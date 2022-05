Vox exigirá entrar en la Junta de Andalucía "aunque al PP le falte sólo un voto" para gobernar

Vox trata de aprovechar la circunstancia que marcan las encuestas para succionar -si queda- al último votante que pudiera huir de la "derechita cobarde". La cosa está muy difícil en Andalucía, cuando los populares están en el poder, y por eso los de Santiago Abascal ponen el último órdago en la mesa: Vox exigirá entrar en la Junta "en todo caso". Fuentes de la dirección del partido que serviría para apuntalar la reelección de Juanma Moreno no dejan otra opción, "aunque al PP le falte sólo un voto" para gobernar.

La precampaña de las elecciones andaluzas es un síntoma de la enfermedad que asoma en los sondeos. El presidente en ejercicio juega a la humildad: "No creo en la posibilidad de la mayoría absoluta, por mucho que haya gustado nuestra gestión", asegura, mientras se va acercando lentamente a esa posibilidad y consolida la de sumar él solo más escaños que toda la izquierda junta.

El PSOE, por su parte, se desespera porque ve peligrar, incluso, el segundo puesto en el que fue su granero principal durante cuatro décadas. Así, emite mensajes erráticos en los que nunca plantean propuestas y queda claro que los socialistas apuestan por azuzar el miedo a la derechona... la misma estrategia fracasada en el ayusazo del 4-M en Madrid y en el 13-F en Castilla y León, donde ni el resultado "mediocre" de Alfonso Fernández Mañueco le rindió resultados.

Además, no queda claro el mensaje. Mientras el presidente viaja al sur de Despeñaperros para medirse de frente con Abascal, su hombre del partido, Santos Cerdán, y la número dos, Adriana Lastra, arremeten contra los populares.

Además, Pedro Sánchez juega una baza confusa para unas elecciones regionales asegurando que "los partidos enemigos de Europa no son una solución para Andalucía", los jefes del aparato tratan de endosarle al PP que "miente cuando está en la oposición y roba cuando está en el poder".

...y con la sentencia de los ERE pendiendo del recurso que el Tribunal Supremo ha decidido resolver después del 19-J para no influir en los resultados electorales, no parece la mejor idea sacarla del cajón. La corrupción no es tampoco un buen marco en el que encuadrar el debate por el voto andaluz.

Olona como pilar

La apuesta por Macarena Olona para encabezar las listas de Vox también ha supuesto una polémica más a la que se ha apuntado el PSOE. La abogada del Estado era un puntal del partido en los debates parlamentarios. Y eso hizo dudar a la dirección del partido de Abascal: "¿Para qué gastar esa bala, si nuestros resultados van a ser buenísimos en todo caso?", se preguntaba un alto dirigente de Vox en conversación con este diario.

Santiago Abascal, presidente de Vox, y Macarena Olona, candidata a la Junta de Andalucía. Efe

Las dudas acompañaron a la decisión hasta última hora. Porque se viste un santo para desvestir a otro, mientras que en Castilla y León quedó claro que a la derecha extrema, ahora mismo, le basta con su marca para rentabilizar apoyos en las urnas. Juan García Gallardo era un desconocido hasta su designación como candidato, y lo sigue siendo ahora que es vicepresidente subido a sus 13 escaños.

"Si presentamos a la cabra de la Legión no nos iría peor", bromeaba este alto cargo de Vox.

Además, ha sido necesaria una jugada vieja y poco elegante, la de empadronar a Olona en Salobreña, en casa de Manuel Martín, líder del partido en Granada. Se hizo el 5 de noviembre, y la artimaña es legal... aunque poco elegante. ¿Era necesario? "No, ciertamente, no. Pero así dejamos claro a los andaluces que nuestra apuesta es en serio", responde este alto cargo de Vox. "Se rumoreaba que Macarena lideraría nuestra lista, y era verdad, así que cambiarlo ahora habría sido mentir al electorado".

"Mensaje firme"

De este modo, creen en Vox, mantienen su compromiso de "ir de frente" y, sobre todo, le mandan un mensaje claro al PP de Moreno: "O entramos en el Gobierno o no hay acuerdo".

¿Incluso a cambio de repetir elecciones? "A nosotros no nos irían mal, porque nuestro mensaje es firme, y el de ellos... Que lleguen a un pacto con el PSOE si quieren... nosotros hablamos claro desde antes de ir a votar, o Gobierno de coalición o nada. Y el PP se niega a contestar".

Y esto es, en realidad, una profecía autocumplida diseñada desde hace tiempo en Vox. La retirada del apoyo al Ejecutivo de coalición de Juanma Moreno (PP) y Juan Marín (Cs) para aprobar los Presupuestos de 2022, obligó al presidente popular a buscar el apoyo del PSOE.

Juan Espadas, recién elegido por deseo explícito de Pedro Sánchez, no podía mostrarse frentista de inicio y se sentó a hablar... de modo que Vox logró la foto que buscaba para las elecciones que, irremisiblemente, se anticiparían para que en 2023 sí haya cuentas públicas: el PP (de Casado o de Feijóo) y el PSOE (de Sánchez) se quieren entender. Así que "sólo queda Vox".

Sigue los temas que te interesan