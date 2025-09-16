Muere el actor y director de cine Robert Redford a los 89 años

El actor y director de cine Robert Redford, leyenda de Hollywood, ha muerto este martes en su casa de Utah a los 89 años, según ha informado The New York Times.

Su muerte, ocurrida en las montañas a las afueras de Provo, fue anunciada en un comunicado por Cindi Berger, directora ejecutiva de la agencia de publicidad Rogers & Cowan PMK. Berger afirmó que había fallecido mientras dormía, pero no especificó la causa.

El actor había protagonizado una trayectoria asombrosa en su carrera como actor, que arrancó con dramas como La jauría humana (1966) y comedias como Descalzos por el parque (1967). En los 60 continuó con sus magníficas colaboraciones con su compiche Paul Newman, en las míticas Dos hombres y un destino (1969) y El golpe (1973), dirigidas por George Roy Hill.

También, fue emblema del cine político de calidad en los 70, en Los tres días del cóndor (1975) o el gran éxito Todos los hombres del presidente (1976), a las órdenes de Alan J. Pakula. Además, también actúo en un de los dramas románticos más recordados de los 80, Memorias de África (Sydney Pollack, 1985).

Redford también tuvo una exitosa carrera en la dirección. Su primera película, Gente corriente (1980) se llevó el Oscar a la mejor película y a la mejor dirección. Después estrenaría otras peliculas como El río de la vida (1992), Quiz Show. El dilema (1994) o El hombre que susurraba a los caballos (1998).

