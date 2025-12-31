Mundo Los que nos dejaron en el año 2025 Repasamos en 25 imágenes las 25 personas más notables que nos dejaron en 2025 y sus trayectorias profesionales. Diego González Publicada 31 diciembre 2025 17:49h 1 de 25 David Lynch El director y guionista David Lynch, una de las figuras más prominentes del cine estadounidense de las últimas décadas, con una visión artística oscura y surrealista que se reflejó en películas como Terciopelo azul y Mulholland Drive, y en la serie de televisión Twin Peaks, murió el 16 de enero. Muere a los 78 años David Lynch, el director estadounidense que convirtió el cine en un enigma infinito 2 de 25 Michelle Trachtenberg La actriz Michelle Trachtenberg, reconocida por sus papeles en series como Buffy, cazavampiros y Gossip Girl o en películas como Soñando, soñando... triunfé patinando o 17 otra vez falleció el 26 de febrero a los 39 años de edad. Muere Michelle Trachtenberg, actriz de 'Gossip Girl' y 'Buffy, cazavampiros', a los 39 años 3 de 25 Gene Hackman El actor Gene Hackman, de 95 años, apareció muerto el 27 de febrero junto a su mujer Betsy Arakawa, una pianista de música clásica de 63 años, y junto a su perro en su casa de Santa Fe, según informó la oficina del sheriff de la ciudad del estado de Nuevo México. Encuentran muerto a Gene Hackman en su casa junto a su mujer y su perro sin signos de violencia: tenía 95 años 4 de 25 Val Kilmer Val Kilmer murió el 2 de abril en Los Ángeles a los 65 años. Era una leyenda del cine de finales de los 80 y de toda la década de los 90, un actor carismático y una persona impredecible. Logró grandes taquillazos, pero también fama de colaborador complicado en los rodajes, lo que poco a poco lo fue alejando del estrellato. Muere Val Kilmer a los 65 años, el legendario actor de 'Top Gun' que interpretó a Jim Morrison o Batman Robert Galbraith 5 de 25 Vargas Llosa El escritor peruano Mario Vargas Llosa falleció el 14 de abril en Lima a los 89 años, según informaron sus hijos Álvaro, Gonzalo y Morgana en un comunicado y sin que hayan trascendido las causas del fallecimiento. Muere a los 89 años Mario Vargas Llosa, el último gigante de la literatura en lengua española Silvia P. Cabeza 6 de 25 El papa Francisco El papa Franciscomurió el 21 de abril en su residencia de Santa Marta, según anunció en un vídeo mensaje el camarlengo, el cardenal Kevin Joseph Farrel. El pontífice, que estuvo ausente en todos los ritos de la Semana Santa al seguir convaleciente tras su hospitalización, apareció este domingo en el balcón de la logia central de la fachada de la basílica de San Pedro para la bendición Urbi et Orbi y después recorrió la plaza en papamóvil. En su último mensaje condenó la "carrera de rearme". Muere el Papa Francisco a los 88 años, el primer pontífice jesuita de la Iglesia Católica Angelo Carconi 7 de 25 Manolo 'el del Bombo' El fútbol español perdió a uno de sus iconos, Manolo 'el del Bombo'. Según pudo confirmar EL ESPAÑOL, el 1 de mayo falleció a los 76 años el aficionado al que el periódico británico The Guardian consideró en 2012 "el más famoso de España" y llegó, incluso, a denominar el más famoso "del planeta". Muere a los 76 años Manolo 'el del Bombo', el hincha de España más famoso del mundo 8 de 25 José Ángel de la Casa El mundo de la televisión (y del deporte) entró de luto. José Ángel de la Casa, la mítica voz del fútbol en RTVE durante más de tres décadas, falleció el 5 de mayo en Madrid a los 74 años de edad, según confirmó RTVE. El periodista llevaba tiempo luchando contra la enfermedad de Parkinson, que hizo pública en 2014. Muere José Ángel de la Casa, la histórica voz del fútbol en RTVE, a los 74 años 9 de 25 José Mujica "No soy pobre, soy sobrio, liviano de equipaje. Vivo con lo justo para que las cosas no me roben la libertad". Así explicaba su sencillo estilo de vida José Mujica, que accedió a la Presidencia de Uruguay en 2010 y se marchó el 13 de mayo de 2015 con una imagen positiva en la opinión pública de, nada más y nada menos, el 65% de la población. Muere a los 89 años José Mujica, el hombre que combatió como guerrillero y se convirtió en presidente de Uruguay 10 de 25 Diogo Jota Diogo Jota, futbolista portugués del Liverpool de 28 años, falleció la madrugada del 3 de julio después de sufrir un accidente de tráfico en la provincia de Zamora. El extremo portugués viajaba junto a su hermano André, de 26 años y futbolista profesional Penafiel que también murió. Muere el jugador del Liverpool Diogo Jota a los 28 años en un accidente en Zamora 11 días después de su boda 11 de 25 Michael Madsen El actor Michael Madsen, célebre por su participación en varias películas de Quentin Tarantino como Reservoir Dogs y Kill Bill: Vol 2, murió el 3 de julio de un paro cardíaco a los 67 años. El actor fue encontrado en su casa de Malibú. Muere Michael Madsen, célebre por sus papeles en 'Reservoir Dogs' y 'Kill Bill' de Tarantino, a los 67 años 12 de 25 Felix Baumgartner El austríaco Félix Baumgartner murió el 17 de julio a los 56 años tras sufrir un accidente de parapente en Porto Sant'Elpidio, en la provincia italiana de Fermo. Baumgartner se convirtió en un deportista legendario por su histórico salto desde la estratosfera (39.043 metros) en 2012. Muere en un