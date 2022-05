Inma Nieto, la candidata de Yolanda Díaz al 19-J que se abstendría para que Vox no gobernase

La cita con EL ESPAÑOL es, antes de ir al Parlamento, en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de Sevilla, donde Inmaculada Nieto (Algeciras, 1971) ofrece primero una entrevista a petición de un grupo de estudiantes de Periodismo.

No es casualidad: su labor como portavoz del grupo de Unidas Podemos en la Cámara andaluza la sitúa en el top de los parlamentarios andaluces que mejor comunican. Es una oradora tan excelente como feroz, pues sin levantar la voz y en tono amable sus intervenciones disparan auténticos misiles dialécticos: submarinos, aéreos y terrestres. Lanza cargas de profundidad sin cambiar su timbre amable y pausado; tanto, que incluso es felicitada por sus contrarios, por el tono, al iniciar sus réplicas.

Nieto, de IULV-CA, lidera la lista de la coalición de izquierdas 'Por Andalucía', la que se integran Más País Andalucía, Verdes Equo Andalucía e Iniciativa del Pueblo Andaluz, con el apoyo externo de Alianza Verde Andalucía y Podemos Andalucía, que quedó fuera en el último minuto.

Ella es la apuesta andaluza de Yolanda Díaz, cuyo proyecto político 'Sumar' ya está en marcha. Con Díaz tiene en común, de entrada, el habla pausada aunque contundente, además de otras muchas cosas que contará a EL ESPAÑOL en la cafetería de la facultad.

La candidata de 'Por Andalucía' reconoce que tiene aficiones que son como ella: tranquilas. Le gusta leer y el cine, "y soy espectadora de deportes como el fútbol y el baloncesto. Me encanta".

Aunque lo que de verdad le carga las pilas es "estar con mi familia. Soy una mujer familiar, y porque paso tiempo fuera de casa, ese tiempo lo considero precioso. Soy afortunada, estoy enamorada y tengo un compañero de vida maravilloso. Yo soy de las que se hace los kilómetros que sean para cenar con mi marido y mi hija".

Inmaculada Nieto, en la biblioteca del Parlamento andaluz. Cata Zambrano

Su pequeña tiene once años. Por ello, y entre risas, Inmaculada Nieto afirma que es "una eminencia en Disney" que ha pasado por todas las etapas audiovisuales infantiles, que comienzan con los Cantajuegos, siguen con Dora la Exploradora... y ha dejado de lado las películas que solía ver antes de ser madre. Tiene, como casi todos los padres, un lapso de diez años en los que no ha podido disfrutar del cine... eligiendo. "Tengo un vacío cinematográfico que ha sustituido Frozen, Vaiana, Tadeo Jones... con mi hija, la liturgia la he cumplido".

-¿Qué tipo de cine le gusta?

-¿Te acuerdas de Faemino y Cansado, que en uno de sus gags uno de ellos decía que era crítico de cine pero no podía serlo porque le gustaba lo que a todo el mundo? Pues a mí me pasa lo mismo.

Disfruta del cicle clásico, de Billy Wilder, del cine europeo "y recientemente, también disfruto del cine norteamericano. Me gustó la trilogía de Kieslowski, pero también voy a ver Batman".

Nieto estudió Ciencias Políticas en Granada y luego se sacó un Máster y comenzó un doctorado en Administraciones públicas. Trabajó "desde la militancia" con Comisiones Obreras. "Nunca me he desvinculado", cuenta a EL ESPAÑOL. "Me parece fundamental la labor de vertebrar a los trabajadores en defensa de sus derechos".

Luego recaló en el Ayuntamiento de su ciudad, en Algeciras (Cádiz). "Yo llevaba viviendo 7 u 8 años en Granada y me avisaron de que iban a contratar a personal. Hice la entrevista y me cogieron". Comenzó a trabajar en el Grupo Municipal de Izquierda Unida, donde está afiliada. De ahí el salto a la política local fue natural.

"Estar allí me vinculó emocionalmente al proyecto y a cómo veía yo las cosas. Nunca pensé en la militancia activa, y me alegro todos los días de haberlo hecho".

-¿Quiénes son sus referentes?

-Tengo la referencia icónica de Julio Anguita. No tuve la oportunidad de conocerlo, pero admiro su capacidad de explicar cosas complejas con sencillez y coherencia. Ya en lo cercano, trabajar con Antonio Maíllo. Es una grandísima persona, un político magnífico y tiene una cabeza privilegiada. Dejó el listón muy alto. Le profeso admiración personal y política. Es quien más me ha influido y me influye todavía.

