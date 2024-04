Spartz, la congresista de EEUU que nació y creció en Ucrania, pero votó en contra de la ayuda a Kiev

Tras meses de bloqueo republicano, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó finalmente un paquete de ayuda para Ucrania por valor de 61.000 millones de dólares, con una votación de 312 a favor y 112 en contra. Entre los votos desfavorables llamó especialmente la atención el voto de la congresista por el quinto distrito de Indiana, Victoria Spartz. A pesar de haber nacido y crecido en Ucrania, la política republicana optó por votar en contra de la ayuda destinada a Kiev para combatir la invasión de Rusia.

La oposición de Spartz al proyecto de ley bipartidista refleja claramente las marcadas divisiones dentro de los republicanos del Congreso respecto a proporcionar un mayor respaldo financiero a Kiev, especialmente en un momento en el que muchos votantes también muestran su escepticismo hacia tales medidas.

En múltiples entrevistas, la congresista de origen ucraniano ha señalado que su respaldo a la ley estaría condicionado a que el presidente Joe Biden adopte una estrategia más definida respecto a la participación de Estados Unidos en el conflicto, así como a una supervisión más rigurosa del gasto de la ayuda y una mayor atención a la seguridad fronteriza de Estados Unidos.

"Entiendo la importancia de esta batalla y las implicaciones si Rusia se impone, pero tampoco soy muy ingenua. Si no tenemos una supervisión adecuada, no vamos a lograr nuestros objetivos", afirmó en una entrevista para Wall Street Journal. "No podemos tener estas guerras interminables".

Su postura, sin embargo, no siempre fue contraria a respaldar a Kiev. En febrero de 2022, cuando Rusia invadió Ucrania, Spartz emergió como una de las voces más prominentes dentro del Partido Republicano. Demostró su apoyo a su país natal al vestir los colores azul y amarillo de su bandera, al mismo tiempo que criticaba la falta de acciones contundentes de Biden antes de la invasión, así como su aparente ineptitud para disuadir al presidente ruso, Vladímir Putin.

Un símbolo del “sueño americano”

Spartz nació en 1978 con el nombre de Viktoria Kulheyko en la ciudad de Nosivka, una pequeña ciudad al noroeste de Kiev que por aquel entonces pertenecía a la Unión Soviética. Su infancia se vio marcada por la tragedia, ya que su padre, un ingeniero, participó en la respuesta a la catástrofe nuclear de Chernóbil en 1986. Esta exposición a la radiación resultó en un cáncer que al final le arrebató la vida en 1991, el mismo año en el que Ucrania declaró su independencia.

Gracias al apoyo financiero de su empresa, pudo estudiar la universidad en Kiev y, en el año 2000, emigró a Estados Unidos tras conocer a su marido Jason Spartz. Ahí, en Indiana, el estado natal de él, pudo, como señala su campaña, vivir el ‘sueño americano’: “Nacida en el extranjero, emigró a Estados Unidos hace más de 20 años tras conocer a su marido, nacido y criado en Hoosier, en un tren en Europa; se hizo ciudadana estadounidense y ascendió de cajera de banco a contable, ejecutiva de finanzas y empresaria de éxito”.

En 2017, después de que el senador estatal local se retirara, Spartz se animó a buscar el escaño del Distrito 20 de Indiana y fue elegida por el Caucus en una carrera de siete candidatos para cubrir el resto del mandato en el Senado de Indiana. Tres años después, en 2020, fue elegida como miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos por el quinto distrito.

Firme partidaria de Donald Trump, Spartz se volcó con Ucrania tras el estallido del conflicto. Su familia y sus amigos vivieron en primera persona los horrores de la guerra. De hecho, su abuela, que tenía 95 años, murió pocos meses después de que varias bombas impactaran a escasos metros de su apartamento. "El estrés fue muy duro para ella", afirmó en aquel momento la congresista.

Después de su visita a Ucrania en abril de 2022, se unió a una iniciativa bipartidista para prohibir las importaciones de petróleo y gas provenientes de Rusia. Además, respaldó un paquete de ayuda de 40.000 millones de dólares para Ucrania en mayo de ese mismo año.

Sin embargo, el entusiasmo inicial quedó rápidamente difuminado el verano de aquel año cuando empezó a criticar a Zelenski y le instó a “dejar de hacer política y teatro”. Asimismo, dijo que el Congreso debería imponer condiciones a la ayuda otorgada a Kiev y una mayor supervisión de los fondos, una petición que los republicanos han realizado repetidamente en los últimos meses.

"El presidente Biden y el presidente Zelenski han fallado al pueblo ucraniano", señaló Spartz en la Cámara de Representantes el sábado 20 de abril antes de la votación del proyecto de ley que también incluía ayudas para Israel y Taiwán.

En un correo dirigido a The Washington Post, la congresista defendió su voto, señalando que está orgullosa de sus orígenes, pero que es "realmente ofensivo y antiamericano pensar que, como estadounidense, mi lealtad no estaría con la gente que me eligió para representarla y con mi familia e hijos en Indiana, sino con algún gobierno extranjero en el país que dejé hace 24 años".