Gen-chan, el hipopótamo que abandonó México como macho y llegó a Japón como hembra

B. C.

Siete años ha tardado un zoológico de Japón en descubrir que el hipopótamo macho que recibió desde México en 2017 es en realidad una hembra. Gen-chan, como se llama el hipopótamo residente en el zoo Tennoji de Osaka, había sido criado como un macho hasta que un reciente test de ADN descubrió que en realidad se trataba de una hembra.

"No podíamos confirmar sus órganos reproductores a simple vista, por lo que teníamos algunas dudas sobre si se trataba realmente de un macho. Tras un test de ADN este abril, nos dimos cuenta de que era una hembra", dijo el zoo en un comunicado.

El animal llegó al país nipón gracias a un acuerdo con el Safari Africano de Puebla, en el centro de México, cuando contaba tan sólo con 5 años y el documento que la acompañaba mostraba que era un macho. Los cuidadores no cuestionaron el escrito, ya que por aquel entonces era considerada una cría.

Sin embargo, con el tiempo, los cuidadores del zoo de Osaka descubrieron que Gen-chan, que ahora tiene 12 años, no mostraba ninguna de las conductas típicas de los hipopótamos macho, ya que no marcaba el territorio con sus heces ni tampoco intentaba cortejar al resto de hembras del recinto.

"Incluso en comparación con Tetsuo, el hipopótamo macho del zoológico, su rostro era delgado y parecía extraño", dijo Kiyoshi Yasufuku, subdirector del zoológico Tennoji, en declaraciones recogidas por la cadena estatal NHK, y añadió que esperan hacer todo lo posible para proporcionar un ambiente "cómodo" para Gen-chan.

El zoo, no obstante, explicó que no piensan cambiar el nombre del animal —en japonés ‘chan’ se asocia a un nombre de chico— , que pesa unas 1,7 toneladas, a uno más femenino tras este descubrimiento. Posteriormente, Yasufuku reconoció al diario Mainichi la "importancia de confirmar el sexo". "Queremos asegurarnos de que estos errores no vuelvan a ocurrir", afirmó.