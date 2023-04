China ignora la petición de Macron y Von der Leyen para que obligue a Putin a salir de Ucrania

Ursula von der Leyen y Emmanuel Macron tenían un objetivo común en su visita de este jueves a Pekín: convencer al presidente Xi Jinping de que utilice su influencia sobre Vladímir Putin para forzar una retirada de las tropas rusas de Ucrania. Pero su misión conjunta en la capital china ha acabado en fracaso. Xi no ha querido comprometerse públicamente a presionar a Rusia y ha defendido una "solución política" que "tenga en cuenta las preocupaciones de seguridad legítimas de las partes". Una referencia a los argumentos de Moscú para justificar la guerra.

Después de las reuniones (dos bilaterales de Xi con Macron y después con Von der Leyen y un encuentro a tres), los dos bandos se han limitado básicamente a repetir sus posiciones ya conocidas. El único compromiso concreto que la presidenta ha arrancado a Xi es el de hablar con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, para conocer de primera mano su punto de vista sobre el conflicto. Eso sí, con una importante salvedad: el presidente chino lo hará "cuando las condiciones y el momento sean los adecuados". Aún así, la alemana considera que se trata de "un elemento positivo".

"Sé que puedo contar con usted para hacer que Rusia entre en razón y que todo el mundo vuelva a la mesa de negociaciones", ha dicho Macron en un alarde de voluntarismo a su llegada a la reunión con Xi. Posteriormente, los portavoces del palacio del Elíseo han filtrado que el presidente chino había expresado su disposición a trabajar por una paz justa en Ucrania. Pero ni el presidente chino en sus declaraciones públicas ni sus portavoces han confirmado esta versión.

"Sobre la crisis ucraniana, China apoya siempre las negociaciones de paz y una solución política. Junto con Francia, lanzamos un llamamiento a la comunidad internacional para mantener la racionalidad y la contención y abstenerse de cualquier acto que conduzca a un deterioro adicional o incluso a un descontrol de la crisis", ha dicho Xi en una larga comparecencia sin preguntas con Macron.

"Pedimos relanzar lo antes posible las negociaciones de paz, teniendo en cuenta las preocupaciones de seguridad legítimas de las diferentes partes conforme a los principios de la carta de Naciones Unidas, buscar una solución política y construir una arquitectura de seguridad europea equilibrada, efectiva y sostenible", ha proseguido el presidente chino, que en ningún momento de su discurso ha citado a Rusia ni a Putin.

En todo caso, China reclama que se cumpla "escrupulosamente" el derecho humanitario internacional, evitando los ataques contra civiles o instalaciones civiles. Además, Xi ha exigido "que se respete el compromiso solemne según el cual las armas nucleares no deben utilizarse y no debe librarse una guerra nuclear" y que no se empleen tampoco armas químicas o biológicas.

En su intervención posterior, Macron ha insistido en que Rusia es la responsable de la guerra y por eso es a Putin al que debe exigirse que respete los principios que China defiende. "Lo que nos hace falta es una discusión exigente con Rusia para que respete esos principios que usted ha planteado y defiende. Queremos no simplemente el fin del conflicto, sino el respeto de la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. Estas son las condiciones de una paz sostenible", le ha espetado el presidente francés a Xi, sin obtener respuesta.

Eso sí, el presidente chino ha reclamado a los líderes europeos que se distancien de la posición de Estados Unidos, mucho más dura hacia Pekín. "China considera a Europa como un polo independiente en un mundo multipolar y apoya sus esfuerzos para lograr la autonomía estratégica. Las relaciones sino-europeas no dependen de ningún tercero ni se someten a ningún tercero", ha dicho, sin citar por supuesto a Washington.

¿Está tratando China de abrir una brecha entre la UE y EEUU?, le han preguntado a Von der Leyen. "Los lazos transatlánticos son fuertes, se basan en la amistad y los valores compartidos. Eso es inquebrantable", ha contestado la presidenta.

"La posición de China (sobre la guerra en Ucrania) es crucial para la Unión Europea. En tanto que miembro del Consejo de Seguridad tiene una gran responsabilidad. Y esperamos que China juegue su papel y promueva una paz justa, una paz que respete la soberanía y la integridad territorial de Ucrania", ha insistido la presidenta de la Comisión.

En sus reuniones con Xi (una bilateral y la otra a tres con Macron), Von der Leyen ha reiterado su apoyo al plan de paz de Zelenski. Pero también ha reconocido algunos elementos positivos del plan de paz de China, en particular el rechazo a cualquier tipo de uso de armas nucleares en Ucrania.

"Esperamos que China no proporcione ningún tipo de equipamiento militar, de forma directa o indirecta, a Rusia. Porque todos sabemos que armar al agresor va contra el derecho internacional y perjudicaría significativamente nuestra relación", ha subrayado la presidenta.

