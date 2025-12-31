6 de 25

El papa Franciscomurió el 21 de abril en su residencia de Santa Marta, según anunció en un vídeo mensaje el camarlengo, el cardenal Kevin Joseph Farrel. El pontífice, que estuvo ausente en todos los ritos de la Semana Santa al seguir convaleciente tras su hospitalización, apareció este domingo en el balcón de la logia central de la fachada de la basílica de San Pedro para la bendición Urbi et Orbi y después recorrió la plaza en papamóvil. En su último mensaje condenó la "carrera de rearme".

Muere el Papa Francisco a los 88 años, el primer pontífice jesuita de la Iglesia Católica