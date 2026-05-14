Marco 'Lubiao': China cambia el nombre a Rubio para permitirle entrar al país pese a las sanciones que pesan sobre él

El presidente Trump y el secretario de estado Rubio participan en la reunión bilateral con la delegación china en Pekín. Evan Vucci. Reuters.

Las claves

Las claves Generado con IA China permitió la entrada de Marco Rubio al país cambiando el primer carácter chino de su apellido, evitando así la coincidencia con el registrado en la lista de sancionados. El nuevo carácter atribuido a 'Rubio' tiene varios significados, entre ellos 'duro', 'rudo' o incluso 'tonto', lo que podría interpretarse como una indirecta. Pekín optó por esta solución lingüística en vez de retirar a Rubio de la lista de sancionados, permitiendo su presencia en reuniones clave con Xi Jinping. Rubio fue sancionado en 2020 por su postura crítica hacia China y su implicación en sanciones estadounidenses contra altos cargos chinos.

El secretario de Estado, Marco Rubio, pudo unirse este jueves a las reuniones de la delegación estadounidense con el presidente Xi Jinping gracias a un ingenioso truco lingüístico. El primer carácter de la grafía de su nombre se modificó para no coincidir con el registrado en las sanciones que pesan sobre él.

En 2020, China prohibió su entrada al país a varios estadounidenses, incluido Rubio. Cuando fue nombrado secretario de Estado en 2025, Pekín decidió modificar el primer carácter de la transcripción fonética de su apellido para que no coincidiera con el registrado entre los sancionados.

Algo que ha pasado inadvertido es el significado del nuevo signo. Los caracteres chinos representan un sonido y, al mismo tiempo, tienen su propio significado. El carácter atribuido ahora a la primera sílaba de su apellido tiene varias interpretaciones: duro, rudo o irreflexivo y también tonto o estúpido.

La transcripción fonética de los apellidos occidentales se hace asignando caracteres a cada sílaba. Al nombre 'Rubio' se le asocian los signos correspondientes a los sonidos 'Lu-Bi-Ao'. Bastó con sustituir la imagen de la sílaba 'Lu' para que el apellido no coincidiera con el que aparece en los registros de prohibición de acceso.

La presencia del secretario de Estado en este encuentro es imprescindible. No solo porque así lo determina el protocolo: los asuntos que se tratan son de importancia trascendental para el futuro de ambas potencias y, también, para el planeta.

En la lógica occidental, parece más fácil eliminar al secretario de Estado de la lista de sancionados. Sin embargo, Pekín optó por mantener a Rubio en la lista y aplicar una solución rebuscada para mantener su decisión anterior sin contravenir las normas.

Como senador, Rubio destacó por ser uno de los críticos más vehementes contra China. Acusó reiteradamente a ese país de ser una amenaza para los intereses estadounidenses. En 2020, Pekín prohibió su entrada al país en respuesta al veto que impuso EEUU a altos dirigentes del Partido Comunista chino por su implicación en los abusos contra la población uigur en Xinjiang.

El cambio fonético se puede entender con segundas intenciones. No es el único caso en el que la misma grafía se usa con ese sentido, pero se le puede atribuir al cambio un componente simbólico.