El 'falso' padrón de Olona divide a Vox: los fieles y los que celebran que pueda quedarse fuera del 19-J

El lío del empadronamiento de la candidata de Vox a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Macarena Olona, en la localidad granadina de Salobreña ha supuesto un tsunami en la precampaña andaluza. También ha abierto un cisma en el partido. El refrán No hay mal que por bien no venga lo interpretan de distinta manera.

Por un lado, miembros de Vox en Andalucía celebran esta circunstancia, que deja en suspenso su candidatura a las elecciones del 19 de junio al tratarse de un requisito obligatorio para concurrir a estos comicios. Algunos en la formación verde hablan ya del que ha sido portavoz del grupo parlamentario, Manuel Gavira, como posible sucesor.

Desde que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, dejara caer que apretaría el botón electoral para que las elecciones fueran antes del verano, una parte de Vox en Andalucía no veía con buenos ojos que Olona fuera la candidata. Para ellos significaba que desde Madrid entendían que en el sur no había gente válida, según ha podido confirmar EL ESPAÑOL.

Ahora, tras lo ocurrido, esta parte del partido cree que se ha cometido "un error garrafal" al realizar el empadronamiento de esta manera. Se quejan de la forma en la que ha ocurrido todo y tienen la sensación de que si desde la cúpula no saben llevar a cabo un empadronamiento cómo van a gobernar un país.

"Más votos"

Sin embargo, otros representantes de la formación de Santiago Abascal están tranquilos porque creen que esta circunstancia "les va a dar más votos". Todo ello, incluso si la Junta Electoral rechaza la candidatura de Olona y tuviera que presentarse un candidato distinto.

Aunque desde el partido aseguran que en breve trasladará su residencia fija en Andalucía, Olona continúa manteniendo su acta en el Congreso de los Diputados hasta el próximo 3 de junio.

En cualquier caso, desde Vox aprovecharán esta circunstancia para victimizar a su candidata y al propio partido. De hecho, en las redes sociales, ya han comenzado con su estrategia.

Este es el mensaje que quieren silenciar.



⬇ A esto tienen miedo ⬇ pic.twitter.com/nGr4H5oDqt — VOX 🇪🇸 (@vox_es) May 20, 2022

No obstante, el proceso para darle de baja en el padrón municipal lleva su trámite y tendrá que decidirlo el Consejo de Empadronamiento, cuando se reúna una vez que culmine el plazo de 15 días para que Olona presente alegaciones. Mientras tanto, seguirá rezando como vecina de la localidad.

Por el momento, la alcaldesa, la socialista María Eugenia Rufino, ha dictado la resolución para iniciar el procedimiento. Todo ello después de que la Policía Local no haya podido "acreditar" que Olona resida en la vivienda donde se empadronó en noviembre para poder presentarse a los comicios autonómicos como candidata.

Concretamente, lo hizo en un inmueble del presidente del partido en Granada y concejal en Salobreña, Manuel Martín. Según el Consistorio, éste aseguró en el momento de la inscripción que la diputada alicantina por Granada "vivía en su casa". Por tanto, la alcaldesa aseguró en un principio que el proceso se había realizado de manera legal.

No obstante, el pasado miércoles el Ayuntamiento inició este procedimiento de baja de oficio para investigar si se había producido una supuesta "inscripción indebida". Lo inició tras las noticias publicadas sobre el asunto en los medios de comunicación y a la vista de las manifestaciones del propio titular de la vivienda.

En una entrevista a la Cadena Ser, Manuel Martín aseguró que no podía decir que "ella esté aquí —en Salobreña— regularmente porque estaría mintiendo". Según reza en el artículo 15 de la Ley de Bases de Régimen Local, quien viva en varios municipios, como el que se supone que es el caso de Olona, deberá inscribirse únicamente en el que habite durante más tiempo al año.

La candidata de Vox a la Junta, Macarena Olona, con Manuel Martín, presidente de Vox en Granada y dueño de la casa donde se empadronó Olona en Salobreña. Vox

Sin embargo, en conversación con EL ESPAÑOL, Manuel Martín reniega de sus palabras difundidas por la Ser. "Es muy frustrante que haga unas declaraciones y las retuerzan, deformen y omitan partes".

Sobre la situación de Olona, Martín admite que no puede saber la frecuencia con la que acude al municipio. "No tengo control sobre eso porque no me tiene que dar explicaciones, pero sé que viene". Manuel Martín asegura que la vivienda tiene entradas independientes. Macarena utiliza la planta alta y él la baja, asegura.

Martín lideró la candidatura oficialista a las primarias de Vox en la provincia de Granada convirtiéndose en presidente frente a cuatro listas más que no consiguieron los avales.

Sin embargo, el candidato de una de ellas, el abogado Ignacio Pozo, denunció los hechos al considerar que él sí había contado con esos avales, a pesar de la negativa del partido. El juicio se celebrará el próximo día 3 de junio, justo cuando arranca la campaña electoral.

En julio de 2020 el partido potenció a Manuel Martín para darlo a conocer. Sin embargo, finalmente en las listas al Parlamento por Granada irá de suplente. En ningún caso, asegura que por esta circunstancia haya saltado esta polémica a los medios. Insiste en que sus declaraciones fueron "retorcidas".

"Híper prudentes"

Desde Vox han pedido por WhatsApp a todos los concejales que sean "híper prudentes en las redes sociales y en sus ayuntamientos. Que no entren en provocaciones y que no hagan ninguna entrevista sin autorización".

Este mandato tampoco ha sentado bien a una parte del partido, que cree que con todo lo ocurrido Vox "se ha pegado un tiro en el pie", que podría beneficiar a Juanma Moreno por los votantes que hasta ahora dudaban si apoyar a Vox o al PP.

El de Macarena Olona no es el único cisma abierto en el partido. Por la provincia de Cádiz no repetirá la diputada Ángela Mulas, abogada de profesión y esposa del diputado nacional de Vox por Cádiz Carlos Zambrano.

Mulas había adquirido cierto protagonismo en la legislatura andaluza tras su papel de portavoz en la comisión parlamentaria que investigaba las supuestas irregularidades en la extinta Faffe.

Según ha podido confirmar este periódico, no le ofrecieron ningún puesto de salida, por lo que ella rechazó ir en las listas. Sin embargo, Ángela Mulas asegura que sigue siendo fiel al partido. "Si me necesita en otro sitio ahí estaré".

De hecho, esta circunstancia ha provocado que casi medio centenar de afiliados de Vox en la provincia se hayan negado a ir de apoderados en las mesas el día de la jornada electoral.

Denuncia ante la Junta Electoral

La coalición de izquierdas 'Andaluces Levantaos' ha ampliado la denuncia interpuesta el pasado jueves ante la Junta Electoral de Granada, al añadir el informe policial del Ayuntamiento de Salobreña.

La Junta Electoral tiene de plazo para resolver la denuncia hasta el lunes, que es cuando debe proclamar las candidaturas. Sin embargo, según han confirmado a este periódico fuentes jurídicas, la anulación de la candidatura de Olona tiene escasos visos de prosperar atendiendo a la literalidad de la norma, que guarda cierta ambigüedad.

De ahí que desde una parte de Vox crean que este lío del empadronamiento le ha hecho parte de la campaña, al darle aún más visibilidad a su candidata y marcar el primer gol aún en precampaña.

Sigue los temas que te interesan