Mueren dos civiles ucranianos en un ataque ruso contra un vehículo de ayuda humanitaria en Donetsk (Ucrania)

Un ataque ruso contra un vehículo de ayuda humanitaria ucraniano deja dos muertos y dos heridos en Donetsk. East SOS en Instagram

Las claves nuevo Generado con IA Dos civiles ucranianos murieron y otros dos resultaron heridos tras un ataque ruso con dron a un vehículo de la ONG Proliska en Donetsk. El vehículo, claramente identificado como misión humanitaria, fue atacado mientras evacuaba civiles de zonas de conflicto en Kramatorsk. Entre los afectados había tres mujeres de avanzada edad y un hombre de 66 años; la mayoría de las víctimas eran los civiles evacuados. ONG y Naciones Unidas denuncian la violación del derecho internacional humanitario y piden mayor protección para los trabajadores humanitarios ante el aumento de ataques con drones.

Dos personas han muerto y otras dos han resultado heridas tras un ataque ruso con un dron FVP contra un vehículo de ayuda humanitaria de la ONG Proliska en la región ucraniana de Donetsk el pasado viernes.

La ONG East SOS ha informado, a través de una publicación en Instagram, que minutos antes de la ofensiva, los cuatro trabajadores humanitarios de Prolsika estaban llevando a cabo la evacuación de civiles desde Druzhkivka y Oleksievo-Druzhkiva, en el distrito de Kramatorsk. También tenían como objetivo recoger a una herida de Kostyantynivika, pero no llegaron a tiempo.

Dentro del vehículo, además de los integrantes de la ONG, había tres mujeres de avanzada edad y un hombre de 66 años.

La peor parte del ataque se la llevaron los civiles evacuados, que se situaban en la parte de atrás del transporte. Debido a esto, una de las mujeres falleció en el acto y otra murió más tarde a raíz de las lesiones sufridas. En cambio, el varón de 66 años y la otra mujer, de 65, sufrieron heridas por explosivos y por metralla en la cabeza y el torso.

El conductor del equipo de evacuación presenta una lesión debido a la onda expansiva.

Desde la ONG informan que el vehículo no blindado de la misión llevaba una clara inscripción que decía “misión humanitaria”, "pero el enemigo lo eligió deliberadamente como objetivo, infringiendo gravemente las normas del derecho internacional humanitario".

Más medidas de seguridad

"Los servicios humanitarios arriesgan sus vidas a diario para salvar a la población civil. Deben contar con transporte blindado y sistemas de protección contra drones enemigos", ha señalado Yevheniia Tkachuk, coordinadora de evacuaciones de East SOS.

Richard Ragan, coordinador de las Naciones Unidas en Ucrania, ha informado a través de un comunicado que este incidente "refleja los riesgos y amenazas inaceptables que suponen el uso cada vez mayor e ilegal de drones con visión en primera persona por parte de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa contra civiles y trabajadores humanitarios que operan cerca de la línea del frente".

"El derecho internacional humanitario protege a los civiles y los bienes civiles, incluyendo al personal humanitario y sus vehículos. Los civiles no son un objetivo. Los trabajadores humanitarios no son un objetivo", sentenció Ragan.

No es el primer ataque

La ONG East SOS no es la primera vez que sufre un ataque de estas características. En noviembre de 2025, otro vehículo de este servicio de ayuda humanitaria sufrió un ataque con drones por parte de las fuerzas armadas rusas.

En el momento de la ofensiva, además de haber trabajadores huminatrios, también estaban presente algunos periodistas.