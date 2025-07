Muere Michael Madsen, célebre por sus papeles en 'Reservoir Dogs' y 'Kill Bill' de Tarantino, a los 67 años

El actor Michael Madsen, célebre por su participación en varias películas de Quentin Tarantino como 'Reservoir Dogs' y 'Kill Bill: Vol 2', murió este jueves de un paro cardiaco a los 67 años. El actor fue encontrado en su casa de Malibú este jueves, 3 de julio, por la mañana.

En un comunicado conjunto, Susan Ferris y Ron Smith, representantes de Madsen, y la publicista Liz Rodriguez han dicho: "En los últimos dos años, Michael Madsen ha estado haciendo un trabajo increíble en el cine independiente, incluyendo los próximos largometrajes Resurrection Road, Concessions y Cookbook for Southern Housewives. Estaba viviendo con entusiasmo este nuevo capítulo en su vida. Michael también se estaba preparando para lanzar un nuevo libro titulado Tears For My Father: Outlaw Thoughts and Poems, que actualmente está siendo editado. Fue uno de los actores más icónicos de Hollywood y será extrañado por muchos".

