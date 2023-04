Robert F. Kennedy Jr. presenta su candidatura a la presidencia de EEUU y desafía a Joe Biden

C. Gómez

El demócrata Robert F. Kennedy Jr., un activista antivacunas y descendiente de una de las familias políticas más famosas del país, se postula como candidato a la presidencia de Estados Unidos en 2024. Según ha adelantado Associated Press y ha confirmado el tesorero de la campaña, John E. Sullivan, a CNN, Kennedy presentó una declaración de candidatura este miércoles ante la Comisión Federal de Elecciones.

El pasado 10 de marzo ya anunció a través de las redes sociales su interés por presentarse como candidato. Sin embargo, dejó la decisión en manos de sus seguidores y potenciales votantes. "Ayúdame a decidir si me postulo para presidente. Si me parece que puedo recaudar el dinero y movilizar a suficientes personas para ganar, me uniré a la carrera", escribió en Twitter.

En ese mensaje afirmó que, si finalmente se postulaba, "mi principal prioridad será poner fin a la fusión corrupta entre el Estado y el poder corporativo que ha arruinado nuestra economía, destrozado a la clase media, contaminado nuestros paisajes y aguas, envenenado a nuestros niños y despojado de nuestros valores y libertades".

"Juntos podemos restaurar la democracia de Estados Unidos", aseguró.

Aunque parece que ya se ha unido oficialmente a la carrera electoral, para competir en los próximos comicios de 2024 primero tendrá que vencer al actual presidente Joe Biden en las primarias demócratas, algo que los medios estadounidenses consideran poco probable.

Abogado y activista ambiental

Robert F. Kennedy Jr., de 69 años, es sobrino del presidente John F. Kennedy e hijo Robert F. Kennedy, y, según expone en su propia página para la campaña, "ha pasado su vida luchando por la democracia estadounidense y las libertades garantizadas por la Constitución".

Es un reconocido abogado y activista ambiental. Desde 1986 hasta 2017 fue abogado senior del Natural Resources Defense Council (NRDC), una organización ambiental sin fines de lucro. Fue miembro de la junta y jefe de la fiscalía de Riverkeeper, organización ambiental no lucrativa dedicada a proteger el río Hudson y durante más de treinta años ha sido profesor adjunto de Derecho Ambiental en la Escuela de Derecho de la Universidad de Pace.

En 1987, fundó la Clínica de Litigios Ambientales en la Escuela de Derecho de la Universidad de Pace, desde donde ha procesado a numerosos gobiernos y empresas por contaminar Long Island Sound y el río Hudson y sus afluentes. Entre sus casos de éxito destaca la demanda presentada por Pace en 2010 y que obligó a ExxonMobil a limpiar decenas de millones de barriles de petróleo filtrados en Newtown Creek (Brooklyn, Nueva York).

Además, ha escrito una decena de libros, incluidos dos best sellers, como Valores americanos: las lecciones que aprendí de mi familia (Harper, 2018).

Posiciones antivacunas

Pese a su prolífica carrera como abogado y activista, el candidato ha protagonizado algunas polémicas debido a sus opiniones sobre el autismo y contrarias a las vacunas.

Kennedy es el presidente de Children's Health Defense (anteriormente World Mercury Project), un grupo que alega que una gran proporción de niños estadounidenses sufre de condiciones tan diversas como el autismo, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad o alergias alimentarias debido a la exposición a ciertos productos químicos y radiación.

En su lucha por la defensa de la salud, este grupo ha promovido campañas contra medicamentos como el paracetamol y avances sanitarios como las vacunas.

Kennedy ha escrito multitud de artículos en los que habla de una "conspiración gubernamental para ocultar una conexión entre el timerosal (un compuesto organomercúrico con una reconocida acción antiséptica y antifúngica y que se usaba en vacunas, entre otras cosas) y la epidemia de trastornos del neurodesarrollo infantil, incluido el autismo.

También escribió el polémico libro El verdadero Anthony Fauci: Bill Gates, Big Pharma y la guerra global contra la democracia y la salud pública (Children’s Health Defense, 2021) en el que afirma que "los medios de comunicación financiados por la industria farmacéutica han convencido a millones de estadounidenses que el Dr. Anthony Fauci -exdirector del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas- es un héroe" cuando "es todo lo contrario".

"The Real Anthony Fauci detalla cómo Fauci, Gates y sus secuaces utilizan su control de los medios de comunicación, las revistas científicas, los principales organismos gubernamentales y cuasi-gubernamentales, las agencias de inteligencia mundiales, así como los científicos y médicos influyentes, para inundar al público con propaganda, azuzando el miedo a la virulencia y la patogénesis de la Covid-19, con el fin de amordazar el debate y censurar despiadadamente la disidencia", se puede leer en la sinopsis del libro.

Sus radicales posiciones contra las vacunas hicieron incluso que en 2017 el expresidente Donald Trump le pidiese dirigir la Comisión sobre Seguridad de las Vacunas e Integridad Científica, según dijo el propio Kennedy a los medios de comunicación.

Con estas ideas antivacunas y de gran defensa del medio ambiente, queda ver si Robert F. Kennedy Jr. consigue ganarse al electorado demócrata y desbancar al actual presidente Joe Biden, para llegar a las elecciones de 2024.

