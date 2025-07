Muere Ozzy Osbourne a los 76 años tres semanas después de su concierto de despedida con Black Sabbath

El británico Ozzy Osbourne, uno de los frontmen más icónicos del rock, ha fallecido este martes a sus 76 años apenas tres semanas después de reunirse con sus compañeros de banda de Black Sabbath y realizar un gran concierto de despedida para los fans, según informa Sky News.

Se ha podido saber por un comunicado que ha compartido la familia Osbourne, en el que informa: "Con más tristeza de la que las palabras pueden expresar, debemos hacer saber que nuestro amado Ozzy Osbourne falleció esta mañana. Estaba con su familia y rodeado de amor. Pedimos a todos que respeten la privacidad de nuestra familia en este momento".Hasta el momento no se ha hecho pública la causa de la muerte, aunque Osbourne había enfrentado diversos problemas de salud en los últimos años.

Osbourne, apodado "El príncipe de las tinieblas" fue hasta sus últimos días una de las figuras más notorias del rock: su aullido, como venido de ultratumba, sentó las bases del heavy metal. Pese a ello, más tarde fue conocido por otras anécdotas que poco tienen que ver con su música: mordió la cabeza de un murciélago en pleno concierto, era conocido por sus abusos y adicciones con diferentes tipos de drogas y se convirtió en una estrella de un reality show al más puro estilo de las Kardashian: The Osbournes, en el que compartía su vida privada y la de su familia.

Su última aparición ocurrió el 5 de julio de este mismo año. Reunido con sus compañeros originales de Black Sabbath por primera vez desde 2005, orquestó "Back to the Beginning": un concierto de despedida que contó con algunos de los nombres más grandes del género metal. "He estado postrado durante seis años, y no tenéis ni idea de cómo me siento", le dijo al público esa noche, refiriéndose a sus graves problemas de salud, que, entre otras patologías, incluye una forma de Parkinson y múltiples cirugías en la columna vertebral.

La historia de Ozzy Osbourne y, en conjunto, la de Black Sabbath, es la de unos muchachos de clase trabajadora de Birmingham que, viniendo de un entorno especialmente duro en el que las dificultades económicas eran la norma y la formación rara vez sobrepasaba la educación básica, encontraron un sonido que revolucionó el rock que estaba por venir.

