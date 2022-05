Los zascas al acento 'fake' de Granada de Macarena Olona: "Qué irrespetuosa con Andalucía"

La candidata de Vox a las elecciones andaluzas, Macarena Olona, está empeñada en demostrar a diario unas raíces andaluzas que, por otro lado, nunca han quedado demasiado claras. Dentro de su particular carrera hacia las urnas, hemos sabido que la política se empadronó el pasado 5 de noviembre en la localidad de Salobreña, a 70 kilómetros de Granada, fijando como residencia la vivienda del presidente del partido en la provincia y concejal en el municipio, Manuel Marín.

Estar empadronada en Andalucía es una condición indispensable para concurrir a los comicios aunque no lo ha necesitado para presentarse a las elecciones generales como diputada por esta misma provincia en el Congreso de los Diputados aunque es nacida en Alicante y residente en Madrid. Olona ha deslizado que ella es "la nieta de andaluces que vuelve a casa", pero sin haber clarificado nunca qué abuelos ni qué casa.

El propio Marín ha sido quien ha desvelado el secreto de Olona a Cadena SER, explicando que se empadronó en su vivienda porque son amigos, pero no es la residencia habitual de la candidata: "No puedo decir que ella esté aquí regularmente porque estaría mintiendo", ha dicho el de Vox, confirmando que su relación de amistad no ha hecho necesaria la firma de ningún contrato de arrendamiento ni tampoco "intercambio de dinero alguno".

"Se ha hecho un Maroto"

Olona no es la primera política que cambia el padrón para presentarse por un territorio que no es el suyo. Lo hizo Yolanda Díaz en las elecciones generales, por miedo a no salir escogida, presentándose por la provincia de Pontevedra cuando su domicilio está en la de A Coruña, y también Toni Cantó, pero en ese caso el trámite llegó tarde y no pudo sumarse a la lista de Ayuso en Madrid al cambiarse desde Valencia.

No obstante, una de las históricas es la que protagonizó el popular Javier Maroto, que se empadronó en un municipio de Segovia para ser senador por Castilla y León siendo de Vitoria. Sin embargo, aunque parece que se haya hecho norma, lo cierto es que la opinión pública no ve con buenos ojos este tipo de maniobras que, aunque amparadas por la normal, no parecen contar con el beneplácito ético de los tuiteros, que han criticado duramente a la de Vox:

Macarena Olona se ha hecho un Maroto — Laura Cornejo (@lauracorama) May 13, 2022

Soy trabajadora inmigrante búlgara y llevo 17 años en Andalucía. No podré votar en las elecciones andaluzas. Mientras, la ultraderechista alicantina Macarena Olona se acaba de empadronar en la casa del líder de VOX en Granada para poder presentarse como candidata a las elecciones — Zhanet Filipova (@ZhanetFilipova) May 13, 2022

Javier Maroto (PP) empadronándose en Sotosalbos para que le den un carguito en el Senado. Toni Cantó empadronándose en Madrid para cambiarse la chaqueta por enésima vez. Macarena Olona (Vox) empadronándose en la casa de un colega en Granada. La derecha es una estafa piramidal — Dani Domínguez (@DaniDominguezRo) May 13, 2022

Me estoy acordando hoy de todos los ayuntamientos que niegan el derecho al empadronamiento a las personas migrantes 👇🏿 https://t.co/x8OwN0Kg5G — Helena Maleno Garzón (@HelenaMaleno) May 13, 2022

Macarena Olona va de patriota y es hija del testaferro de Jordi Pujol con sociedades en Panamá. Se fugó a Andorra y fue extraditado. Ella "compró" un Porsche. Ahora va de andaluza y se acaba de empadronar en casa del líder de VOX en Granada para poder presentarse a las elecciones pic.twitter.com/3YExEcRyOJ — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) May 13, 2022

Macarena Olona es una MENA.

Mal Empadronada, No Andaluza. — Javier Durán (@tortondo) May 13, 2022

No machaqueis a Macarena Olona por estar censada en Andalucia sólo desde hace unos meses . Es que sólo hace unos meses que descubrió que "era andaluza", lo que tardó en saber que sería candidata. Se pone un traje y una peineta y olé mi coño arsa quillo arriquitaun — Eugenio Doors (@EugenioDoors) May 13, 2022

Se llama Macarena Olona

Es de Alicante

Vive en Madrid

Se empadronó en la casa del presidente de Vox en Granada para poder concurrir a las andaluzas

La Ley obliga a empadronarse donde se vive habitualmente

Fraude de ley como Maroto#MangantesFree pic.twitter.com/rQ3LK17W4q — José Zaragoza (@J_Zaragoza_) May 13, 2022

Por eso, ella, ante tal aluvión de comentarios, ha decidido dar su opinión sobre el asunto, mofándose de las críticas y también de los medios de comunicación en un vídeo en el que intenta forzar algo de acento andaluz: "Ya tenemos el supertitular del día, 'Macarena Olona, candidata a la Presidencia de Andalucía, está empadronada en Graná'. ¿Y? Me empadroné en el País Vasco cuando estuve sirviendo allí durante cinco años como Abogado del Estado, me empadroné en Madrid cuando luego pasé a prestar servicios en Madrid como Abogado del Estado y como diputada nacional", ha dicho.

