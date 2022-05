El frente amplio Por Andalucía nace torcido: el retraso de Podemos divide aún más a la izquierda

Tanto tensó la cuerda Podemos para que su candidato, el diputado por Cádiz y guardia civil Juan Antonio Delgado, representara el frente amplio andaluz, que al final la rompió.

La Junta Electoral de Andalucía ha parado en seco el acuerdo in extremis alcanzado entre Podemos, Izquierda Unida, Más País, Alianza Verde, Equo y la Iniciativa del Pueblo Andaluz para concurrir bajo la coalición Por Andalucía el próximo 19 de junio.

Ni 24 horas tuvieron que pasar para que la coalición comenzara a torcerse y la confluencia a dividirse, a pesar de que representantes de una formación y otra se han dedicado elogios en las redes sociales.

El organismo andaluz argumenta para dar esta negativa que los correos electrónicos con los que se solicitó la entrada de esta coalición llegaron fuera de plazo. Éste culminaba, según la normativa, a las 23,59 horas del 6 de mayo. Concretamente, los correos rezan en la bandeja de entrada desde las 00,14 y 1,07 horas.

Ante esta circunstancia, la Junta Electoral autonómica no ha aceptado la solicitud de constitución de esta confluencia conformada por estos seis partidos progresitas. ¿Esto significa que no podrán concurrir el próximo 19 de junio? No, sí podrán, pero si la Junta Electoral Central le da la razón a la andaluza, el frente será menos amplio.

Hay una coalición registrada

En tiempo y forma, y viendo que el plazo se agotaba, IU, Más País Andalucía, Equo e Iniciativa del Pueblo Andaluz, ya habían registrado la coalición con su correspondiente logo. Lo hicieron sin la rúbrica de Alianza Verde ni de Podemos y con la portavoz de IU en el Parlamento, Inmaculada Nieto, como candidata.

Paralelamente, en los últimos días, las negociaciones entre el resto de los partidos, especialmente entre Izquierda Unida y Más País, ya estaban prácticamente cerradas.

"No entiendo cómo ha pasado esto", asegura a EL ESPAÑOL una fuente conocedora de todo el proceso que fue de infarto en los últimos momentos. Cree que realmente Podemos no tenía tanto interés en formar parte de la coalición, pero a última hora se arrepintió.



No obstante, desde la formación morada están bastantes molestos con IU. Según confirman a este periódico, ellos hicieron lo correcto tras entregar a esta formación "en tiempo" toda la documentación, así como las firmas necesarias, para formalizar en el registro su nombre.

Sin embargo, a última hora y con el plazo ya vencido, Izquieda Unida les trasladó que no se completó convenientemente. Realmente, creen que aquellos lo han registrado mal sabiendo que se iba a rechazar.

Camino incierto

Desde ayer los juristas de las formaciones de Por Andalucía están estudiando las posibles medidas legales. En cualquier caso, tienen 24 horas para recurrir esta decisión ante la Junta Electoral Central. Podemos previsiblemente lo hará.

Independientemente del resultado, fuentes de la negociación reconocen que esta coalición nace marcada por la desconfianza. Incluso, un militante de toda la vida asegura que "nace muerta". Además, a partir de ahora, el camino que se inicia es incierto para este incipiente frente amplio.

En el caso de que la Junta Electoral Central dé la razón a la andaluza, existe la opción de que candidatos de las seis formaciones se incluyan en las listas electorales que se diseñen, aunque sin que su marca tenga visibilización en la coalición ni tener el derecho pleno. ¿Podría entonces no aparecer su nombre en la papeleta? Podría ocurrir, lo que llevaría al electorado a una mayor confusión.

Otro aspecto no menos importante es el económico. Si Podemos no forma parte de la coalición como tal, tampoco tendría derecho a recibir los fondos que les correspondieran.

El frente de Yolanda Díaz

La coalición andaluza pretendía ser una avanzadilla del "frente amplio" que la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quiere llevar a cabo a nivel nacional con la suma de Más País y Podemos. Por el momento, no está suponiendo el mejor ejemplo a seguir.

Su equipo también ha intervenido en las negociaciones y ella apoyó con su presencia a Inmaculada Nieto el pasado jueves en su visita a la Feria de Abril.

A pesar de todo este embrollo, fuentes de ambas formaciones aseguran que la voluntad de acuerdo entre las partes permanece intacta y creen que llegarán a buen puerto. De hecho, ya de madrugada, sin estar inscritos los seis partidos en la primera coalición que se registró, todos anunciaron en sus redes sociales que había habido acuerdo con Inmaculada Nieto como candidata.

No obstante, por el momento y en las siguientes 24 horas todo se derivó en un caos, lo que en el fondo divide aún más al bloque situado a la izquierda del PSOE. Internamente y de cara al electorado.

