El futuro de Trump está en manos de un juez hispano: Juan Manuel Merchán, que ya condenó a Steve Bannon

Resulta curioso para el lector hispano consultar la composición del Tribunal Penal de Manhattan, que ha leído al expresidente Donald J. Trump este martes los 34 cargos penales por lo que está imputado. Al mando de la sala, sobresale un nombre que podría ser el de un juez de Madrid, Bogotá o Montevideo: Juan Manuel Merchán.

El letrado Merchán es un viejo conocido para el expresidente estadounidense. Colombiano de nacimiento, el veterano juez ya supervisó el año pasado un juicio penal contra la Organización Trump, que acabó condenando a la empresa inmobiliaria por fraude fiscal y sancionándola con multas. El proceso acabó con el aprisionamiento de Allen Weisselberg, mientras que uno de los ejecutivos de toda la vida de Trump.

Merchán condenó a la Organización Trump a pagar 1,6 millones de dólares después de que los jurados condenaran a la empresa en diciembre. El juez también condenó a cinco meses de prisión a Weisselberg, que durante mucho tiempo trabajó como ejecutivo a las órdenes de Trump pero fue el testigo estrella de la acusación en el juicio.

Dibujo del juez Merchán presidiendo el juicio penal fiscal de la Organización Trump en el Tribunal Penal de Manhattan. Reuters

"Un juzgado muy injusto, con algunas zonas que votaron 1% republicano. Este caso debe ser trasladado a la cercana Staten Island — sería un lugar muy justo y seguro para el juicio. Además, el juez altamente partidista y su familia son bien conocidos por ser haters de Trump", publicó en Truth Social el exmandatario estadounidense.

El mensaje continúa: "Fue un desastre injusto en un caso anterior relacionado con Trump, no se recusó, dio instrucciones horribles al jurado y fue imposible tratar con él durante el juicio de la caza de brujas. Su hija trabajó para "Kamala" y ahora la campaña Biden-Harris. ¡¡¡Tribunal ilegítimo!!!"

Las acusaciones contra la hija del juez responden a la participación de Loren Merchán, de 34 años, en la agencia digital progresista Authentic Campaigns. Según el diario conservador estadounidense Breitbart, Loren fue "Directora de Persuasión Digital" para campañas del Partido Demócrata: la "Biden-Harris" y la "Kamala Harris For The People" en 2019 ―para las elecciones presidenciales de 2020―.

El trabajo de la hija del juez ha motivado al expresidente imputado a afirmar que el juez "le odia" y de que el caso del dinero subrepticio de Stormy Daniels contra él en Manhattan está amañado, es tendencioso y forma parte de la politización y criminalización del sistema judicial estadounidense, cuenta el Daily Mail británico.

🚨| ÚLTIMA HORA: Hija del juez Juan Merchan que supervisa el caso de Donald Trump, trabajó en la campaña digital de Biden-Harris, según el medio Breitbart. Otro conflicto de interés en la cacería de brujas contra Donald Trump por parte de los comunistas. ¿Qué opinan de esto? pic.twitter.com/TfxP2x75Wz — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) April 4, 2023

El viernes pasado, Trump arremetió contra Merchán en su plataforma Truth Social: "El Juez 'asignado' a mi Caso de Caza de Brujas, un 'Caso' que NUNCA HA SIDO ACUSADO ANTES, ME ODIA", escribió Trump, que ha lanzado una campaña para recuperar la presidencia en 2024.

Prosiguió: "Armó fuertemente a Allen, lo que un juez no está autorizado a hacer, & trató VICIOSAMENTE a mis empresas, que no se 'declararon'", publicó en su red. Merchán no respondió a una petición de comentarios.

Los procesos de Merchán

El juicio de la Organización Trump no es el único encuentro reciente de Merchán con personas cercanas al expresidente. Merchán también preside un caso penal que involucra al exasesor de la campaña de Trump y de la Casa Blanca Steve Bannon, quien se ha declarado inocente de los cargos de lavado de dinero, conspiración y fraude relacionados con una organización sin fines de lucro que recaudó fondos para construir un muro en la frontera de Estados Unidos con México.

Merchán ha sido juez de la corte penal de Manhattan desde 2009 después de pasar por el Tribunal de Reclamaciones del estado, que conoce de casos contra el estado y sus agencias, y el tribunal de familia en el Bronx.

Steve Bannon declarando ante los medios tras un juicio. Reuters

El juez nació en Colombia y se trasladó a Estados Unidos a los 6 años. Creció en el barrio neoyorquino de Queens, según Reuters. Merchán se graduó en el Baruch College y en la Facultad de Derecho de la Universidad de Hofstra y comenzó su carrera legal en la misma oficina del fiscal del distrito que ahora está procesando a Trump.

El letrado presidió en 2012 el caso de la llamada "Soccer Mom Madam" Anna Gristina, que acaparó escabrosos titulares en los medios de comunicación neoyorquinos. Gristina fue acusada de dirigir un burdel de lujo desde su apartamento de Manhattan y finalmente se declaró culpable. Gristina demandó a Merchán en 2021 para que desclasificara los registros de su caso como parte de un esfuerzo por anular su expediente. Su caso fue desestimado, según los registros judiciales.

En 2011, el senador demócrata Charles Schumer, de Nueva York, recomendó al presidente Barack Obama que propusiera a Merchán para un cargo de juez federal en Brooklyn, diciendo que habría sido el primer juez federal nacido en Colombia, según el New York Law Journal. Merchán no fue nominado para el puesto.