Inmaculada Nieto, en la cafetería de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Cata Zambrano

En 2012 llega, de la mano de Maíllo, al Parlamento de Andalucía. Y en 2019 se convierte en la voz de Unidas Podemos en la Cámara andaluza. En estos casi cuatro años "se han roto los consensos que creímos que estaban superados: el 8-M, el 25-N contra la violencia de género...". Nieto se refiere, sin nombrarlo, a la aparición de Vox en el mapa político andaluz con representación en la Cámara. "Se ha hecho pedazos lo básico. Porque aunque tuviéramos matices, no negábamos que había violencia machista. Esto nos ha debilitado", indica.

Ya en el Parlamento andaluz, Nieto confiesa a EL ESPAÑOL que se prepara sus intervenciones en la biblioteca. Queda justo enfrente del salón plenario: se trata de un recorrido corto hacia un lugar de quietud, donde termina de perfilar sus discursos y desde donde puede acudir rauda a las votaciones. Conoce tan bien el espacio que es ella misma quien enciende las luces de un lugar que parece sacado de una de las películas de Harry Potter.

¿De qué está más orgullosa Inmaculada Nieto de esta legislatura? "Del modelo de oposición que hicimos durante la pandemia. Porque todos teníamos a Juanma Moreno en el imaginario, ahí, e hicimos lo correcto. La gente sufrió mucho. Hubiera sido una inmoralidad y una falta de respeto terrible aprovechar ese dolor para horadar al Gobierno de la Junta. Así que respaldamos las indicaciones sanitarias y del Gobierno andaluz. Luego ya sí ha habido tiempo para afearles fallos de gestión".

La candidata de la coalición de izquierdas, en la escalera que da acceso a los libros más altos de la biblioteca. Cata Zambrano

Sin embargo, asegura que el Gobierno PP-Cs hizo lo contrario. "El PP ha aprovechado para decir que todo lo que hacía el Gobierno central estaba mal. El PP sí ha horadado al Gobierno con la pandemia. Utilizaron la incertidumbre, el miedo y el dolor de las víctimas para hacer política partidista".

"Decir es hacer"

Nieto es tan comedida como directa en la tribuna. No obstante, prefiere optar a ella como último recurso para denunciar o criticar, según afirman algunos miembros del Ejecutivo, como Juan Marín (vicepresidente de la Junta de Andalucía en funciones y candidato de Cs). Ella asiente a EL ESPAÑOL.

"Decir es hacer. Si yo reivindico el respeto y quiero hacer un llamamiento lo hago haciendo honor a como yo lo veo. Esto no es un pim, pam, pum. Yo creo que tienes que poner tu talento para resolver problemas. Las medallas están ahí, y ya vendrán. Procuro que, cuando ya afeo un tema (de manera pública) tengo que haberme cargado de razones".

Inmaculada Nieto, durante la charla mantenida con EL ESPAÑOL.

Lo hace así "por honestidad: antes hay que tener al tanto al responsable, pero no a través de titulares e insultos. Y sí, Juan Marín es de los que siempre coge el teléfono. Creo que hacer esto reconcilia la política con la ciudadanía. Hay que aparcar la trifulca, que ni arregla el problema ni contribuye a un tono de mesura".

De hecho, su grupo ha apoyado en varias ocasiones iniciativas presentadas por el PP y Cs. "Ellos han hablado mucho de bloqueo, pero lo cierto es que no lo ha habido. Si sobre la mesa ha habido elementos positivos o han incorporado elementos que compartíamos, los hemos apoyado", subraya.

La ahora candidata a las elecciones andaluzas por la Coalición 'Por Andalucía' fue la elección de Yolanda Díaz, quien se impuso con su proyecto de izquierdas en el último momento frente al candidato de Ione Belarra, Juan Antonio Delgado (Podemos) que concurre como cabeza de lista por Cádiz.

Como Yolanda Díaz, la candidata de 'Por Andalucía' reivindica "la vida en el centro", dentro de una nueva forma de política desde la mujer. "Es que yo creo que hacerlo desde esta perspectiva no te quita rigor ni te hace de menos: la gente está cansada de broncas". En Andalucía "no tenemos todavía perspectiva suficiente del valor de lo que ha hecho Yolanda Díaz en el Gobierno: una reforma laboral para avanzar, cuando las dos últimas han sido ir para atrás".

Nieto destaca el "esfuerzo extraordinario" que ha supuesto incrementar el Salario Mínimo Interprofesional. "Ha sido un alivio para miles de familias. Ha puesto de acuerdo a empresarios y sindicatos. Díaz está poniendo la vida en el centro, y además lo ha hecho frente a quienes le decían sólo iba a causar ruina y endeudamiento".

Proyecto andaluz

Sobre Díaz, Nieto asegura que la ve como futura presidenta del Gobierno. "Lidera un proyecto ambicioso que está siendo recibido con amor y cariño". Está ensanchando "la base del cuidado, del empleo ligado a la sostenibilidad y a los servicios públicos, para toda la gente, sin que influya la renta. Nos está haciendo avanzar en derechos y no en obligaciones". A su juicio, hace una política "desde la ética de la convicción. Sin dar un grito, está desempeñando un papel institucional impecable".

