La Junta se rebela contra las tarjeta monedero: "No se pueden usar en el 80% de Andalucía"

Nuevo foco de fricción entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía. Esta vez, por culpa del nuevo sistema de ayuda a las personas con menos recursos que, desde ahora, se hará a través de unas tarjetas monedero con las que las familias podrán ir a hacer la compra a supermercados y tiendas designadas.

El sistema, sin embargo, no covence en Andalucía. Porque, según la consejera de Igualdad, Loles López, deja fuera de las ayudas hasta a 280.000 andaluces. Se quedan, protesta la titular de Igualdad, "sin atender".

La queja pasa también por el sistema por el que se da la ayuda a las familias. Porque, desde ahora, hay establecimientos designados donde se puede hacer uso. Y no hay en ocho de cada diez municipios.

[Así son las tarjetas monedero para familias vulnerables: desde 130 euros al mes y hay que pedirlas en Cruz Roja]

Desde la Delegación del Gobierno no comparten esa visión. Señalan que el cambio de sistema de ayuda se aprobó "por todas las comunidades en 2021". Y eso incluía a la Junta.

Además, explican que "los problemas de distribución de alimentos que pueda haber en cada territorio no están causados por este nuevo modelo de tarjetas monedero" sino que es "un problema que ya existía de antes, y que es responsabilidad de cada comunidad resolver". No niegan que exista un problema, pero sí aseguran que no es nuevo.

Con Cruz Roja

Añaden desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez que el Estado asume la gestión de las tarjetas en tanto las comunidades como Andalucía "implanten sus sistemas" para hacerse cargo.

El sistema, en todo caso, añaden, contará con la colaboración de la Cruz Roja y "no implica que los Bancos de Alimentos dejen de recibir fondos públicos".

Más allá de esta cuestión, desde la Junta critican que quienes menos recursos tienen deban viajar hasta el municipio más cercano donde sí que haya un supermercado donde poder usar la tarjeta monedero.

Dinero para viajar

En el caso de Huelva, explica Loles López, "alguien de la Sierra de Aracena que no tiene para llegar a final de mes para usar esa tarjeta tiene que venir adonde haya una tienda autorizada", que es a varios kilómetros.

"¿De dónde va a sacar alguien que no tiene recursos para el viaje de ida y de vuelta?", se pregunta la titular de Igualdad. "Es un auténtico desastre", valora López, quien insiste en que "ocho de cada diez municipios no tienen establecimientos donde se puedan usar las tarjetas monedero".

Las nuevas tarjetas tienen un dinero cargado que los ciudadanos beneficiarios de la ayuda pueden gastar. El fondo de dicha tarjeta varía en base al número de personas que componen la unidad familiar.

Hasta 220 euros al mes

De esta forma, una familia de dos personas pueden obtener una tarjeta monedero con 130 euros al mes; de tres miembros, con 160 euros al mes; de cuatro, con 190 euros al mes; de cinco o más, corresponden hasta 220 euros al mes en la tarjeta.

Hasta 2029 Andalucía recibirá hasta 118,9 millones de euros para esta ayuda desde el Gobierno central. Esa cuantía se reparte entre 9.000 y 15.000 tarjetas, cuantía que desde la Junta tachan de "insuficiente".

Sin embargo, Andalucía es, según datos del Boletín Oficial del Estado (BOE), la comunidad que más dinero recibe. Como región más poblada, con en torno al 19 por ciento del censo de España, está a la cabeza de esta transferencia.

Fondos de la ayuda

En términos absolutos, es cierto que Andalucía es la comunidad que más fondos recibe por esta cuestión, pero, si se analiza más en detalle, la región se lleva 2,25 euros por habitantes en esta ayuda. Sin embargo, hay zonas como Canarias que se hacen con 2,8 por habitante o la Comunidad Valenciana que se lleva 3 euros por persona censada.

Para la Junta los fondos no son suficientes porque "se quedan fuera personas mayores con pensiones muy bajas, familias con hijos con 18 años o más, personas sin hogar, personas migrantes, mujeres víctimas de la violencia de género…"

De esta forma, señalan en el Gobierno andaluz, se "excluye al 85 poor ciento de los beneficiarios actuales, que son 330.158 personas".