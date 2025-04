Muere Val Kilmer a los 65 años, el legendario actor de 'Top Gun' que interpretó a Jim Morrison o Batman

Val Kilmer fue un actor con un amplio registro que recibió elogios de la crítica. Era una persona carismática, pero también impredecible. De hecho, en un momento dado, durante su carrera tomó la decisión de abandonar Hollywood durante una década.

Val Kilmer alcanzó el estrellato con papeles protagonistas en los que interpretó a personajes como Jim Morrison o Batman, pero su versatilidad también lo llevó a interpretar papeles como actor secundario en los que demostró su alto perfil. Kilmer, convertido ya en una leyenda de Hollywood, ha fallecido este martes en Los Ángeles a los 65 años.

Su hija, Mercedes Kilmer, ha emitido un comunicado en el que señala que su padre ha muerto a causa de una neumonía. A Kilmer le diagnosticaron cáncer de garganta en 2014 pero había conseguido superar la enfermedad, según indica su hija en el comunicado.

Val Kilmer nació en California el 31 de diciembre de 1959 y se formó en la escuela Juilliard, en Nueva York. Se convirtió en uno de los actores más destacados de Hollywood en la década de 1990, antes de que numerosos enfrentamientos con directores y compañeros y una serie de fracasos arruinaran su carrera. Con los años, Kilmer obtuvo fama de temperamental, intenso, perfeccionista y, en ocasiones, incluso egoísta.

Protagonizó películas como 'Top Gun', 'The Doors', 'Tombstone: la leyenda de Wyatt Earp' y 'Batman Forever', y actuación tras actuación se fue ganando la fama de chico malo de Hollywood.

"Cuando algunas personas me critican por ser exigente, creo que lo que buscan es una tapadera para algo que no hicieron bien. Creo que intentan protegerse", declaró Kilmer al periódico Orange County Register en 2003.

"Creo que soy desafiante, no exigente, y no me disculpo por ello".

Debutó en el cine protagonizando la parodia de espías 'Top Secret!' (1984) antes de aparecer en la comedia disparatada 'Real Genius' (1985). Y la fama le llegó en 1986 con 'Top Gun', donde tenía un papel coprotagonista junto a Tom Cruise. En este filme Kilmer interpretaba al aviador Tom 'Iceman' Kazansky, y décadas después volvió a interpretar al personaje junto a Cruise en la secuela de 2022 'Top Gun: Maverick'.

Dos años después protagonizó 'Willow' (1988), la fantasía del director Ron Howard. Y se casó con su coprotagonista británica Joanne Whalley, con quien tuvo dos hijos antes de divorciarse.

Uno de sus papeles más recordados es el de Jim Morrison en 'The Doors' (1991) del director Oliver Stone, donde interpretó al carismático cantante de la influyente banda de rock.

Para convencer a Stone de que él era la persona idónea, Kilmer grabó un video de ocho minutos donde aparecía cantando a imitando a Morrison en varios momentos de su vida, según informa Reuters.

'The Doors' marcó el comienzo de los años más destacados de su carrera. En el western de 1993 'Tombstone: la leyenda de Wyatt Earp', interpretó al pistolero del Viejo Oeste Doc Holliday. Y en 1995 tuvo dos éxitos comerciales: coprotagonizó con Al Pacino y Robert De Niro el drama criminal 'Heat' y sucedió a Michael Keaton como el héroe enmascarado en 'Batman Forever', la tercera entrega de la saga Batman.

La ruidosa, inflada y pesada 'Batman Forever' fue recibida con tibieza por la crítica, y Kilmer fue eclipsado por sus coprotagonistas Tommy Lee Jones y Jim Carrey. Kilmer se retiró de la siguiente película de Batman. El director Joel Schumacher lo describió como "la persona con mayores problemas psicológicos con la que he trabajado".