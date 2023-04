Habla la exactriz porno Stormy Daniels tras la imputación de Trump: "No creo que deba ir a prisión"

La exactriz de cine porno Stephanie Clifford, conocida como Stormy Daniels, ha concedido su primera entrevista en televisión desde que el expresidente de Estados Unidos Donald Trump fuera imputado por presuntamente haberla sobornado para comprar su silencio.

"No creo que sus crímenes contra mí merezcan prisión pero sí que rinda cuentas" ante la Justicia, ha afirmado en una entrevista con Piers Morgan de Fox Nation. En ella asegura también que aceptaría presentarse como testigo en caso de que el juicio contra el expresidente saliera adelante.

Según Daniels, "el rey ha sido destronado" y se ha demostrado que "ya no es intocable". "No importa cuál sea tu trabajo, nadie puede ser intocable, incluso si eres presidente de Estados Unidos debes responder ante tus acciones". Por ello, cuando vio a Trump compareciendo ante el tribunal, Daniels se sintió "conmocionada". "Pensé que se saldría con la suya y que no tendría que dar explicaciones".

Amenazas

Asimismo, Daniels ha admitido estar “preocupada” porque desde la imputación de Trump está recibiendo numerosas amenazas. De hecho, uno de cada diez mensajes que recibe “en redes sociales, correos electrónicos y por teléfono” son amenazas de muerte, ha revelado.

En ese contexto, ha reconocido estar asustada porque incluso el propio Trump “incita a la violencia”.

Sin embargo, eso no le quita ganas para ir a declarar como testigo si se requiere: "Lo haría con muchas ganas". "Si me llaman y subo al estrado se legitima mi historia, y si no lo hacen es como si se estuvieran escondiendo", ha dicho.

El caso contra Trump deriva del escándalo por el posible pago secreto de 130.000 dólares (más de 120.000 euros) a Stormy Daniels por parte del exabogado del expresidente Michael Cohen. Trump se ha convertido así en el primer exmandatario estadounidense en ser imputado, lo que podría acabar con sus aspiraciones de retornar a la Casa Blanca en las elecciones previstas para 2024.

Para Trump, la imputación supone una "persecución política e interferencia electoral". "Esto no se ha hecho nunca antes en la historia de nuestra nación", denuncia el expresidente, al tiempo que acusa a "los demócratas de la izquierda radical" de "una caza de brujas para destruir el movimiento Make America Great Again".

