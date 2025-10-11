Muere a los 79 años la actriz Diane Keaton, musa de Woody Allen y protagonista de 'Annie Hall'

La actriz estadounidense Diane Keaton, conocida por su papel en la comedia de Woody Allen Annie Hall, ha fallecido este sábado a los 79 años según ha adelantado la revista People tras hablar con un representante de su familia.

Aún no se conocen las causas de su fallecimiento y su familia ha pedido "respeto y privacidad" en un momento tan complicado como este.

La primera aparición de Keaton en la gran pantalla fue con El Padrino, aunque siempre será recordada como la protagonista de algunas de las películas más emblemáticas del director Woody Allen. Su carrera comenzó un tiempo antes, pues ya había comenzado a subirse a las tablas de los teatros en la década de los 60.

Woody Allen y Diane Keaton.

La actriz ganó el Oscar a mejor actriz en 1978 gracias a su interpretación en la película Annie Hall (1977). Además, fue galardonada con dos Globos de Oro y un Bafta.

"Manhattan" (1979), "Reds" (1981), "Shoot the Moon" (1982), "Marvin´s Room" (1996) o "Something's Gotta Give" (2003) son otros de los muchos títulos aclamados por la crítica en los que aparece Keaton.

Según el American Film Institute, es la actriz con más películas en la lista de las 100 mejores películas junto con Faye Dunaway y Katharine Hepburn.

Nunca se casó y ella misma consideró en una entrevista que esa fue una de las mejores decisiones de su vida. "Estoy realmente contenta de no haberme casado. Soy una rara avis", admitía.

Algunos hombres pasaron por su vida, como Al Pacino, con el que mantuvo una larga relación tras compartir pantalla en la saga del El Padrino. Finalmente, se separaron por no compartir la misma visión de futuro, pues ella quería casarse, pero él no.

Adoptó y crió en soledad a sus dos hijos: Dexter y Duke, nacidos en los 1996 y 2001, respectivamente.

En 2022, Keaton inmortalizó las huellas de sus manos y pies sobre el cemento de la entrada del famoso Teatro Chino, ubicado en el paseo de la Fama de Hollywood (Los Ángeles, EE.UU.), en homenaje a su exitosa trayectoria como artista.