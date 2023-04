Finlandia entrará mañana en la Alianza Atlántica: "Putin quería menos OTAN y ha logrado lo contrario"

A partir de este martes, la OTAN tendrá un nuevo Estado miembro, hasta sumar un total de 31 aliados. Los ministros de Exteriores de la Alianza Atlántica celebrarán la entrada de Finlandia con una ceremonia de izado de su bandera en el cuartel general de Bruselas. Una adhesión que ha podido completarse tras levantar Turquía su veto, cosa que no ha hecho con Suecia, que de momento tendrá que esperar. "Putin quería menos OTAN y ha logrado lo contrario", ha dicho este lunes su secretario general, Jens Stoltenberg.

Finlandia y Suecia presentaron conjuntamente en mayo de 2022 su solicitud para entrar en la OTAN (abandonando su tradicional neutralidad) en respuesta a la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, que les llevó a replantearse su seguridad. La petición fue aprobada un mes más tarde en la cumbre de Madrid, pero el presidente turco, Recep Tayipp Erdogan, frenó la ratificación alegando que los dos países ofrecían cobertura a activistas kurdos que Ankara considera terroristas.

Unas reservas que se han resuelto en el caso de Finlandia (cuya adhesión fue ratificada por el Parlamento turco la semana pasada y se notificará oficialmente este martes a la OTAN, concluyendo así todo el proceso), pero no con Suecia. El secretario general ha asegurado que su prioridad es que Estocolmo pueda adherirse también "lo antes posible", pero ha negado que este retraso pueda afectar a su seguridad.

[Turquía ratifica el ingreso de Finlandia a la OTAN]

"No es correcta la impresión de que se está dejando sola a Suecia. No, Suecia ya está muy integrada en la OTAN, en sus estructuras civiles y militares. Los aliados están listos para actuar y es inconcebible que se produzcan amenazas o ataques contra Suecia sin que la OTAN reaccione, y menos aún con Finlandia como miembro pleno", ha avisado Stoltenberg en rueda de prensa.

¿Qué es lo que aporta la entrada de Finlandia en la OTAN? "En primer lugar, Finlandia aporta a la OTAN unas fuerzas militares importantes, bien entrenadas y equipadas, con un gran ejército reservista. Y ahora con una inversión en cazas avanzados y modernos de quinta generación F-35, (ya que ha comprado) más de 60", ha relatado el secretario general de la Alianza Atlántica.

A ello hay que sumar que Finlandia "tiene una larga frontera (de más de 1.300 kilómetros) con Rusia, así que cuando Finlandia entre, la frontera terrestre entre la OTAN y Rusia crecerá más del doble". "El presidente Putin fue a la guerra contra Ucrania con el objetivo claro de tener menos OTAN", ha subrayado Stoltenberg.

"Quería que la OTAN retirara sus estructuras y sus fuerzas de todos los aliados que entraron después de 1997, es decir, todos los aliados del Este y el Centro de Europa. Y quería que la OTAN cerrara su puerta a nuevos miembros", ha subrayado Stoltenberg. Está logrando todo lo contrario. Ha logrado más presencia de la OTAN en su flanco Este y ha logrado dos nuevos miembros, con Finlandia y Suecia.

¿Será Ucrania el próximo país en entrar en la OTAN, como ha solicitado su presidente Volodímir Zelenski? Stoltenberg ha echado balones fuera: asegura que la posición de la Alianza "no ha cambiado" y que Kiev llegará a ser miembro algún día. Pero insiste en que lo más urgente ahora es dar apoyo militar a Ucrania para que "prevalezca como nación soberana e independiente en Europa".

De hecho, los ministros de Exteriores de la OTAN tratarán de definir en su reunión de este martes y miércoles en Bruselas un "plan multianual" de apoyo a Kiev. "No sabemos cuándo terminará esta guerra. Pero cuando lo haga, tendremos que establecer acuerdos para que Ucrania pueda disuadir futuras agresiones y que la historia no se repita. No podemos permitir que Rusia siga socavando la seguridad europea", alega Stoltenberg. La ayuda militar de la OTAN a Kiev asciende ya a 65.000 millones de euros.

El secretario general de la Alianza Atlántica ha condenado de nuevo la "retórica nuclear" de Vladímir Putin y su amenaza de posicionar armas nucleares tácticas en Bielorrusia, pero ha dicho que hasta el momento no ha visto cambios sobre el terreno que exijan una respuesta por parte de la OTAN. Stoltenberg ha reclamado además a China que no envíe armas a Moscú, un movimiento que a su juicio sería un "gran error".

Guerra Rusia -Ucrania

Sigue los temas que te interesan