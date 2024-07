Borrell boicotea la reunión de ministros de Exteriores en Budapest por la visita de Orbán a Putin

El jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, ha decidido este lunes anular la reunión informal de ministros de Exteriores progamada en Budapest el 28 y 29 de agosto -uno de los actos centrales de la presidencia húngara del Consejo- como medida de represalia por la visita del primer ministro Viktor Orbán a Vladímir Putin y sus declaraciones contrarias a la línea oficial de la UE sobre la guerra en Ucrania.

En su lugar, el encuentro se celebrará en Bruselas, lo que impedirá que Orbán lo utilice como plataforma para promover sus posiciones particulares ante su opinión pública y generar confusión. El boicot de Borrell se suma al que ya decidió la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que ha cancelado la tradicional reunión del colegio en la capital del país que ostenta la presidencia y no enviará a ningún comisario a las reuniones de Budapest, sólo a funcionarios de segundo rango.

"Creo que tenemos que enviar una señal, incluso aunque sólo sea una señal simbólica, de que ir en contra de la política exterior de la UE y descalificar a la UE como el bando de la guerra debe tener algunas consecuencias", ha alegado Borrell al término del Consejo de Exteriores celebrado este lunes, el último antes de la pausa estival.

El propio Alto Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad ha admitido que entre los Estados miembros no ha habido consenso sobre si boicotear o no la reunión de Budapest. Una medida que apoyaban los países bálticos pero también los nórdicos, pero que no ha contado con el respaldo de España o de Italia. El ministro de Exteriores polaco, Radoslaw Sikorski, ha propuesto que la reunión de agosto se celebre en Kiev como muestra de solidaridad con Ucrania, pero el jefe de la diplomacia húngara se ha opuesto.

Al final, ha sido el propio Borrell el que ha tomado la decisión de trasladar de Budapest a Bruselas la reunión de agosto haciendo uso de sus competencias. El jefe de la diplomacia de la UE ha insistido en que, pese a las diferencias sobre el boicot, casi todos los Estados miembros (la única excepción es Eslovaquia) están de acuerdo en que Orbán ha abusado de la presidencia de la UE en su autodenominada 'misión de paz', en la que además de con Putin se ha reunido con Xi Jinping en Pekín y con Donald Trump en Estados Unidos.

El ministro húngaro de Exteriores, Péter Szijjártó, conversa con el comisario de Ampliación, el también húngaro Olivér Várhelyi, durante la reunión de este lunes en Bruselas Unión Europea

"Salvo una única excepción, todos los Estados miembros han sido muy críticos con el comportamiento del primer ministro húngaro y de su ministro de Exteriores. El único que está a favor de la guerra es Putin, que reclama la rendición y la partición de Ucrania como precondiciones para cualquier negociación o alto el fuego. Así que si se quiere hablar del bando de la guerra, hay que hablar de Putin y no de la UE", ha dicho un Borrell visiblemente enojado.

"Nosotros queremos la paz y no hay nadie que quiera más la paz que los ucranianos. Pero para una paz justa y duradera hay que preservar la libertad y la independencia de Ucrania. Cualquier misión de paz que niega estos fundamentos básicos sólo beneficia a Putin y no traerá la paz", ha insistido.

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, conversa con la presidenta del BEI, Nadia Calviño, durante la reunión de este lunes en Bruselas Unión Europea

"Cada Estado miembro es soberano en su política exterior, cierto. Pero mientras sea miembro de este club, debe cumplir los Tratados y en particular el artículo 24.3, que exige la cooperación leal y la aplicación de las posiciones comunes en política exterior. No es algo que puedes hacer o no: tienes que hacerlo", ha zanjado Borrell.

Por su parte, el ministro de Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó, ha tachado de "fallida" la UE para Ucrania" y ha defendido la necesidad de canales diplomáticos y una estrategia de paz. Szijjártó asegura que la "misión de paz" de Orbán "nunca afirmó representar a la UE", aunque se llevó a cabo justo durante la primera semana de presidencia húngara y usando el lema y el logo de la presidencia.

El jefe de la diplomacia húngara sostiene que su país ha sido víctima de "una histeria agresiva y belicista" en la reunión de este lunes en Bruselas y señala que la decisión de boicotear la reunión de ministros de Exteriores en Budapest es "infantil". Pero ha asegurado que asistirá al encuentro alternativo convocado en la capital belga por Borrell.