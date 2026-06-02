El problema de Donald Trump se llama Benjamin Netanyahu. ¿Puede atarle en corto para frenar la guerra en Irán?

Las claves

Las claves Generado con IA Donald Trump y Benjamin Netanyahu mantuvieron una tensa conversación telefónica sobre la guerra en Irán, según Axios. Trump necesita llegar a un acuerdo con Irán, pero enfrenta dificultades para controlar la postura de Israel, su aliado principal. La relación entre Estados Unidos e Israel atraviesa una crisis, poniendo en duda la solidez de su histórica alianza.

¿Se ha roto la relación entre EEUU e Israel? El presidente Donald Trump llamó por teléfono a Benjamin Netanyahu en la que habría sido la conversación más tensa que ambos mandatarios han mantenido, según publica el medio Axios.

Con los precios disparados para las familias estadounidenses, Donald Trump necesita desesperadamente cerrar un acuerdo con Irán pero le falta lo más importante: la capacidad para atar en corto a Israel, su principal aliado en la región.

La pregunta no es cuánto durará la guerra , sino cuánto tiempo le queda a esta alianza que, aparentemente, era indestructible.