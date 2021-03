Toni Cantó abandona Ciudadanos y dimite como diputado en Valencia

Toni Cantó abandona Ciudadanos y dimite como diputado en el Parlamento valenciano. El actor ya no forma parte de las siglas lideradas por Inés Arrimadas. Él mismo ha anunciado su marcha tras abandonar la reunión que estaba manteniendo la Ejecutiva de la organización.

Venía siendo muy crítico con la estrategia seguida por la estructura en el último año. Cargó, entre otras cosas, contra el estado de alarma de seis meses brindado a Pedro Sánchez o la voladura de puentes con el Partido Popular tras el lanzamiento de la moción de censura en Murcia.



Arrimadas ha intentado retenerlo hasta el final. Tal y como adelantó anoche este periódico, la jerezana decidió ofrecerle un puesto en su núcleo duro, pero al mismo tiempo mantuvo en ese comité permanente a Carlos Cuadrado y José María Espejo.

Un gesto que Cantó ha descrito a su salida de la sede como "salvar la Ejecutiva, y no al partido". Cantó interpreta que no ha existido una "asunción de responsabilidades" tras las decisiones que han colocado a Ciudadanos en su actual situación.

De hecho, Cantó ha pedido la dimisión del comité permanente de Ciudadanos, que estaba formado por Cuadrado, Espejo, Melisa Rodríguez, Edmundo Bal, Borja González y Marina Bravo. "He pedido que se votara al respecto y no lo han permitido", ha aseverado.

"Hay que asumir responsabilidades y ellos no lo están haciendo. Hay que dar la voz a los afiliados para que puedan recuperar el partido de los dos últimos batacazos", ha criticado.

"Coalición con el PP"

A ojos de Cantó, los dos asuntos más urgentes son "retirar la moción de Murcia" y trazar "una coalición con el PP de Ayuso en Madrid para el 4-M. Sobre la censura a López Miras pactada con el PSOE, ha dicho: "Era una mala idea y ha sido llevada a cabo de manera bochornosa. Nos podíamos haber salido del Gobierno. Quien no tuviera en mente que pudiera suceder lo que sucedió -el adelanto electoral- no puede estar en un puesto de esa relevancia".

En cuanto a Aguado y lo sucedido en la región capitalina, ha apostillado: "Me preocupa la Comunidad de Madrid. El centro derecha no puede perderla. Es esencial, el eje de la libertad y la prosperidad. Para que eso pase, he pedido, y no se ha votado, que no vayamos solos, sino con el Partido Popular. Con quien no podemos ir es con Ignacio Aguado, una de las razones fundamentales de la ruptura del Gobierno", ha dicho Cantó.

El actor se ha despedido con un "cariñoso saludo" para los afiliados, que "no se merecen" un equipo directivo "como el que tienen"; y también con "un recuerdo" para un "afiliado al que tengo mucho cariño y por el que estoy aquí, Albert Rivera".

"Lo único que me planteo ahora es llamar a mi representante para ver si puedo trabajar dentro de poco". Unas palabras de las que se desprende que Cantó, de momento, no tiene pensado encarnar ningún otro puesto político.