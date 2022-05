Guía para no perderse en los casi 30 partidos del 19-J: de Jaén Merece Más a Jubilados por el futuro

Veintidós partidos y cinco coaliciones han presentado candidaturas ante la Junta Electoral. ¿El objetivo? Conseguir al menos alguno de los 109 escaños del Parlamento andaluz que se eligen en las elecciones autonómicas del próximo 19 de junio.

Además de los usuales como el PSOE, PP, Ciudadanos y Vox, que ya han contado con representación en el Parlamento andaluz durante la undécima legislatura, de cara a estos comicios se cuelan partidos provincialistas como Jaén Merece Más, Por Huelva o Juntos por Granada, el Partido del Granadadexit (JxG).

Pero también hay algunas novedades como el Partido de Jubilados por el futuro. Dignidad y democracia, que se presentará por Granada, y Somos fuerza, unión, trabajo, utilidad, regeneración y oportunidad (Somos futuro), que lo hará por Sevilla.

Del total, once presentan candidaturas por las ocho provincias, según las listas publicadas esta semana en un número extraordinario del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

También concurrirá la coalición Por Andalucía, integrada formalmente por Izquierda Unida, Más País, Verdes Equo e Iniciativa del Pueblo Andaluz. Podemos y Alianza Verde podrán únicamente respaldarla y miembros morados irán como independientes en las listas tras quedarse fuera de la coalición por llegar fuera de plazo al registro el pasado 6 de mayo.

Los portavoces de Por Andalucía en la presentación de la coalición. Por Andalucía

Por Andalucía toma en parte el testigo del grupo parlamentario Unidas Podemos por Andalucía, denominación con la que ha acabado llamándose el grupo que tras las elecciones de 2018 entró en la Cámara como Adelante Andalucía con 17 escaños.

Adelante Andalucía también volverá a presentarse, liderada por Teresa Rodríguez, agrupando a otras formaciones de izquierda como Anticapitalistas, Izquierda Andalucista y Primavera Andaluza.

Durante la pasada legislatura esta confluencia se escindió en dos tras la expulsión de Rodríguez y de ocho diputados más, que pasaron a ser diputados no adscritos. Meses después se sumaron dos parlamentarios más a este grupo hasta elevar la cifra a once.

Libres no concurrirá

Finalmente, el partido Libres no concurrirá. Fue conformado por Luz Belinda Rodríguez, la exdiputada de Vox por Almería y que pasó al grupo no adscrito en el Parlamento andaluz al marcharse de la formación verde en enero de 2020 por acoso laboral.

Su vicepresidente es José María Tejero, banderillero durante más de 30 años en importantes cuadrillas y también hermano del actor Fernando Tejero. Éste llegó a ser número 3 en la lista de Vox por Córdoba y candidato a la Alcaldía de Hornachuelos.

Según ha informado la propia Luz Belinda a EL ESPAÑOL finalmente no concurrirán a las autonómicas porque no creen en las autonomías. "No queremos poner una herramienta al servicio de los que dicen querer acabar con los chiringuitos y con el despilfarro autonómico y luego cuando cogen el sillón trabajan para mantenerlo, como ha pasado en Vox".

Aunque en este caso Vox "ha sido cómplice", señala. En cualquier caso, asegura que el partido está creciendo rápido y espera tener una estructura sólida para poder presentarse a las elecciones generales.

Otros partidos

La otra coalición que se estrena en estos comicios es Andaluces Levantaos, conformada por Andalucía Por Sí y Convergencia Andaluza. Han sido los únicos que han denunciado el empadronamiento en Salobreña de la candidata de Vox, Macarena Olona, ante la Junta Electoral de Granada. También irán se presentarán bajo esta fórmula Adelante Andalucía-Andalucistas y Recortes Cero.

De igual modo, otros partidos que han presentado listas por las ocho circunscripciones son el Partido Animalista contra el Maltrato Animal (Pacma), Nación Andaluza y Por un mundo más justo (PUM+J).

Las formaciones Escaños en Blanco y Partido Comunista del Pueblo Andaluz (PCPA) presentan candidaturas por todas las provincias salvo Huelva, mientras que Falange Española de las JONS hace lo propio con la excepción de Granada.

Otros que presentan candidaturas por más de una provincia son el Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE), que concurrirá por Cádiz, Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla; el Partido Autónomos, por Cádiz, Málaga y Sevilla.

También la Coalición Republicana Socialista por Andalucía ha registrado listas en cuatro circunscripciones, que son las de Cádiz, Granada, Jaén y Málaga.

Solo por una provincia

Las diez fuerzas restantes que concurren al 19-J lo hacen por una única provincia, que es Granada, Huelva, Jaén, Málaga o Sevilla.

En concreto, por la provincia granadina han presentado candidaturas las formaciones Izquierda Andalucista Revolucionaria (IZAR), Juntos por Granada, el Partido del Granadadexit (JxG), el Partido de Jubilados por el futuro. Dignidad y democracia, y Basta ya! (Federación Basta ya!), mientras que sólo por Huelva concurre el partido Por Huelva (XH).

Finalmente, Jaén Merece Más ha presentado su lista por la provincia jiennense, mientras que Volt España ha hecho lo propio por la de Málaga.

Por último, en la circunscripción de Sevilla se han registrado candidaturas de Somos fuerza, unión, trabajo, utilidad, regeneración y oportunidad (Somos futuro), Los Verdes y Despierta. Partido Socio-político Constitucionalista (Despierta).

