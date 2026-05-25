Presos comunes toman la cárcel de Injuba en Venezuela tras los abusos del nuevo director: aseguran haber sido torturados

Las claves

Las claves Generado con IA Presos del Internado Judicial de Barinas (Injuba) tomaron la cárcel en protesta por malos tratos y presuntas torturas bajo la nueva dirección. La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones denunció disparos, heridos y requisas violentas, así como la destrucción de pertenencias de los internos. Los reclusos exigen la destitución del director Elvis Macuare Guerrero y del ministro Julio García Zerpa por abusos y corrupción. Familiares de los presos están sin información, mientras los internos denuncian muertes por tuberculosis y falta de acceso a medicinas y visitas.

La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este domingo que los presos comunes del Internado Judicial de Barinas (Injuba), en el oeste del país, tomaron las instalaciones de la cárcel en protesta por los malos tratos perpetrados por funcionarios. Tras el incidente se reportaron "algunos heridos" por supuestos disparos contra los detenidos.



"Los internos aseguran que estaban manifestando pacíficamente, cuando el personal de custodia acompañado por el nuevo director supuestamente disparó en contra de los privados de libertad y hay algunos heridos", dijo la ONG en un mensaje en X.



El OVP lleva días denunciando que se ha impedido la visita de familiares en esta cárcel y, según informó este domingo, los reclusos "tomaron las instalaciones".

La ONG explica en una de sus publicaciones en X que el motivo de este sublevamiento son los abusos perpetrados desde hace una semana cuando fue designado Elvis Macuare Guerrero como nuevo director de Injuba.

"Desde entonces, presuntamente han sido sometidos a requisas violentas, durante las cuales les destruyen sus pertenencias dentro de las celdas. Asimismo, aseguran haber sido víctimas de golpizas y torturas, y denuncian que más de 120 privados de libertad permanecen castigados en una celda de aislamiento. También alertan que el director presuntamente estaría realizando disparos hacia las torres del penal", detalló.

Presos comunes toman la cárcel de Injuba en Venezuela. Reuters.

El observatorio publicó imágenes y videos donde se ve a los reclusos encapuchados, encima de los techos de la cárcel, quemando colchonetas. En otro video, se ve a un recluso con unas heridas en un brazo.

"El director está haciendo lo malo (...) no está permitiendo la visita", se escucha decir en el material audiovisual, mientras otro recluso asegura que los están "maltratando".

En varios videos que hacen llegar a @oveprisiones se observa a gran parte de la población reclusa del Internado Judicial de Barinas (Injuba) sobre el techo de las torres, algunos incluso han quemado colchonetas.



Los internos aseguran que estaban manifestando pacíficamente,… pic.twitter.com/l0YWJ5xJez — Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) May 24, 2026

La situación de salud dentro del Injuba también es crítica, las mujeres y hombres allí recluidos alertan que hay compañeros muriendo a causa de la tuberculosis y exigen que se permita a los familiares el ingreso de medicamentos y paquetería sin restricciones. "Necesitamos respuestas, que nos ayuden. No más maltratos que hostiguen nuestra integridad física", expresa una presa en un video publicado por la OVP.

Según señala la ONG, un grupo de la Guardia Nacional ingresó a las instalaciones y lanzó bombas lacrimógenas que también afectaron a mujeres del anexo femenino y que, aseguran, están siendo asistidas por los reclusos de la protesta.

"Vemos cómo el Ministerio de Servicio Penitenciario ignora a los internos, quienes tienen más de una semana denunciando los maltratos, no los escuchan, todo lo contrario les disparan y los ponen a tragar gas", denuncia el observatorio.

Es por eso que los internos piden la destitución de Elvis Macuare Guerrero, recién nombrado director de Injuba, y la de Julio García Zerpa, ministro de Servicios Penitenciario.

Invocando los artículos 46, 68 y 337 de la Constitución, los internos exigen la destitución inmediata del Ministro de Servicios Penitenciario Julio García Zerpa, yde Elvis Macuare Guerrero, director de INJUBA, a quienes señalan por presunta corrupción y maltratos.



Los privados… pic.twitter.com/pOPP1QyurO — Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) May 25, 2026

"Mientras, en las afueras del recinto penitenciario se encuentran madres, padres, esposas y parientes de los reos que están desesperados porque no tienen información alguna, solo escuchan algunas detonaciones y observan el humo causado por los reos que viene de las torres", apuntó.



Las condiciones en las cárceles de Venezuela suelen ser bastante malas, por lo que las sublevaciones de los presos son frecuentes. Sin ir más lejos, hace apenas un mes, el pasado 21 de abril, el Ministerio del Servicio Penitenciario informó sobre un motín de presos en la cárcel de Yare, estado Miranda (norte), que dejó cinco fallecidos.