El fiscal Alvin Bragg defiende su acusación contra Trump: "Nadie está por encima de la ley"

Durante casi una hora, Donald J. Trump escuchó el martes cómo un juez le leía uno tras otro los 34 delitos por falsificación de registros comerciales de los que le acusa la Fiscalía de Manhattan. Después, el expresidente de Estados Unidos, el primero de la historia del país en ser imputado penalmente, se declaró "inocente de todos los cargos".

Sin embargo, en su primera comparecencia pública tras la vista judicial, el fiscal del distrito y el encargado del caso, Alvin Bragg, no dudó en defender la imputación aprobada por un gran jurado de Nueva York. "Donald Trump ha sido acusado de 34 delitos. Declaraciones falsas para cubrir otros delitos", comenzó su declaración.

"No se trata solo de un pago", aclaró Bragg con relación a los 130.000 dólares que Trump pagó, a través de su abogado Michael Cohen, a la actriz de cine porno, Stormy Daniels, a finales de la campaña presidencial de 2016 para silenciar su aventura extramatrimonial. "Trump falsificó repetida y fraudulentamente los registros comerciales de Nueva York para ocultar conductas delictivas que ocultaron información dañina del público votante durante las elecciones presidenciales de 2016", ha añadido el fiscal.

2023-04-04T200546Z_2079236445_RC2U70A4ZBFG_RTRMADP_3_USA-TRUMP

Y es que si bien la falsificación de registros comerciales en Nueva York por sí sola es un delito menor punible con no más de un año de prisión, se eleva a un delito grave penado con hasta cuatro años de cárcel cuando se hace para ocultar otro delito. "No normalizaremos una conducta criminal grave", señaló Bragg, antes de asegurar que "nadie está por encima de la ley" y que "ninguna cantidad de dinero y ninguna cantidad de poder cambiar eso".

Los tres pagos de Trump

En este sentido, Bragg ha repetido lo indicado en el documento de imputación difundido por la Fiscalía. Sin embargo, el documento no da nombres y el fiscal ha detallado que hubo tres pagos distintos e irregulares. El primero, de 30.000 dólares, a un conserje de Torre Trump que aseguraba conocer el caso de un hijo ilegítimo del expresidente.

[Donald Trump se declara "inocente de todos los cargos" de los que se le acusa]

Un segundo, el pago de 150.000 dólares se hizo a "una mujer que alega haber tenido una relación sexual con Trump"; y un tercero, el pago de 130.000 dólares "al abogado de una actriz porno", en referencia a Stormy Daniels.



"No hay nada (en la acusación). No se alega ningún delito federal, ni que se haya cometido (delito) contra ninguna ley estatal. No alega cuál es la declaración falsificada. Es realmente decepcionante, es triste y vamos a luchar contra él", dijo por su parte abogado de Trump, Todd Blanche, en declaraciones recogidas por la agencia Efe.

Sigue los temas que te interesan