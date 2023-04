El Kremlin se harta de los fracasos de Wagner y busca mercenarios que no compitan con su Ejército

Siguen las especulaciones en torno a la muerte de Vladlen Tatarsky, el bloguero militar vinculado al Grupo Wagner y amigo personal de su líder, Eugeni Prigozhin. El prestigioso Institute for the Study of War incide en su último informe en lo comentado este martes por EL ESPAÑOL: la mala relación entre Prigozhin y el Ministerio de Defensa podría estar detrás del atentado, especialmente si se suma el descontrol de algunas facciones de los servicios secretos rusos y la pésima consideración que Putin tiene de estos "blogueros", que no dejan de ser reporteros fuera del control de la propaganda oficial.