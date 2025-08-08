Muere el periodista deportivo Manuel Esteban Fernández, 'Manolete'

Manuel Esteban Fernández ha fallecido. El periodista deportivo conocido como Manolete ha muerto a los 68 años en Madrid, su ciudad natal, tras años enfrentándose al Parkinson.

El comentarista comenzó su carrera en la agencia Efe y pasó por el diario Marca, pero fue en su llegada al AS cuando consolidó su carrera profesional a cargo de las noticias del Atlético de Madrid, club del que era fiel seguidor.

"En nuestro periódico fue un pilar en la sección de Fútbol y, posteriormente, redactor jefe de la información del Atlético de Madrid, club por el que siempre sintió un afecto especial", recoge el propio diario AS.

Manolete también fue una de las voces más importantes de la Cadena Ser, pues formó parte del equipo de programas como Carrusel Deportivo y El Larguero.

También colaboró con medios como Radio Popular de Madrid, Onda Madrid, Radio España, Telemadrid, Don Balón, Punto Pelota y Sport.