accidente de parapente Felix Baumgartner, el hombre que realizó un salto desde la estratosfera en 2012 Reuters 13 de 25 Ozzy Osbourne El británico Ozzy Osbourne, uno de los frontmen más icónicos del rock, falleció el 22 de julio a los 76 años apenas tres semanas después de reunirse con sus compañeros de banda de Black Sabbath y realizar un gran concierto de despedida para los fans, según informó Sky News. Muere Ozzy Osbourne a los 76 años tres semanas después de su concierto de despedida con Black Sabbath 14 de 25 Hulk Hogan La leyenda de la lucha libre profesional Hulk Hogan falleció el 24 de julio a los 71 años tras sufrir un paro cardíaco en su casa de Clearwater, Florida, según informó TMZ Sports. Muere Hulk Hogan, la leyenda de la WWE y la lucha libre, a los 71 años, por un paro cardíaco 15 de 25 Manuel Esteban Fernández Manuel Esteban Fernández falleció el 8 de agosto. El periodista deportivo conocido como Manolete murió a los 68 años en Madrid, su ciudad natal, tras años enfrentándose al Parkinson. Muere el periodista deportivo 'Manolete', la voz apasionada que informó y disfrutó del Atlético de Madrid 16 de 25 Javier Lambán El expresidente Javier Lambán falleció el 15 de agosto a los 67 años en su localidad natal, Ejea de los Caballeros (Zaragoza), tras no poder superar una larga enfermedad que finalmente acabó por derrotar a una de las figuras más críticas contra la gestión de Pedro Sánchez y firmes defensoras del PSOE de Felipe González. Muere a los 67 años Javier Lambán, expresidente de Aragón y socialista crítico con Pedro Sánchez Laura Mateo. 17 de 25 Verónica Echegui La actriz Verónica Echegui falleció el 25 de agosto a los 42 años, según confirmó la Unión de Actores y Actrices a través de sus redes sociales. La intérprete, popular por papeles como Yo soy la Juani (2006), película dirigida por Bigas Luna, llevaba ingresada desde finales del mes de julio en el Hospital 12 de Octubre a causa de un cáncer. Muere la actriz Verónica Echegui, protagonista de 'Yo soy la Juani', a los 42 años Esteban Palazuelos 18 de 25 Giorgio Armani El diseñador italiano Giorgio Armani murió el 4 de septiembre a los 91 años en Milán, acompañado de su familia y de Leo Dell'Orco, su compañero de vida durante los últimos 20 años. Así lo anunció el grupo Armani en un comunicado. Muere a los 91 años Giorgio Armani, el diseñador y gran genio de la moda italiana del siglo XX 19 de 25 Robert Redford El actor y director de cine Robert Redford, leyenda de Hollywood, murió el 16 de septiembre en su casa de Utah a los 89 años, según informó The New York Times. Muere el legendario actor y director de cine Robert Redford a los 89 años 20 de 25 Jane Goodall El Instituto Jane Goodall confirmó el 1 de octubre el fallecimiento de la primatóloga británica Jane Goodall a los 91 años por causas naturales. "El Instituto Jane Goodall ha sabido esta mañana que la doctora Jane Goodall, Mensajera de la Paz de la ONU y fundadora del Instituto Jane Goodall, ha fallecido por causas naturales. Se encontraba en California como parte de su gira de conferencias en Estados Unidos", señaló la institución en un comunicado. Muere la primatóloga Jane Goodall, pionera del estudio de los chimpancés y defensora del medio ambiente, a los 91 años 21 de 25 Guillermo Fernández Vara Guillermo Fernández Vara, expresidente socialista de la Junta de Extremadura, falleció el 5 de octubre a los 66 años por un cáncer de estómago. El político ostentó este cargo entre 2007 y 2011 y, posteriormente, entre 2015 y 2023. Muere Guillermo Fernández Vara, expresidente socialista de Extremadura, por un cáncer de estómago a los 66 años Europa Press 22 de 25 Diane Keaton La actriz estadounidense Diane Keaton, conocida por su papel en la comedia de Woody Allen Annie Hall, murió el 11 de octubre a los 79 años según adelantó la revista People tras hablar con un representante de su familia. Muere a los 79 años la actriz Diane Keaton, musa de Woody Allen y protagonista de 'Annie Hall' 23 de 25 Encarnita Polo La cantante y actriz española Encarnita Polo falleció el 16 de noviembre a los 86 años en una residencia de mayores en Ávila, ciudad donde vivió los últimos años, estrangulada por un compañero. La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo: pudo ser estrangulada por un compañero en su residencia 24 de 25 Alfonso Ussía El periodista y escritor Alfonso Ussía, que siempre escribió como quien dispara desde una trinchera, sin pedir permiso y con la puntería más pendiente del estruendo que del blanco, murió a los 77 años el pasado 5 de diciembre. Fue columnista, poeta satírico, creador de personajes inolvidables como el marqués de Sotoancho y protagonista habitual de los juzgados por sus exabruptos. Una mezcla de ingenio, mordacidad y querellas que lo convirtieron en un personaje imprescindible, y a menudo incómodo, del periodismo español. Muere Alfonso Ussía, periodista irreverente y escritor de la España satírica, a los 77 años 25 de 25 Roberto Iniesta El cantante y líder de Extremoduro, Robe Iniesta, conocido simplemente como Robe, falleció la madrugada del 10 de diciembre a los 63 años. Su agencia de comunicación emitió un comunicado en su cuenta oficial de Instagram para dar a conocer la noticia, pero sin revelar la causa del repentino fallecimiento. Muere Robe Iniesta, líder de Extremoduro, a los 63 años