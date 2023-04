'Convoy', los mercenarios rusos que ya compiten con el Grupo Wagner en el frente de combate

Recientemente, la figura de Yevgeny Prigozhin en la invasión de Rusia a Ucrania se ha visto sacudida. En las últimas semanas se le prohibió reclutar prisioneros para el Grupo Wagner y ahora el Ministerio de Defensa se dedica a buscar mercenarios que no compitan con su Ejército. Wagner lleva meses pidiendo munición y según Prigozhin los suministros no llegan deliberadamente.

Tras las acusaciones del Institute for the Study of War que recalcan la mala relación entre Prigozhin y el Ministerio de Defensa ruso, Putin se habría decidido ya a poner fin a la aventura de Wagner y estaría buscando otro Ejército privado que le fuera más dócil.

Quien últimamente apoya a Prigozhin es el líder de Crimea, Serguéi Aksiónov. Se posicionó abiertamente de su lado en el conflicto con el Ministerio de Defensa, insinuando la "medida capital" para los funcionarios del departamento responsable de la distribución de municiones. Prigozhin elogió a Aksiónov en respuesta.

El grupo de mercenarios 'Convoy'

En marzo de este año, Aksiónov habló sobre la aparición de una unidad militar profesional en Crimea: "Los muchachos han pasado por todo lo posible, los líderes tienen varias 'Órdenes de Coraje', el jefe del personal es un héroe de Rusia".

Un poco antes, se publicó un video en un canal de Telegram llamado "Convoy" que muestra a Aksiónov inspeccionando las posiciones de la nueva unidad: "Está bien, está bien. En verano todo será perfecto", varios mercenarios comentan las condiciones con Aksiónov.

El jefe de Crimea, Sergey Aksyonov, sobre las posiciones del "Convoy"

Convoy "es una unidad militar privada relativamente nueva. Su canal de Telegram fue creado en noviembre del año pasado.

En el grupo difunden propaganda para unirse a ellos y comparten fotos y vídeos de la línea del frente. Además aprovechan para publicar textos filosóficos con títulos como la "Rusia ortodoxa fuerte", los "satanistas ucranianos", el "pueblo victorioso".

3/ Convoy existe depuis fin 2022, visiblement. Des annonces de recrutement (semblables à celles proposées par Wagner) sont disponibles en ligne pic.twitter.com/n9UajwXtm2 — Thomas Eydoux (@EydouxT) April 4, 2023

También comparten sus teorías de conspiración sobre cómo los Rockefeller compraron el sistema de suministro de agua en Ucrania y ahora "con la ayuda de una composición química especial paralizan aquellas partes del cerebro que son responsables de identificar a una persona".

Formalmente, Convoy es una reserva del ejército de combate, sus miembros tienen dos contratos: uno con Convoy y el segundo con el Ministerio de Defensa según Important Stories. Esto le permite tener sus pagos garantizados en caso de lesión o muerte. Hoy, las posiciones del "Convoy" se encuentran en la región de Jersón, adyacente a Crimea.

Vídeo de entrenamientos difundido por Telegram de 'Convoy' A. Benito

En marzo, Olga Kurlaeva, periodista para el canal de televisión Vgtrk, obtuvo permiso para ingresar a la ubicación del "Convoy" por primera vez. "Nunca había visto una fortificación así, un edificio de apartamentos entero bajo tierra", confiesa.

"Suministros, alimentos, equipos y armas, a expensas de los fondos extrapresupuestarios que encuentra el jefe de Crimea", dice Kurlaeva. Como recalca en su informe, la unidad cuenta con tanques e incluso su propia inteligencia electrónica.

Tanques del Convoy

"En términos de apoyo material, no hay ningún problema. Repartieron chalecos antibalas, cascos, guantes, pasamontañas, mochilas raid, en general, de todo", afirma un exmiembro del grupo.

El campo de entrenamiento de 'Convoy' está ubicado en el pueblo de Perevalnoye, cerca de Crimea, según la información publicada en uno de los chats donde se comunican con los voluntarios. En esta aldea de Crimea en los años 80 se encontraba el 165º centro de formación para la formación de personal militar extranjero. Ahora allí, con exactamente el mismo nombre, entrenan con los llamados rifles Lobaev.

Quién es su líder

En el informe de Kurlaeva, también aparecía el comandante del "Convoy", con rostro y un seudónimo, Mazai. Puede identificarse fácilmente como Konstantin Pikalov, la mano derecha de Prigozhin, el curador de Wagner en África.

Por primera vez, Mazai se dio a conocer después de una investigación conjunta de Bellingcat e Insider. Según el material, supervisó a los tecnólogos políticos de Prigozhin en Madagascar y la República Centroafricana. En la correspondencia entre empleados, se describe a Mazai como la única persona en la República Centroafricana que habla con Prigozhin sin miedo y en pie de igualdad.

Mazai - Pikalov en la televisión rusa

Anteriormente, Pikalov sirvió en el Ministerio de Defensa, en una unidad militar cerca de San Petersburgo, y después de su retiro se convirtió en copropietario y director de una agencia de detectives.

El hecho de que Mazai realmente trabajó (o está trabajando) para Prigozhin se confirma indirectamente en el informe de Kurlaeva: según ella, Mazai "trabajó en Madagascar y la República Centroafricana", las áreas de interés de Prigozhin. Además, según ella, Mazai "estuvo" en Yugoslavia y Georgia, donde luchó "con los mismos oponentes: mercenarios de la OTAN".

En el registro ruso de personas jurídicas, Pikalov figura como el jefe de la sociedad cosaca "Convoy" y, a su vez, es el fundador de la "Compañía de seguridad militar" Convoy ".

Guerra Rusia -Ucrania

