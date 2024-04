El aldabonazo de Macron para reforzar la defensa y el control de fronteras: "Europa puede morir"

"Europa puede morir". En vísperas de las elecciones a la Eurocámara y la renovación de los altos cargos comunitarios, Emmanuel Macron avisa de que la UE corre el riesgo de empobrecerse de forma dramática y quedarse descolgada frente a Estados Unidos y China, sometida a la amenaza perpetua de Rusia, si no opta de forma urgente por un "cambio de paradigma" para afianzar su soberanía estratégica.

En un prolijo discurso de dos horas en la Sorbona, el presidente francés ha reclamado construir "una defensa creíble del continente europeo", que no dependa de Estados Unidos, con elementos como un escudo antimisiles. Macron pide activar de aquí a 2025 una fuerza europea de reacción rápida de 100.000 militares, como ya propuso Josep Borrell y desarrollar una "capacidad europea de ciberdefensa". Además, debe introducirse una "preferencia europea" en la compra de material militar para apoyar a la industria comunitaria de defensa.

"Debemos construir una Europa que pueda mostrar que no es jamás vasalla de Estados Unidos. Mostrar que somos una potencia de equilibrio, que habla con el resto del mundo y rechaza la confrontación bipolar" entre EEUU y China, defiende Macron.

El presidente francés exige también reforzar el control de las fronteras exteriores de la UE, poniendo en práctica el recién aprobado Pacto Europeo de Migración y Asilo. Este debe complementarse con "más firmeza" a la hora de repatriar a los inmigrantes irregulares que no tienen derecho al asilo. Bruselas debe condicionar la política de visados y las preferencias comerciales con los países de origen y de tránsito a que acepten la devolución de los migrantes.

A juicio de Macron, la Unión Europea debe apostar por un nuevo modelo de crecimiento y producción, basado en la "industrialización verde", la relajación de las normas de competencia para facilitar la emergencia de "campeones europeos" y el aumento de la capacidad de producción de energía no sólo con renovables sino también con nuevos reactores nucleares.

Macron admite que para hacer posible este giro hacia una "Europa potencia" se necesita una financiación masiva: entre 650.000 millones y un billón de euros extra al año. "Es mucho dinero y la inversión se necesita ahora. Ya estamos retrasados respecto a Estados Unidos y China: se necesita un cambio de paradigma, en las reglas colectivas", ha señalado.

En primer lugar, el presidente francés defiende iniciar la reflexión para cambiar el mandato del Banco Central Europeo (BCE), un auténtico tabú en Alemania. "No podemos tener una política monetaria cuyo único objetivo sea la inflación, debemos lanzar el debate sobre cómo integrar en el mandato del BCE al menos un objetivo de crecimiento y también de descarbonización. Es absolutamente indispensable", ha dicho.

Además, Macron ha reclamado lanzar un "gran plan de inversión colectiva con subvenciones", cuyo objetivo debe ser "duplicar la capacidad de acción financiera de nuestra Unión". A su juicio, las ayudas públicas nacionales no son suficientes y además fragmentan el mercado único.

Emmanuel Macron, durante su discurso sobre el futuro de Europa este jueves en la Sorbona Reuters

El presidente francés admite que esta iniciativa genera muchas reticencias (en particular en Alemania y los frugales). Por ello, no ha concretado cómo se financiaría, aunque ha mencionado la posibilidad de una nueva emisión de deuda conjunta -como en Next Generation- o incluso el uso del Mecanismo Europeo de Estabilidad. Macron defiende además la creación de nuevos impuestos europeos.

Para movilizar además la inversión privada, Macron defiende poner en marcha una Unión del Ahorro y la Inversión, con un mecanismo de supervisión común, reglas armonizadas de suspensión de pagos y un acercamiento de las legislaciones en materia de impuesto de sociedades.

El discurso de la Sorbona de Macron se produce en vísperas del inicio de la campaña para las elecciones europeas del 9 de junio, en las que todos los sondeos dan una victoria de la Agrupación Nacional de Marine Le Pen.

Aparte de impulsar sus opciones electorales, el presidente francés ha querido dar seguimiento a la conferencia que él mismo dio en la Sorbona hace siete años, en la que introdujo el concepto de autonomía estratégica, así como condicionar el programa político de la UE para los próximos cinco años de legislatura.