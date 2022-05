El Ayuntamiento del PSOE de Salobreña estudia desempadronar a Olona por "inscripción indebida"

La legalidad en el empadronamiento de la candidata de Vox a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Macarena Olona, en Salobreña no está tan clara. Esta inscripción en algún territorio andaluz es un requisito obligatorio para poder concurrir a las elecciones del próximo 19 de junio.

A pesar de que la semana pasada la propia Olona y la alcaldesa de la localidad granadina, la socialista María Eugenia Rufino, aseguraran que el registro había sido "absolutamente legal", el Ayuntamiento ha iniciado un procedimiento de baja de oficio en el empadronamiento para investigar si se ha producido una supuesta "inscripción indebida".

Para ello, ha encargado a la Policía Local que realice las actuaciones procedentes para verificar si la candidata de Vox reside habitualmente en el municipio. Según reza en el artículo 15 de la Ley de Bases de Régimen Local, quien viva en varios municipios, como el que se supone que es el caso de Olona, deberá inscribirse únicamente en el que habite durante más tiempo al año.

La baja de Olona del padrón municipal de Salobreña afectaría a su candidatura. Los candidatos están obligados a presentar certificado de inscripción en el censo electoral o en el padrón municipal, al objeto de acreditar su condición política de andaluces de acuerdo con una instrucción de la Junta Electoral de Andalucía. En caso contrario, no podría presentarse.

En un informe de secretaría, al que ha tenido acceso EFE, se explica que el pasado 25 de noviembre, a través de un decreto de alcaldía, se procedió a la inscripción padronal de Olona.



Esta inscripción se autorizó previa verificación del cumplimiento de los requisitos legalmente exigibles, acreditando el usufructuario de la vivienda el título de uso de la misma mediante nota simple registral y la autorización de residencia en la misma. Olona se empadronó enen la vivienda del presidente de Vox en la provincia, Manuel Martín.

No obstante, señala el informe fechado este pasado 17 de mayo, según lo publicado recientemente en distintos medios de comunicación se habría "cuestionado" esta inscripción padronal, a la vista de las manifestaciones del propio titular de la vivienda. En una entrevista radiofónica aseguró que no podía decir que "ella esté aquí regularmente porque estaría mintiendo".

Analizarán el empadronamiento

El secretario recuerda que, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Régimen Local, los ayuntamientos harán las actuaciones y operaciones necesarias para mantener actualizados sus padrones. De modo que los datos contenidos en estos "concuerden con la realidad" y proceder por tanto al inicio de un procedimiento de baja de oficio "por inscripción indebida".

Este periódico confirmó hace unos días, a través de fuentes jurídicas, que la situación es denunciable y se podía iniciar un procedimiento sancionador que acabara en expediente si se comprueba que la persona empadronada no reside la mayor parte del tiempo en la localidad.

Las bajas por inscripción indebida podrán ser consecuencia de un expediente de oficio y el Ayuntamiento dará de baja a quienes figuren empadronados incumpliendo los requisitos establecidos en el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales.

Iniciado el expediente, se dará audiencia al interesado para que en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince pueda manifestar si está o no de acuerdo con la baja. Es decir, tendrá que justificar que vive en Salobreña la mayor parte del tiempo si quiere seguir empadronada en la localidad, requisito fundamental para ser candidata a las elecciones.



El órgano competente para resolver el expediente, con independencia de que exista o no manifestación expresa de su conformidad con la baja, corresponderá a la Alcaldía.

Denuncia a la Junta Electoral

El caso también ha llegado a la Junta Electoral de Granada. La coalición de izquierdas Andaluces Levantaos registró el pasado miércoles un recurso contra la candidatura de Olona en relación a su empadronamiento.

Desde la coalición creen que Olona "ha incumplido el requisito de vecindad" en Andalucía y que su empadronamiento es "ficticio" al no vivir de habitualmente en el citado municipio, informó la confluencia en un comunicado.

El recurso impulsado por Andaluces Levantaos sostiene que la inscripción en el censo electoral es "un trámite necesario pero no por ello suficiente". Además, cree que lo esencial no es el cumplimiento de la formalidad, sino "la realidad material de que se está en el domicilio habitual de esa persona".

La denuncia también invita a la Junta Electoral, en el caso en que precise de alguna aclaración, a que solicite informe con carácter de urgencia al Ayuntamiento de Salobreña.

Sigue los temas que te interesan