de prensa a un límite federal a las contribuciones a las campañas que el candidato a la presidencia violó en 2016. El hecho de que el fiscal tenga únicamente competencia estatal —y no federal— cuestiona el buen hacer de Bragg, que está intentando acusar al imputado de un delito sobre el que no tiene jurisdicción. Las causas presentadas por el fiscal son 34, todas tipificadas como felony E, el delito grave de menor intensidad según la clasificación de la jurisdicción neoyorquina. Cada cargo se refiere "a un registro específico que el Sr. Trump está acusado de falsificar, y cada uno especifica la fecha en que los fiscales dicen que el registro fue creado", según el New York Times. Alvin Bragg comparece después de la lectura de cargos del martes. Reuters El diario estadounidense ha dividido en tres categorías los cargos de Trump: de la treintena, 11 hacen alusión a Michael Cohen, el exabogado del magnate, que habría presentado facturas falsas por honorarios legales; otros 11 están relacionados con cheques de reembolso enviados de Trump a Cohen; finalmente, 12 cargos se refieren a los asientos contables realizados para los reembolsos al expresidente. Las causas incluyen la aparición en su mansión de Mar-a-Lago de documentos confidenciales procedentes de la Casa Blanca, su presunta intervención en el asalto al Congreso del 6 de enero de 2021 con la intención de impedir la proclamación de Joe Biden, el intento de interferir en los resultados electorales del estado de Georgia, y la supuesta manipulación del precio de las propiedades de la Trump Organization para conseguir una rebaja de impuestos. MIchael Cohen, el ahora exabogado de Donald Trump. REUTERS Las acusaciones de fraude contable por ocultar violaciones de la financiación de la campaña se basan en cuestiones jurídicas controvertidas y difíciles de probar, ha declarado la profesora de derecho Rebecca Roiphe al New York Times. Estos registros se hacen en virtud del artículo 175 de la Ley Penal de Nueva York, que los considera delitos graves, mientras la ley americana requiere demostrar que el acusado tenía la intención de cometer, ayudar u ocultar un segundo delito. Esto plantea, según Roiphe, la existencia de otro delito que sustente los cargos de Bragg. En este caso, la falsificación de registros para cometer un delito fiscal estatal se antoja una acusación mucho más simple que evita las posibles trampas. Trump amenaza a la Justicia Los dos abogados de Trump, Todd Blanche y Joe Tacopina, saliendo del juzgado este martes. Reuters Este miércoles, Trump ha pedido a los legisladores republicanos en el Congreso que reduzcan los fondos destinados al Departamento de Justicia (DOJ) y al FBI. "Los republicanos en el Congreso deben dejar de financiar al DOJ y al FBI hasta que entren en razón. Los demócratas han armado completamente a las fuerzas de la ley en nuestro país y están utilizando perversamente este abuso de poder para interferir en nuestras elecciones, ya bajo asedio", ha posteado en Social Truth. El expresidente ha expresado también por su perfil que EEUU "se está yendo al infierno" y que nunca pensó que "algo así ocurriría", según Efe. "Casi todos los analistas legales y políticos han dicho que la acusación injusta y moralmente repugnante presentada contra mí ayer NO TIENE MÉRITO —legal—, y ni siquiera es un caso. No hubo delito y, de todos modos, el Estatuto de Limitaciones ha sido violado durante muchos años", ha declarado en otro toot. La propuesta de Trump, de ser respaldada por su partido, significaría un cambio en la política de loscanos republi, que en el pasado han apoyado una solida financiación tanto del DOJ como del FBI, además de criticar las propuestas de reducir fondos para esas agencias.