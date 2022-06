Arranque de campaña en Málaga: bromas de mal gusto, incidentes y silencio

El primer fin de semana de campaña ha transcurrido en la provincia sin grandes actos. Las emociones fuertes parece que se quedaron en el último día de precampaña. Juanma Moreno presentó su voluntad de ser "el Paco de la Torre de Andalucía". Y el PSOE demostró que Málaga es una plaza en la que tiene mucho que trabajar: participaron en las horas previas al inicio de campaña los dos portavoces socialistas en el Congreso, Héctor Gómez, y en el Senado, Eva Granados.

El viernes estuvo en la capital Teresa Rodríguez, la gaditana que en elecciones anteriores se presentó como cabeza de lista por Málaga. Se paseó por El Perchel y acompañó a la plataforma El Perchel no se vende. La líder andalucista criticó que el turismo "depredador" haya llevado a "entregar El Perchel a fondos de inversión y regalar nuestra identidad".

El viernes también dejó una broma de mal gusto, la del alcalde de Estepona, José María García Urbano: "Ni he metido la mano donde no debiera... Ha sido un accidente doméstico, tampoco tiene que ver con la violencia de género y tampoco me he abofeteado con nadie", dijo. No es la campaña electoral el mejor momento para estos deslices. De cualquier modo, García Urbano, consciente de su error, no tardó en pedir disculpas.

Hoy me he equivocado y pido disculpas por ello. La violencia de género merece todo el respeto y el más profundo rechazo por parte de todos. Lamento lo sucedido. — José M García Urbano (@JMGarciaUrbano) June 3, 2022

Eso fue en el mitin de la tarde del viernes en Estepona. Pero el líder nacional de los populares, Alberto Núñez Feijóo visitó por la mañana las instalaciones de Dekra en el PTA. Allí afirmó que "no es casualidad que Málaga sea una de las grandes capitales europeas de la I+D+I".

El sábado por la mañana era el turno para la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, que pidió "teñir de rojo las urnas el 19-J" y criticó que Andalucía "está peor que hace cuatro años a pesar de tener más dinero que nunca".

Donde se podía intuir algún episodio era el sábado en el mitin de Ortega Smith en Torremolinos. A pesar de que la seguridad local había puesto su empeño en evitar que hubiera cualquier posible encuentro, lo hubo. Durante este fin de semana se ha celebrado, sin ningún incidente relevante, el Pride de Torremolinos. Sin embargo, dos jóvenes aparecieron al grito de "fuera fascistas de Torremolinos" en mitad del mitin de Vox. La cosa no fue a mayores, ya que la Policía Nacional intervino rápidamente. Al final quedó en una anécdota más de campaña.

Entrevistas

En EL ESPAÑOL de Málaga se han ido publicando las entrevistas con los cabezas de lista de los diferentes partidos: en el caso del PP, con Juanma Moreno y Patricia Navarro, la número dos; por el PSOE Josele Aguilar; por Ciudadanos, Nuria Rodríguez; Carmen Máximo como cabeza en Adelante Andalucía, y en el caso de PorAndalucía, con Inma Nieto y su número dos, José Piña.

En el caso de Vox, ha sido imposible entrevistar al número uno, Antonio Sevilla. El presidente de la gestora derivó la solicitud de este medio a su responsable de prensa y tras haberla recibido, no fue cursada.

11 de junio

A lo largo de esta semana se irán conociendo las agendas de los líderes de los diferentes partidos. Pero si hay una fecha marcada en el calendario es el 11 de junio. El próximo sábado, a una semana del final de la campaña, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo coincidirán en la provincia.

Sánchez vendrá a un acto en la capital, donde dará su apoyo a Juan Espadas, con la intención de reflotar su candidatura tras un inicio de campaña descafeinado y enfangado por el insulto de Manuel Pezzi, el malagueño y presidente del PSOE andaluz, al líder de los populares.

Por su parte, Feijóo estará en Antequera en el acto central de campaña de los populares. Allí estará, previsiblemente, la plana mayor del Gobierno de la Junta de Andalucía. Además, en esta ocasión y a diferencia del pasado viernes, el presidente nacional del PP sí coincidirá con su coordinador general, Elías Bendodo, que se ha reincorporado este domingo a la campaña tras la muerte de su padre.

Sigue los temas que te interesan