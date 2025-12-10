Muere Robe Iniesta, líder de Extremoduro, a los 63 años

El cantante y líder de Extremoduro, Robe Iniesta, conocido simplemente como Robe, ha fallecido esta madrugada a los 63 años.

Su agencia de comunicación ha emitido un comunicado en su cuenta oficial de Instagram para dar a conocer la noticia:

"Hoy día 10 de diciembre de 2025, nos toca escribir la nota de prensa más triste de nuestra vida", comienza el escrito.

"Hoy despedimos al último gran filósofo, al último gran humanista y literato contemporáneo de lengua hispana, y al cantante cuyas melodías han conseguido estremecer a generaciones y generaciones", destacan.

Nació en Plasencia en mayo de 1962 y tras dejar los estudios en tercero de BUP y ponerse a trabajar con su padre, comenzó a escribir canciones a los 20 años y montó su primer grupo, 'Dosis Letal', junto a Luisma, Juano, Paco Doniga, Zósimo 'Zosi' Pascual.

Influido por bandas como AC/DC o Leño, Robe formó en 1987 la banda Extremoduro. Como los componentes de la banda no tenían dinero para poder costearse una grabación, vendieron por toda Extremadura papeletas que valían por una copia de la maqueta cuando esta fuera grabada y editada.

Llegaron a vender 250 boletos y editaron una tirada de mil copias de esta primera maqueta titulada 'Rock transgresivo', que fue distribuida por la región extremeña. Así fueron los comienzos de Extremoduro. Un grupo que empezó de la nada y que terminó convirtiéndose en un referente del panorama musical español.

Su banda destaca que "todo el que ha tenido la suerte de trabajar con Robe, después de hacerlo, reconoce ser mucho mejor profesional, y mucho mejor persona".

"Muy tristes por esta pronta pérdida, pero igualmente agradecidos, a más no poder, de de haber recibido un tesoro en forma de legado para seguir el camino que nos queda en la vida", señalan en la publicación de Instagram.

Entre las distintas cualidades de Robe su equipo destaca un aspecto que llama sumamente la atención, y es su capacidad de unificar distintas sensibilidades políticas. Así lo ponen de manifiesto al afirma que como líder político Robe fue capaz de "poner de acuerdo a PSOE, PP, Unidas Podemos y Vox".

Pero por encima de todo, Robe fue un cantante único, que ha marcado a varias generaciones de españoles y que se ha marchado de forma prematura en la cima del éxito.

En la nota de prensa señalan que en los próximos días darán "la información necesaria sobre el lugar y la hora, en Plasencia, del homenaje" para despedir al músico.

Robe, nacido en Plasencia (Cáceres) el 16 de mayo de 1962 y galardonado en 2024 con la Medalla de Oro al Mérito en Bellas Artes, ha sido uno de los músicos y letristas más destacados del rock español, mientras que su agencia de comunicación lo ha destacado, entre otras facetas, como filósofo, artista y literato, destacando también su participación política y social.