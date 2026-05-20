Rutte justifica que Trump retire tropas de Europa: “Debemos dejar atrás la dependencia poco saludable de EEUU”

En la reunión de ministros en Helsingborg se aborda también la crisis con Irán y la reapertura del estrecho de Ormuz, aunque por ahora la OTAN no planea una misión propia en la zona.

Las decisiones de Trump, como la retirada de 5.000 soldados de Alemania y la cancelación del despliegue de 4.000 en Polonia, han sorprendido a la UE y la OTAN por la falta de avisos previos.

Rutte asegura que el repliegue estadounidense será estructurado y no comprometerá la capacidad de disuasión ni la defensa colectiva de la OTAN.

Mark Rutte, secretario general de la OTAN, justifica la retirada de tropas de EEUU en Europa argumentando que los países europeos deben asumir mayor responsabilidad en su defensa.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha justificado este miércoles la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de retirar tropas estadounidenses de Europa al considerar que los países europeos deben asumir una mayor responsabilidad en su propia defensa.

Aunque las últimas decisiones de Trump han desconcertado incluso a sus aliados, Rutte asegura que el repliegue progresivo de efectivos estadounidenses en Europa se hará "de manera estructurada" y coordinada, sin comprometer la capacidad de disuasión ni el sistema de defensa colectiva de la OTAN.

"La OTAN es -y seguirá siendo- una Alianza transatlántica. Parte de mantener fuerte esta Alianza pasa por redistribuir responsabilidades: dejar atrás una dependencia excesiva y poco saludable de un solo aliado para avanzar hacia un reparto más justo de la responsabilidad sobre nuestra seguridad colectiva", ha dicho Rutte en su rueda de prensa previa a la reunión de ministros de Exteriores que se celebra este jueves y viernes en la ciudad sueca de Helsingborg.

"Europa y Canadá están dando un paso al frente. Están invirtiendo más y asumiendo una mayor responsabilidad en la defensa convencional. Y, como era previsible, EEUU también se está adaptando. Lo vemos no solo en el reajuste del despliegue militar estadounidense en Europa, sino también en la nueva distribución de los puestos de mando dentro de la estructura de la OTAN", alega el secretario general.

Pese a los intentos de Mark Rutte de restar dramatismo a los movimientos de Trump, sus últimos anuncios -la retirada de 5.000 soldados de Alemania y la paralización del despliegue de otros 4.000 en Polonia- han provocado "sorpresa" tanto en la UE como en la OTAN, sobre todo por la ausencia total de avisos previos por parte de Washington, según explican fuentes diplomáticas.

En el caso alemán, Trump anunció el repliegue como respuesta a unas declaraciones del canciller Friedrich Merz, que afirmó en una escuela que Irán está “humillando” a Estados Unidos. La maniobra respecto a Polonia resulta aún más desconcertante, ya que Varsovia figura entre los aliados que más invierten en defensa y entre los socios más alineados con las exigencias de la OTAN.

En la reunión de Helsingborg, a la que está previsto que asista el secretario de Estado, Marco Rubio, los ministros de Exteriores de la OTAN abordarán también la guerra con Irán y la reapertura del estrecho de Ormuz. En las últimas semanas, Trump ha cargado contra buena parte de sus aliados europeos -desde España hasta Alemania e Italia- por negarse a implicarse en el conflicto y ha vuelto a amenazar con abandonar la Alianza Atlántica.

En su rueda de prensa, Rutte ha evitado referirse a este choque y ha destacado que muchos países -entre los que ha citado a Francia, Bélgica, Países Bajos, Italia, Alemania o Reino Unido- están desplazando recursos a la región para "asegurar que el estrecho pueda reabrirse al tránsito".

No habrá misión en Ormuz

Al ser preguntado por si la OTAN podría desplegar una misión propia en Ormuz, el secretario general no lo ha descartado de forma categórica. "Estamos viendo cómo los aliados están respondiendo cada vez más al llamamiento para actuar y atender la necesidad de preposicionar recursos clave cerca de la zona de operaciones", ha insistido.

"Y, por supuesto, en la Alianza siempre hay debates y conversaciones sobre si la OTAN puede o no tener algún tipo de contribución ante lo que está ocurriendo. En mi opinión, por ahora se trata de discusiones informales. La situación sigue evolucionando y continuamos vigilándola de cerca", sostiene Rutte.

Pese a las críticas de Trump, EEUU no ha solicitado de momento formalmente a la Alianza Atlántica el despliegue de una misión en Ormuz, que en cualquier caso tendría muchas dificultades para salir adelante dado que requeriría el apoyo unánime de los 32 aliados. "No está de momento sobre la mesa la implicación de la OTAN para garantizar la seguridad de navegación", señalan las fuentes consultadas.

De momento, hay dos iniciativas paralelas sobre Ormuz. Por un lado, la coalición de voluntarios liderada por Francia y Reino Unido, en la que también está España, que ha condicionado cualquier despliegue naval a que haya un alto el fuego y un acuerdo con Irán. Por otro lado, la misión liderada por EEUU, a la que de momento se han adherido países como Japón o Australia.