🔴 URGENTE



¡Ya tenemos el súper titular del día! 🤣



Mi comunicado oficial… 👇 https://t.co/PocQyuvkT8 pic.twitter.com/F7hoQpbwrO — Macarena Olona (@Macarena_Olona) May 13, 2022

"Candidata a la Presidencia de Andalucía, ¡entregada en cuerpo y alma!", ha concluido Olona su comunicado. Sin embargo, a pesar de los aplausos de los suyos, los zascas también han sido más en esta ocasión, sobre todo de andaluces que se han sentido ofendidos con la apropiación de identidad a la que parece estar jugando la de Vox:

No digas Graná, ensucias el nombre de la ciudad. Así la llamamos los granainos, no las intrusas disfrazadas de andaluzas x conveniencia. — JC López (@JCrLV85) May 13, 2022

Macarena Olona es tan de Graná que no se empadronó hasta noviembre del año pasado y lo hizo en una casa en la que no vive, pero que pertenece al expresidente de Vox Granada. Vaya, qué cosas.https://t.co/T4r9hiNchs — Álvaro López (@a1varo_lopez) May 13, 2022

Macarrona dice que está empadronada en " Graná" porque en " Caí " no la dejaron



Ha ido a aprender andaluz a la misma academia donde fue Aznar a aprender " mexicano" — El Justiciero (@proteston13) May 13, 2022

Macarena Olona se tuvo que empadronar en casa del presidente de V0X en Granada para poderse presentar a las elecciones. Andaluza de pura cepa de to la vida que si le das un mapa no sabe ni dónde está Graná, ni mucho menos su casa. — Vuthy (@vuthy1Iiving) May 13, 2022

Olona es tan de Graná que dice que lo que más le gusta es su Mezquita. — Tululo III (@acompanado_el) May 13, 2022

Ahora nos tocará limpiar todo Jerez con lejía.

Ni eres andaluza, ni eres de Graná, ni eres nada, simplemente una HIPÓCRITA que la han mandado a Andalucía porque es conocida, deja de reírte del acento andaluz con tus imitaciones más falsas que tú de andaluza.

Macarena Olona Maroto https://t.co/6h8s21cHmL — 🏳️‍🌈🔻𝘿𝘼𝙑𝙄𝘿 𝙎𝙀𝙂𝙊𝙑𝙄𝘼🔻💜🏳️‍🌈 (@dsegoviaatienza) May 13, 2022

Por favor, que alguien del equipo de asesores de Macarena Olona le prohíba decir "Graná". Es que no le sale por mucho que se empadrone en Salobreña. — Aziz Fardouss Garcia (@azizfg95) May 13, 2022

Macarena Olona ha hecho un vídeo con el mismo tonito de Cifuentes "no me voy, me quedo", intentando justificar su fraude de empadronarse en casa de un dirigente de Vox para poder presentarse a las elecciones

Y encima riéndose del acento diciendo "Graná".

A ver si cae como la otra — Scarlett 🔻 (@Scarlett_GJ) May 13, 2022

Macarena Olona dice que es de Graná, sin haber pisado esa tierra... — José Vico 🔻 (@josevico4) May 13, 2022

Que Macarena Olona diga que ella es andaluza y es "Macarena de Graná", es como si Santiago Abascal dice que él es catalán y es "Santiago de Girona". — FUMATRÓN 🏴‍☠️ (@Fumatron_V) May 12, 2022

Nada. Ya ha aprendido a decir Graná' https://t.co/KdmoSeTNM4 — Maria Mir-Rocafort. Condesa de Triago. (@mirrocafort) May 13, 2022

-Macarena ¿la andaluza, nace o se hace? -No sabría decirte, pero ya sé decir “Graná”, “illo” y “pringá”. pic.twitter.com/tpFHJ0Ifkw — juancortes_torres (@juancortes_0791) May 13, 2022

Grana dice. Me revienta, de verdad. Que irrespetuosos son con andalucia. #OlonaEsIlegal — Aline Romrom ۞ 💜 🏳️‍🌈 (@AlineRomRom) May 13, 2022

El propietario de la vivienda y también dirigente de Vox ha reconocido a la Cadena SER que “no puede decir” que la diputada esté “regularmente” en la casa “porque estaría mintiendo”. Olona no mola, un empadronamiento ILEGAL. No diga que es de “Grana”que vomito!!! @macarenaoIona — msantis60 💙💚 (@msantis60) May 13, 2022

La Macarrona diciendo Graná...

Política for dummies — ۞ Republicano Andalûh 🔻 (@AntuanSquare) May 13, 2022

Ahora vive en Granada, perdón, Graná. La califa la vamos a llamar#Olonalagranaína — orgulloyprejuicio (@orgulloypre) May 13, 2022

Dicho andalú: "er que tiene una candidata en Graná ni tiene una candidata ni tiene ná" — Edu Sánchez (@EduSnchez10) May 13, 2022

A este paso, el día antes de las elecciones, Olona va a estar diciendo "no ni na'" como si fuese nacida en el mismísimo Albaicín.

Sigue los temas que te interesan