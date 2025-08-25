Muere la actriz Verónica Echegui, protagonista de 'Yo soy la Juani', a los 42 años

La actriz Verónica Echegui ha fallecido a los 42 años, según ha confirmado la Unión de Actores a través de sus redes sociales. La intérprete, popular por papeles como Yo soy la Juani, película dirigida por Bigas Luna, habría estado ingresada en los últimos días en el Hospital 12 de Octubre de Madrid debido a una enfermedad.

Nacida el 16 de junio de 1983, su nombre real era Verónica Fernández de Echegaray. A lo largo de su carrera, recibió nominaciones como mejor intérprete femenina protagonista por El patio de mi cárcel (2008) y Katmandú, un espejo en el cielo (2011).

Como actriz de reparto, fue nominada por Explota Explota (2020) y por su debut, la mencionada Yo soy la Juani, fue nominada a mejor intérprete revelación. En 2022 fue galardonada con un premio Goya al mejor cortometraje de ficción por Tótem Loba.

Estudió durante dos años interpretación en la Real Escuela de Arte Dramático de Madrid. Su última aparición en la pantalla fue en A muerte, una comedia romántica de Dani de la Orden estrenada el pasado mes de febrero.