-¿En qué influye Yolanda Díaz en su proyecto para el 19-J?

-Es un proyecto clara y nítidamente andaluz frente a una derecha que vendió buena gestión, pero en el ministerio de Trabajo tenía a una ministra (Fátima Báñez) que se encomendó a la Virgen del Rocío.

La actual ministra de Trabajo, considera Nieto, "ha demostrado que se podían hacer las cosas de otra forma, que se podían meter 300 euros más al SMI y no se ha hundido el país por hacerlo, o que a una persona se la despidiera por estar enferma. Nosotros somos gente seria y solvente, y gobernamos mejor que la derecha: porque hemos demostrado que se puede desterrar la crueldad del BOE".

-Sin embargo, Mónica García, de Más País, se ha desmarcado en Madrid del proyecto de Díaz...

-No sé. Sacando a Yolanda Díaz de la ecuación... yo retomo el valor de lo que hemos hecho en Andalucía (donde han sabido aglutinarse en una coalición) con organizaciones distintas pero con los mismos valores. Un valor que espero que sirva a otros compañeros de otras comunidades autónomas. Pero el trabajo es arduo.

Inmaculada Nieto suspira y apunta que "por el bien común se vencen las dificultades. Para aspirar a algo hay que ser creíbles, y demostrar a la gente que no estamos fragmentados. Madrid yo creo que hará esa reflexión y elegirá ese camino".

La candidata de izquierdas también ha sido capaz de advertir que la coalición que lidera no descarta abstenerse para facilitar la investidura de Juanma Moreno si con ello evita que Vox entre el Ejecutivo andaluz. Lo ratifica ante EL ESPAÑOL. "Sí. Lo que dije fue que una decisión de ese calado merece una reflexión serena".

'Echarle un pensamiento'

Una de las cosas de Inma Nieto en el Parlamento es la frase 'a esto hay que echarle un pensamiento', a la que recurre para explicar que "las cosas complejas no se solucionan con un clic ni con un tuit". Negarlo, para ella, no es una opción. "El oportunismo demoscópico no puede pesar más que el bien común. Sería un escenario indeseable, y trabajamos para que no se dé, y si se diese, habría que pensar en la gente".

No ha sido tampoco un camino de rosas. Porque broncas ha habido también en el grupo de Unidas Podemos: cuando deciden expulsar del Grupo Parlamentario a Teresa Rodríguez, de Anticapitalistas, por fundar un nuevo partido, Adelante Andalucía. "Nadie podía imaginar que iba a ocurrir. Pero lo cierto es que actualmente hay un coordinador general de IU y un coordinador general de Unidas Podemos, con lo que el acuerdo ha prevalecido y seguimos trabajando juntos. Fue Teresa quien salió del espacio de la coalición".

Nieto, junto a una de las escaleras del Parlamento andaluz. Cata Zambrano

En el momento de realizar este reportaje, 'Por Andalucía' aún no había presentado el recurso ante la Junta Electoral Central para evitar la comparecencia de Rodríguez en los debates electorales en TVE y Canal Sur, cosa que se hizo efectiva el pasado viernes, dos minutos antes de que expirase el plazo para poder presentar el recurso sobre los debates en Canal Sur.

El tiempo para presentar el recurso para TVE culmina este lunes, y todo parece indicar que harán lo mismo. Con esta maniobra, se consumaría en buena parte la desactivación de la visibilidad de candidata gaditana de izquierdas... por parte de la izquierda.

-Desde 'Por Andalucía', ¿se va a recurrir para que Teresa Rodríguez no vaya a los debates por ser parlamentaria no adscrita?

-El plan de cobertura de las televisiones y radios tiene que ver con la legalidad vigente. Cuando se resuelva, estaremos encantados (de debatir). Esto es una maniobra de Elías Bendodo (consejero de Presidencia) para entretenernos y yo no voy a picar. El objetivo de esta campaña es poner en evidencia a Moreno Bonilla.

También hubo controversia a la hora de cerrar la candidatura de coalición con Podemos, que finalmente ha quedado fuera de la inscripción de la candidatura. Solo pueden respaldarla, como independientes en las listas tras quedarse fuera de la coalición por llegar fuera de plazo al registro el pasado 6 de mayo. ¿Cómo va a solucionarse la financiación del grupo? "Todo eso está resuelto. Lo importante era llegar al acuerdo político, que era lo que pedía la ciudadanía", zanja.

"Esto es como el plan de cobertura de las televisiones: la Junta Electoral Central es quien lo dice, no son temas discrecionales, y dice quiénes son los que los deben recibir en base a la ley, y no hay más".

Sigue los temas que te interesan