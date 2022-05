¿Eres capaz de ver el error en la imagen del leñador? Pocos se percatan del fallo

En el acertijo visual que os acercamos hoy después de que se haya hecho viral en las redes sociales no será necesario que afines la vista para encontrar a animales ocultos en el paisaje, como te proponíamos con el reto del elefante o el de la serpiente. En esta ocasión, lo que tendrás que localizar es un error del propio ilustrador, una incongruencia de la que muy pocos se percatan y que supone un fallo imperdonable para hacer que el dibujo parezca más real.

Si el reto nunca es sencillo, quizás esta vez todavía lo es menos y prueba de ello es que únicamente un 0,5% de las personas que lo han intentado lo han resuelto con éxito empleando un máximo de 10 segundos en ello. Ese crono supone el récord del tiempo empleado, pero podrás mirar el dibujo los minutos que te hagan falta para tratar de resolverlo porque, seguramente, te romperá la cabeza durante un buen rato.

El desafío consiste en encontrar un error que casi podría pasar desapercibido por ser pequeño y poner a prueba no solo la capacidad visual, sino también la cognitiva. En la estampa se nos presenta un paisaje invernal, con la naturaleza cubierta por la nieve: pastos, arbustos, árboles, caminos... Un leñador con un poco de leña al hombro, fumando en pipa, camina con su perro siguiéndole; pero hay algo incorrecto en la imagen, ¿qué es?

Si ya han pasado estos diez segundos y todavía no sabes la respuesta, puedes seguir a sabiendas de que ya no serás uno de los pocos que han completado el reto; pero si lo has conseguido, ¡enhorabuena! No era nada fácil. Si todavía estáis dándole vueltas, debes dejar de leer en este punto o seguir si quieres que te ofrezcamos una pista: fíjate en exclusiva en la nieve del suelo y en algo fuera de lo común en ella.

¿Has caído o todavía no? Si no has dado con la solución y quieres seguir buscando, adelante, pero nosotros tenemos que resolver el enigma llegados a este punto del ejercicio mental: mientras las huellas del perro se van marcando, como es lógico, en la nieve, las del cazador no dejan el menor rastro y ese es el error que tenías que resolver en este acertijo visual:

Tanto si has conseguido resolverlo como si no, tenemos más retos visuales en La Jungla. De hecho, entre nuestros favoritos está el de esta imagen que desaparece de repente de nuestra vista para dejarnos loquísimos, y explicamos además por qué sucede eso. Si eres más aficionado a las matemáticas, podrás probar tus capacidades descifrando cuál es el número que aparece en este otro reto, y si lo que te gusta es el misterio, quizás puedas resolver este asesinato aparentemente imposible. Los retos visuales son pasatiempos perfectos para entrenar el cerebro y desarrollar habilidades de percepción, pero también nos ayudan a sobrellevar el estrés y pasar un rato divertido, que eso nunca sobra.

