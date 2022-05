La foto 'fake' de la reina Letizia más musculada: los memes de la 'Hulk' de la realeza

Que los brazos de la reina Letizia son la envidia de muchas personas es un hecho. Que de un tiempo a esta parte la monarca ha pasado a tenerlos tonificados como si se dedicase profesionalmente al fitness no es tampoco cuestionable; pero de eso a lucir brazos de campeona mundial de los pesos pesados, hay un mundo. Sin embargo, las redes sociales han logrado convencer a muchas personas de que una imagen de la monarca con brazaco es real.

La verdadera imagen se tomó el pasado lunes, cuando doña Letizia asistió al madrileño Auditorio del ICEX a las mesas redondas Competitive Advantages of Filming in Spain que estaban organizadas por la Secretaría de Estado de Telecomunciaciones e Infraestructuras Digitales, ICEX-Invest in Spain y la Spain Film Commission en el marco del Plan de Impulso al Sector Audiovisual España, Hub Audiovisual de Europa, creado para fomentar la atracción de inversión y actividad económica relacionada con el sector, entre otras cuestiones.

La reina fue recibida por la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, además de otras autoridades, con las que posó para la foto de familia que ilustra la cabecera de este artículo. Letizia optó por un vestido de Carolina Herrera rojo que también fue muy aplaudido, como prácticamente todos sus outfits. Sin embargo, como todavía estaba reciente la insólita coincidencia en el atuendo con una premiada cuando optó por un vestido de Mango blanco y negro, algunos quisieron hacer humor del asunto.

"Le ha metido kilos"

Con esa intención, el tuitero Braulio modificó la fotografía que la Casa Real difundió de Letizia apretando la mano de Reyes Maroto, ampliando su brazo derecho y también su busto, además de cambiar de color el traje de chaqueta de la ministra y provocar así un nuevo escenario hilarante, aunque ficticio, para hacer el meme:

- Otra que quiere morir ?

• Eh ?

- Nada, nada... pic.twitter.com/NOwUtedXvR — Braulio (@Brantifasco) May 9, 2022

Lo que ocurrió es que la foto se fue de madre, se descontextualizaó, y han sido muchos los que la han dado por cierta, desvinculada de la cómica publicación original. Así, entre las decenas de memes que ha provocado, también se ha podido leer un aluvión de críticas a Letizia por haberse pasado con la tonificación:

Nueva imagen filtrada de Jane Foster en #ThorLoveAndThunder Es increíble la transformación de Natalie Portman 🔥 pic.twitter.com/h2SpnJcCFL — David Lorao #DoctorStrange (@goonielor) May 10, 2022

Letizia Ortiz le ha metido kilos al total pic.twitter.com/2VtwmpjAR8 — Eduardo Camavinga (@LuisAtheltic6) May 10, 2022

Reina Letizia

Un hostión cada caricia pic.twitter.com/PJHU0nPisz — Bamfo! the Ninth (@Bamf_) May 11, 2022

Soy Letizia y estoy mamadísimahijadetureputísimamadre. pic.twitter.com/VsG8gjhcGA — Álvaro Luthor (@Arrowverso) May 10, 2022

Letizia te calza una hostia que te hace monárquico. pic.twitter.com/8Q7PlsI8eT — Mamarracho. (@Amiquemecontais) May 10, 2022

Ya decía yo que me sonaba de algo el brazo de Letizia. pic.twitter.com/2CnRYvaApu — Dr. Garco ✨ (@angel_garco) May 10, 2022

Letizia Ortiz Reina Consorte y en sus ratos libres lanzadora de jabalina pic.twitter.com/dvGJ3NvYEm — Arosa (@AROSADR) May 11, 2022

- ¿Monárquica o Republicana?

- Republiaaaaaaaahhh…Monárquica. Viva el Rey. Viva el orden y la ley. pic.twitter.com/WqFZj60m6g — Me llaman Jimmy (@TirodeGraciah) May 10, 2022

No obstante, basta con poner al lado ambas fotografías para apreciar que, aunque la reina puede presumir de brazo, por ahora no es la prima de Hulk:

A la izquierda la Letizia real y a la derecha el 'fake'.

De hecho, en el apretón de manos original que colgó la Casa Real en sus redes, se comprueba también cómo el traje de chaqueta de Maroto era blanco y no rojo:

La verdadera foto de Letizia saludando a la ministra de Industria. Casa Real

Eso sí, nadie se atrevería a decir que a este ritmo no veamos a Letizia todavía más musculada que ahora y no sea un fake.

