Muere a los 91 años Giorgio Armani, el diseñador y gran genio de la moda italiana del siglo XX

El diseñador italiano Giorgio Armani ha muerto a los 91 años en Milán, acompañado de su familia y de Leo Dell'Orco, su compañero de vida durante los últimos 20 años. Así lo ha anunciado el Grupo Armani en un comunicado publicado este jueves, día 4 de septiembre de 2025.

"Il Signor Armani -El señor Armani-, como siempre lo llamaron con respeto y admiración empleados y colaboradores, ha fallecido en paz y rodeado de sus seres queridos. Incansable hasta el final, trabajó hasta sus últimos días, dedicándose a la empresa, las colecciones y los muchos proyectos en curso y futuros", comienza el escrito.

Y prosigue: "A lo largo de los años, Giorgio Armani forjó una visión que se expandió desde la moda hacia todos los aspectos de la vida, anticipando los tiempos con una extraordinaria claridad y pragmatismo. Lo impulsaba una curiosidad incansable y una profunda atención al presente y a las personas. En este recorrido, estableció un diálogo abierto con el público, convirtiéndose en una figura querida y respetada por su capacidad de conectar con todos".

"Siempre atento a las necesidades de la comunidad, fue activo en muchos frentes, especialmente con su amada Milán. Giorgio Armani es una empresa con 50 años de historia, construida con emoción y paciencia. Giorgio Armani hizo de la independencia – de pensamiento y de acción – su sello distintivo. La empresa es, ahora y siempre, un reflejo de este espíritu. Su familia y sus empleados conducirán el grupo con respeto y en continuidad de estos valores", continúa el comunicado.

Y concluye: "En esta empresa, siempre nos hemos sentido parte de una familia. Hoy, con profunda emoción, sentimos el vacío que deja quien fundó y cuidó de esta familia con visión, pasión y dedicación. Pero es precisamente en su espíritu que nosotros, los empleados y los familiares que siempre hemos trabajado junto al Sr. Armani, nos comprometemos a proteger lo que él construyó y a llevar adelante su empresa en su memoria, con respeto, responsabilidad y amor"".

La capilla ardiente se instalará desde el sábado 6 de septiembre hasta el domingo 7 de septiembre, y permanecerá abierta de 9:00 a 18:00 horas, en Milán, en Via Bergognone 59, dentro del Teatro Giorgio Armani. Por expreso deseo del diseñador, el funeral se celebrará en privado.

Su último desfile en París

A principios del mes de julio, poco antes de cumplir 91 años, una infección pulmonar lo obligó a hospitalizarse y a convalecer, después, en su casa de la Via Borgonuovo de Milán.

A causa de esta afección, Armani no pudo asistir a su desfile de Alta Costura en París, celebrado el día 8 del citado mes. Su ausencia evidenció que su salud ya era muy delicada. Il Signor Armani, el genio de la moda italiana del siglo XX, era un trabajador incansable que jamás abandonó los talleres, sus colecciones ni sus exquisitas prendas. Addio, Giorgio.

