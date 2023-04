Michael Cohen, el 'pitbull' que acabó traicionando a Donald Trump: "Nadie está por encima de la ley"

"Si haces algo malo contra Trump, iré a por ti, te cogeré del cuello y no te dejaré escapar hasta que haya terminado" o "soy el tipo que recibiría una bala por el presidente". El autor de estas frases, Michael Cohen, pasó de ser uno de los más fieles escuderos del expresidente estadounidense al detonante de sus procesos judiciales.

Con la actual imputación del exmandatario por parte de un gran jurado por el caso Daniels, Cohen se pronunció el pasado 30 de marzo en un comunicado. En él reconocía lo histórico de la imputación de un expresidente estadounidense, y aseguró no sentir "orgullo" por el momento vivido, mientras que reivindicó el "debido proceso" para esclarecer los hechos.

Cohen, que se vinculó a la empresa inmobiliaria de Trump en 2007 y luego se convirtió en su abogado personal, consumó su ruptura con el magnate agosto de 2018, cuando acordó con la Justicia estadounidense declararse culpable de ocho cargos que incluyen diversos delitos de fraude y violación de las normas de financiación de campañas electorales.

Donald Trump y su exabogado Michael Cohen. Reuters

Entre esos cargos figura el soborno a la actriz porno Stormy Daniels y a la modelo de Playboy Karen McDougal, que percibieron 130.000 y 150.000 dólares, respectivamente. Cohen reconoció ya en 2018 que estos pagos fueron efectuados por orden directa del entonces candidato a presidente, Donald J. Trump.

La declaración como culpable le costó Cohen un año de cárcel —fue puesto en libertad antes de completar los tres años de condena— y una multa de 50.000 dólares por evasión fiscal y campaña electoral. En el comunicado emitido el pasado jueves, el ex-'pitbull' de Trump admitía que le "consuela validar el dicho de que nadie está por encima de la ley, ni siquiera un antiguo presidente".

"La imputación de hoy no es el final del capítulo, sino más bien el principio. Ahora que los cargos han sido interpuestos, es mejor que (se) deje a la imputación hablar por sí misma", sostiene Cohen en su mensaje.

El exabogado de Trump termina su carta expresando que "la rendición de cuentas importa" y defendiendo el "testimonio y las pruebas" que ha aportado a la Fiscalía en la investigación.

El abogado de Trump, Michael Cohen. Reuters

Michael Cohen ha testificado dos veces ante el gran jurado de Manhattan, según Reuters. Si el caso por el que Trump está imputado llega a juicio, el exabogado del magnate podrá convertirse en un testigo destacado, ya que fue él quien recibió la orden del presidente de pagar los 130.000 dólares a Stormy Daniels.

El hipotético rol de Cohen como testigo aseguraría unas declaraciones "comprometidas en decir la verdad al poder" y en cooperar con las autoridades, según declaró el abogado el viernes pasado.

"Decidí que no iba a permitir que se me recordara como el villano de su historia", dijo Cohen a Reuters en una entrevista. "Si decir la verdad al poder me convierte en el archienemigo de Donald, que así sea".

Su relación con Trump

Cohen fue contratado como vicepresidente ejecutivo y asesor especial de la Organización Trump en 2007. Antes de eso, este nativo de Long Island e hijo de un superviviente del Holocausto trabajó como abogado de malas praxis y fue propietario de una flota de taxis amarillos.

En la entrevista, el abogado contó que fue contratado por el magnate tras conseguir la destitución de la junta directiva de un condominio donde estaban tratando de eliminar el nombre de Trump del exterior del edificio.

Cohen asesoró más tarde la campaña presidencial de Trump en 2016 y, como su abogado personal, se mantuvo cerca de Trump una vez que se convirtió en presidente, aunque no tenía un trabajo oficial en la Casa Blanca.

En 2018, después de que saliera a la luz el pago de dinero por silencio a Daniels, Cohen dijo inicialmente que pagó con su propio dinero y que ni la campaña de Trump ni la Organización Trump le reembolsaron.

Más tarde se declaró culpable de una violación de la ley federal de financiación de campañas por pagar a Daniels, y luego testificó en el Congreso que Trump le dijo que hiciera el pago. Dijo que se le reembolsó a plazos, y mostró una copia de un cheque de 35.000 dólares de la cuenta bancaria personal de Trump.

Cohen fue condenado a tres años de prisión por hacer contribuciones de campaña ilegalmente excesivas y otros delitos, entre ellos defraudar en sus impuestos personales y mentir bajo juramento al Congreso sobre cuándo la Organización Trump dejó de trabajar en un proyecto de construcción propuesto en Rusia. Cohen cumplió más de un año de condena antes de ser puesto en libertad.

Confiar en el testimonio de Cohen presenta riesgos para el fiscal del distrito de Manhattan Alvin Bragg, dado el historial de declaraciones falsas del abogado inhabilitado y las cuentas cambiantes del pago a Daniels. Eso podría proporcionar un terreno fértil para los abogados defensores de Trump durante el contrainterrogatorio en el juicio.

Cohen, que está casado y tiene dos hijos, ha dicho que ha asumido la responsabilidad por sus malas acciones. También ha dicho que gran parte de su conducta delictiva —incluida la mentira al Congreso y el pago a Daniels— surgió de su lealtad ciega a Trump.

El pasado viernes, Cohen dijo a Reuters que esperaba que Trump y sus aliados le atacaran. "Todo forma parte del libro de jugadas", dijo Cohen.

