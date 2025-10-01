Muere la primatóloga Jane Goodall, pionera del estudio de los chimpancés y defensora del medio ambiente, a los 91 años

El Instituto Jane Goodall ha confirmado este miércoles el fallecimiento de la primatóloga británica a los 91 años por causas naturales. "El Instituto Jane Goodall ha sabido esta mañana que la doctora Jane Goodall, Mensajera de la Paz de la ONU y fundadora del Instituto Jane Goodall, ha fallecido por causas naturales. Se encontraba en California como parte de su gira de conferencias en Estados Unidos", señaló la institución en un comunicado.

Goodall es considerada una de las investigadoras más influyentes en el estudio del comportamiento animal gracias a sus trabajos pioneros con chimpancés en Tanzania.

"Los descubrimientos de la doctora Goodall como etóloga revolucionaron la ciencia, y fue una incansable defensora de la protección y restauración de nuestro mundo natural", añade la nota difundida por el Instituto.

La primatóloga convertida en conservacionista convirtió su amor por la vida silvestre en una campaña que la llevó desde un pueblo costero inglés a África y luego a través del mundo en una búsqueda por comprender mejor a los chimpancés, así como el papel que los humanos desempeñan en la protección de su hábitat y la salud del planeta en general.

Goodall fue pionera en su campo, tanto como científica en la década de 1960 como por su trabajo en el estudio del comportamiento de los primates. Abrió camino para que otras mujeres siguieran su ejemplo, incluida la fallecida Dian Fossey.

También atrajo al público a la naturaleza, asociándose con la National Geographic Society para traer a sus amados chimpancés a sus vidas a través de películas, televisión y revistas.

Trastocó las normas científicas de la época, dándoles nombres a los chimpancés en lugar de números, observando sus personalidades distintivas e incorporando sus relaciones familiares y emociones en su trabajo. También descubrió que, al igual que los humanos, usan herramientas.

"Hemos descubierto que, después de todo, no existe una línea clara que divida a los humanos del resto del reino animal", dijo en una charla TED en 2002.

A medida que su carrera evolucionó, cambió su enfoque de la primatología a la defensa del clima después de presenciar la devastación generalizada del hábitat, instando al mundo a tomar medidas rápidas y urgentes sobre el cambio climático.

"Nos olvidamos de que somos parte del mundo natural", declaró a CNN en 2020. "Todavía hay tiempo para ello". En 2003 fue nombrada Dama del Imperio Británico y en 2025 recibió la Medalla Presidencial de la Libertad de Estados Unidos.

Rumbo a Kenia

Nacida en Londres en 1934 y criada en Bournemouth, en la costa sur de Inglaterra, Goodall siempre había soñado con vivir entre animales salvajes. Comentó que su pasión por los animales, alimentada por el regalo de su padre de un gorila de peluche, creció al sumergirse en libros como "Tarzán" y "El Dr. Dolittle".

Dejó sus sueños de lado tras terminar la escuela, al no poder costear la universidad. Trabajó como secretaria y luego para una compañía cinematográfica hasta que la invitación de una amiga a visitar Kenia puso la selva, y a sus habitantes, a su alcance.

Después de ahorrar dinero para el viaje, Goodall llegó en barco a la nación del este de África en 1957. Allí, un encuentro con el famoso antropólogo y paleontólogo Dr. Louis Leakey y su esposa, la arqueóloga Mary Leakey, la puso en camino para trabajar con primates.

Bajo la dirección de Leakey, Goodall fundó la Reserva de Chimpancés del Arroyo de Gombe, posteriormente rebautizada como Centro de Investigación del Arroyo de Gombe, cerca del lago Tanganica, en la actual Tanzania. Allí descubrió que los chimpancés comían carne, libraban guerras feroces y, quizás lo más importante, fabricaban herramientas para comer termitas.

"Ahora debemos redefinir la herramienta, redefinir al hombre o aceptar a los chimpancés como humanos", dijo Leakey sobre el descubrimiento.

Aunque finalmente interrumpió su investigación para obtener un doctorado en la Universidad de Cambridge, Goodall permaneció en la selva durante años. Su primer marido y colaborador frecuente fue el camarógrafo de vida silvestre Hugo van Lawick.

Gracias a la cobertura de National Geographic, los chimpancés de Gombe Stream pronto se convirtieron en nombres familiares; el más famoso fue el de un tal Goodall llamado David Greybeard por su mechón de pelo plateado.

Sin embargo, casi treinta años después de su llegada a África, Goodall se dio cuenta de que no podía apoyar ni proteger a los chimpancés sin abordar la grave desaparición de su hábitat. Comprendió que tendría que mirar más allá de Gombe, abandonar la selva y asumir un papel más amplio a nivel global como conservacionista.

En 1977, fundó el Instituto Jane Goodall, una organización sin fines de lucro destinada a apoyar la investigación en Gombe, así como las iniciativas de conservación y desarrollo en toda África. Desde entonces, su labor se ha expandido a nivel mundial e incluye iniciativas para abordar la educación ambiental, la salud y la defensa de los derechos de las personas.

Se forjó una nueva reputación, viajando un promedio de 300 días al año para reunirse con funcionarios locales en países de todo el mundo y hablar con grupos comunitarios y escolares. Continuó sus giras mundiales hasta bien entrados los 90.

Posteriormente amplió el instituto para incluir Roots & Shoots, un programa de conservación dirigido a niños. Fue un cambio radical respecto de su investigación aislada, en la que pasaba largos días observando chimpancés.

"No deja de sorprenderme que exista esta persona que viaja por todo el mundo y hace todas estas cosas", declaró al New York Times durante un viaje a Burundi y de regreso a Gombe en 2014. "Y soy yo. No me parece yo en absoluto".

Fue una autora prolífica y publicó más de 30 libros con sus observaciones, incluido su best seller de 1999 Reason For Hope: A Spiritual Journey, además de una docena de libros dirigidos a niños.

Goodall dijo que nunca dudó de la resiliencia del planeta ni de la capacidad humana para superar los desafíos ambientales.

"Sí, hay esperanza... Está en nuestras manos, en las suyas, en las mías y en las de nuestros hijos. Realmente depende de nosotros", dijo en 2002, instando a la gente a "dejar la menor huella ecológica posible".