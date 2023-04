La OTAN duplica su frontera con Rusia por la entrada de Finlandia y Putin avisa de represalias

"Es un día histórico", ha proclamado el secretario general, Jens Stoltenberg. Coincidiendo con su 74 aniversario y con una ceremonia de izado de bandera, la OTAN ha acogido a Finlandia como miembro de pleno derecho, hasta sumar un total 31 de aliados. Un giro drástico en la tradicional política de neutralidad del país nórdico que se explica por la guerra de agresión de Vladímir Putin contra Ucrania. Con la entrada de Finlandia, la OTAN duplica su frontera terrestre con Rusia: de 1.200 a 2.500 kilómetros.

Rusia ha avisado de que la adhesión de Finlandia a la OTAN le obligará a adoptar "contramedidas" (que no ha concretado) y aumenta la posibilidad de que el conflicto en Ucrania se agrave todavía más. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha dicho este martes que la ampliación de la OTAN constituye "una intrusión en nuestra seguridad y en los intereses nacionales de Rusia". Las autoridades rusas han amenazado también con aumentar la presencia militar cerca de la frontera con Finlandia.

La celebración en la sede de la OTAN en Bruselas ha quedado eclipsada en parte al quedarse fuera Suecia, que pidió entrar en la Alianza Atlántica al mismo tiempo que Finlandia, pero cuya entrada no ha sido ratificada por Turquía y Hungría. "Nos gustaría entrar en la OTAN también, no es ningún secreto. Pero que Finlandia se convierta en miembro de pleno derecho será beneficioso tanto para la propia Finlandia como para Suecia", ha dicho el ministro de Exteriores sueco, Tobias Billström.

[Finlandia entrará mañana en la Alianza Atlántica: "Putin quería menos OTAN y ha logrado lo contrario"]

Billström todavía espera que Suecia siga los pasos de Finlandia antes de la próxima cumbre de la OTAN, que se celebrará en julio en Vilna, una vez que hayan pasado las elecciones en Turquía.

El presidente Recep Tayipp Erdogan ha bloqueado la candidatura sueca con el argumento de que el país nórdico da cobijo a activistas kurdos que Ankara considera terroristas. Su ministro de Exteriores replica que ya ha cumplido todo lo pactado en la cumbre de Madrid del año pasado y recuerda que las extradiciones dependen de los tribunales.

Stoltenberg ha dicho que corresponde a Helsinki decidir si quiere albergar a fuerzas de la Alianza Atlántica en su territorio. "No habrá tropas de la OTAN en Finlandia sin el consentimiento de Finlandia. En muchos países tenemos ejercicios o presencia naval y aérea, pero no bases permanentes. Y esto no se ha planteado hasta ahora en nuestras conversaciones con Finlandia", ha dicho el secretario general.

Tampoco el ministro finlandés de Exteriores, Antti Kaikkonen, ha aclarado si tiene previsto albergar bases aliadas y se ha limitado a señalar que "Finlandia desempeñará un papel activo en la OTAN en el futuro".

La ceremonia de izado de la bandera de Finlandia en la sede de la OTAN en Bruselas Reuters

Para Stoltenberg, la adhesión de Finlandia "es el resultado de la guerra contra la agresión del presidente Putin en Ucrania". "Al convertirse en un miembro de pleno derecho, estamos eliminando la posibilidad de un error de cálculo en Moscú sobre la determinación de la OTAN de proteger a Finlandia. Y eso hace que Finlandia sea más segura y la OTAN más fuerte", ha subrayado.

"Estoy tentando de decir que esta es la única cosa por la que deberíamos dar las gracias al señor Putin. Porque él fue el que precipitó algo que decía que quería impedir. La agresión rusa provocó que muchos países se den cuenta de que tienen que hacer más por su propia defensa y disuadir una posible agresión rusa en el futuro", ha dicho el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken.

Guerra Rusia -Ucrania

Sigue los temas que te interesan