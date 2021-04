Toni Cantó queda fuera de la lista del PP para el 4-M por haberse empadronado tarde en Madrid

La Justicia ha dejado a Toni Cantó fuera de la lista del PP en las elecciones a la Comunidad de Madrid. Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL en fuentes del Partido Socialista de Madrid, una sentencia del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5, tanto él como el exalcalde de Toledo Agustín Conde se empadronaron en la Comunidad de Madrid más tarde de lo que marca la ley electoral de la región.

Según la norma, para ser "elegible" es necesario residir en la Comunidad antes del 1 de enero del año en el que se convocan las elecciones. Fue el propio PSM el que recurrió la decisión de la Junta Electoral Provincial de permitir la inscripción de Cantó y Conde ante la Justicia.

La sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico, es "firme e inapelable". Sin embargo, aún queda abierta la puerta de un recurso en amaro ante el Tribunal Constitucional. En contacto con EL ESPAÑOL, el propio Cantó ha confirmado que él y el Partido Popular recurrirán ante el TC en las 48 horas hábiles que indica el fallo.

Me he reunido con el equipo de @IdiazAyuso para conversar sobre la posibilidad de apoyar el proyecto de unión del centro derecha de @pablocasado_ en Madrid.



Es esencial que esta comunidad siga siendo ejemplo de libertad en Europa y motor económico de España. — Toni Cantó (@Tonicanto1) March 24, 2021

El exlíder de Ciudadanos en la Comunidad Valenciana dimitió el pasado 15 de marzo, "avergonzado" por el murcianazo y decepcionado por lo que consideró una deriva del partido que no podía compartir. Después de no aceptar la oferta de Inés Arrimadas para entrar en la Ejecutiva naranja, al día siguiente anunció su renuncia al acta de diputado en las Cortes Valencianas y que abandonaba la política. "He llamado a mi representante para volver a mi antiguo trabajo", dijo el actor.

Pero a los 10 días el rumor tornó en noticia y aceptó "la oferta" del PP para colaborar en la candidatura de Isabel Díaz Ayuso y en el proyecto de Pablo Casado. Así lo comunicó él mismo en su Twitter después de que varios medios, entre ellos EL ESPAÑOL, dieran cuenta de sus negociaciones con la dirección de Génova.

El artículo 4.2 de la Ley 11/1986, de 16 de diciembre, Electoral de la Comunidad de Madrid dice textualmente que "los que aspiren a ser proclamados candidatos y no figuren incluidos en las listas del Censo Electoral vigente, referido al territorio de la Comunidad de Madrid podrán serlo, siempre que con la solicitud, acrediten de modo fehaciente, que reúnen todas las condiciones exigidas para ello".

Eso es lo que, presuntamente, hizo Cantó renovando su DNI días antes de su inscripción como candidato en la lista del PP, según eldiario.es. Tal como informa este digital, el político liberal habría cambiado su lugar de residencia en el carnet de identidad y habría certificado su residencia en la regiónm madrileña de este modo ante la Junta Electoral Provincial, que la habría dado por válida.