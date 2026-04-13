Hungría fulmina su laboratorio populista.

Las claves nuevo Generado con IA La salida de Viktor Orbán supone el fin del laboratorio populista en Hungría que inspiró a varios líderes ultras europeos. La llegada de Magyar abre un periodo de esperanza para la población húngara y para las instituciones europeas, cansadas de los constantes choques con Budapest. El partido de Tisza, con mayoría de dos tercios, tiene capacidad para desmantelar el control de Orbán sobre los medios y el sistema judicial. Se espera que Hungría retome la senda democrática y se convierta en un socio más fiable y alineado con los valores de la Unión Europea.

¿Qué le espera a Europa con la llegada del húngaro Magyar?

Parece que se abre la puerta a un periodo de esperanza para -una población agotada por la corrupción, y- para Bruselas y las capitales europeas, que se han visto arrastradas una y otra vez al choque.

Con la marcha de Orbán se desintegra el laboratorio populista que ha inspirado a la generación de líderes ultras que operan bajo una premisa: solo ellos pueden proteger los intereses de su país. Y esto, ya, no cuela.

Se abre un nuevo escenario en política exterior: si bien Hungría, que apenas representa el 1 % del PIB europeo, ha bloqueado una y otra vez decisiones clave, como, por ejemplo, el desembolso de 90.000 euros a Ucrania.

Magyar, sin ser un entusiasta de Kiev, se muestra más pragmático, una cualidad perentoria para un club, el europeo, que funciona por consensos.

Con una mayoría de dos tercios, el partido de Tisza tiene margen para desmantelar el imperio, el reino, que creó Orbán, colonizando los medios públicos y pervirtiendo el sistema judicial.

Debería ser, por tanto, cuestión de tiempo, que Hungría vuelva a la normalización democrática y se convierta, por primera vez en 16 años, en un socio fiable y digno de los valores que defiende Europa.