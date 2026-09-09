Bruselas aprueba una ayuda urgente de 114,7 millones para reforzar la frontera de Ceuta y acelerar las deportaciones

La asistencia financiera es casi cuatro veces superior a la solicitada por el Gobierno español, reflejando la preocupación de la UE ante la crisis migratoria en Ceuta.

Se creará un grupo de coordinación entre la Comisión, agencias europeas y autoridades españolas para agilizar las deportaciones y garantizar la coordinación de la ayuda.

Frontex, Europol y la Agencia de Asilo de la UE apoyarán a España con asistencia operativa sobre el terreno tras la avalancha migratoria del 30 y 31 de julio.

La Comisión Europea aprueba una ayuda urgente de 114,7 millones de euros para reforzar la frontera de Ceuta y acelerar las deportaciones.

La Comisión de Ursula von der Leyen ha aprobado este miércoles una ayuda de emergencia de 114,7 millones de euros para reforzar la frontera de Ceuta, habilitar instalaciones para el registro y control de los migrantes y acelerar las deportaciones de las personas que permanecen irregularmente tras la avalancha masiva que se produjo los días 30 y 31 de julio.

Además, Frontex, Europol y la Agencia de Asilo de la Unión Europea (EUAA) han respondido favorablemente a la petición de apoyo operativo que el Gobierno de Pedro Sánchez acabó formulando a rastras, después de resistirse inicialmente a su despliegue. Las tres agencias reforzarán ahora la asistencia a las autoridades españolas sobre el terreno.

"Nuestra prioridad sigue siendo clara: quienes no tengan derecho a permanecer deben ser retornados", ha resaltado el comisario de Interior y Migración, el austriaco Magnus Brunner.

Para acelerar las deportaciones, Bruselas ha acordado con las autoridades españolas crear un grupo de coordinación integrado por representantes de la Comisión, las tres agencias europeas y los puntos de contacto designados por España.

El grupo se reunirá periódicamente, también durante el desembolso de la ayuda de emergencia, para garantizar una coordinación fluida y mantener el apoyo sobre el terreno. La primera reunión se celebrará esta semana, al igual que una segunda visita técnica de la Comisión a Ceuta.

El paquete de ayuda de la UE para hacer frente a la crisis que sufre Ceuta se ha aprobado tras la visita al Ejecutivo comunitario del presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, y del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. "Ceuta es una olla a presión que en cualquier momento puede estallar", avisó Vivas a los responsables comunitarios.

"La situación en Ceuta ha sometido a presión nuestras fronteras exteriores", ha reconocido la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión responsable de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, la finlandesa Henna Virkkunen.

"Nuestro mensaje sigue siendo claro: estamos comprometidos con la lucha contra la migración irregular y con garantizar el rápido retorno de quienes permanezcan ilegalmente en Ceuta. Con la ayuda financiera anunciada hoy, estamos al lado de España para hacer frente a este desafío", asegura Virkkunen.

La asistencia financiera concedida por Bruselas para Ceuta es casi cuatro veces superior a la que había solicitado el Gobierno de Sánchez (32 millones), lo que pone de relieve la enorme preocupación que ha generado la avalancha migratoria en las instituciones de la UE.

"La situación en Ceuta no supone un desafío solo para España, sino para el conjunto de Europa", ha dicho la comisaria para el Mediterráneo, la croata Dubravka Šuica.

"Hoy reforzamos nuestra asistencia para atender las necesidades más urgentes, entre ellas la acogida, los retornos y la reintegración. La prioridad son los retornos, incluidos los de menores, de conformidad con el Derecho internacional", ha insistido la comisaria.

Bruselas sigue apostando además por "priorizar la cooperación con nuestros socios mediterráneos, incluido Marruecos, para gestionar mejor la migración, reforzar la seguridad y combatir las redes de tráfico de migrantes".