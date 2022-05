¿Eres capaz de decir cuántos agujeros tiene esta camiseta? No son los que piensas

Los acertijos visuales son pasatiempos que nos ayudan a combatir el aburrimiento y tienen un gran éxito en las redes sociales. No en vano, el que os acermos hoy no es nuevo, sino que ya se había hecho viral tanto en el 2020 como en el 2021, pero por ahora no es mucha la gente que saber decir con exactitud cuántos agujeros tiene la camiseta del dibujo. La dinámica de este tipo de juegos siempre es la misma: se presenta una imagen en la que hay que hallar algo que no se ve a simple vista.

Bajo esa premisa, asumimos el reto y nuestra mente se pone a trabajar hasta resolverlo. De hecho, si no damos con la solución, sentimos una enorme frustración que va más allá de lo racional. No obstante, estos acertijos no son únicamente un divertimento, sino que también contribuyen a desarrollar habilidades de concentración y percepción, además de sentirnos satisfechos si somos capaces de dar con la solución.

En esta ocasión se nos presenta una camiseta de color verde en la que se pueden ver algunos agujeros y el tema en cuestión está ahí: ¿cuántos son en total? Para este reto viral se han fijado unos 6 segundos de tiempo para fijarnos en el dibujo y contabilizarlos, ¿serás capaz de hacerlo? Tan solo un 2% de las personas que lo han intentado logrando resolverlo dentro de los límites, así que mucha suerte y activamos el cronómetro en tres, dos, uno...

¡Tiempo! ¿Crees que has sido capaz de resolverlo? Si te has ido por lo fácil y solo has contado dos agujeros, ya te anticipamos que estás equivocado y de paso te damos una pista:

Así, si no son dos agujeros, ¿cuántos serán? Si quieres seguir pensándotelo no continúes leyendo porque vamos a desvelar la solución. Si has echado cuentas y tu número coincide con el que vamos a dar, ¡enhorabuena! Eres un crack de los acertijos, porque no era nada fácil. Como decíamos, no son dos rotos los que vemos, sino que llegan hasta los ocho: dos agujeros por delante, los mismos dos por detrás, y se le suma la abertura para meter la cabeza, las dos para sacar los brazos y la de abajo.

RT si sabes cuantos agujeros tienes la camiseta. pic.twitter.com/P27BahPuCy — 𝙿𝚛𝚘𝚏𝚎𝚜𝚘𝚛 𝚂𝙺𝙿 🧩 (@ProfesorSKP) February 24, 2020

