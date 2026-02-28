Ursula Von der Leyen insta al "respeto del derecho internacional" tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en una rueda de prensa este viernes. Efe

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ha declarado, tras los ataques de EEUU e Israel a Irán este sábado, que los acontecimientos en el país iraní son "sumamente preocupantes" y que, en estos instantes, Europa se mantiene en estrecho contacto con sus socios en la zona.

Asimismo, Von der Leyen ha reafirmado en una publicación en su cuenta de X su firme compromiso con "la salvaguardia de la seguridad y estabilidad regionales". Además de "garantizar la seguridad nuclear y prevenir cualquier acción que pueda agravar las tensiones o socavar el régimen global de no proliferación, acción de vital importancia".

"La Unión Europea ha adoptado amplias sanciones en respuesta a las acciones del régimen asesino de Irán y la Guardia Revolucionaria, y ha promovido constantemente los esfuerzos diplomáticos para abordar los programas nuclear y balístico mediante una solución negociada", ha explicado la presidenta de la CE.

Cabe destacar que ha incidido en que estos "esfuerzos diplomáticos" van a estar en estrecha coordinación con los Estados miembros de la UE y tomarán todas las medidas necesarias para garantizar que los ciudadanos de la Unión Europea en la región puedan contar con su pleno apoyo.

"Instamos a todas las partes a que ejerzan la máxima moderación, protejan a la población civil y respeten plenamente el derecho internacional", ha incidido Von der Leyen.

La vicepresidenta de la CE y alta representante de Exteriores de la Unión Europea, Kaja Kallas, ha explicado este sábado que los últimos acontecimientos que están ocurriendo en Oriente Medio "son peligrosos" y ha sido crítica con el régimen liderado por el ayatolá Jamenei.

Kallas ha añadido a través de su cuenta de X que ha estado hablando con el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Saar, y con otros miembros de la región.

Asimismo, ha añadido que su red consular está totalmente comprometida con la facilitación de las salidas de los ciudadanos de la UE y el personal no esencial se está retirando de la región.

Finalmente, Kallas ha finalizado su comunicado diciendo que la misión naval Aspides "permanece en alerta máxima en el Mar Rojo y está lista para ayudar a mantener abierto el corredor marítimo".