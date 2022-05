IU, Podemos y Más País concurrirán en coalición el 19-J en Andalucía: Inma Nieto (IU) será candidata

Fumata blanca. Tras meses de negociación y varias reuniones para consolidar un frente amplio de cara a las elecciones del 19-J, dirigentes de Podemos, Izquierda Unida, Más País Andalucía, Verdes Equo, Alianza Verde e Iniciativa del Pueblo Andaluz se presentarán con una única papeleta.

Lo harán bajo el paraguas de la coalición denominada Por Andalucía. El escollo fundamental ha sido el candidato, pero finalmente la formación morada, que había impulsado al diputado por Cádiz en el Congreso y guardia civil Juan Antonio Delgado, ha cedido la candidatura a la presidencia. Esta quedará en manos de la portavoz de IU en el Parlamento, Inmaculada Nieto.

El fin, han informado a EL ESPAÑOL fuentes de la negociación, es favorecer una coalición entre los partidos y poder mejorar la vida de los andaluces y andaluzas.

Este periódico ya anticipó el pasado 25 de marzo que Delgado, fichado en su momento por Pablo Iglesias, sería el elegido de los morados con el visto bueno también de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra.

Lo hicieron a través de un proceso de primarias acelerado con la intención de imponerlo para que lo encabezara todo. Todo ello con la confianza de que así sería, pero realmente sin contar con el apoyo de ninguna formación más. Por tanto, solo tenía dos opciones: ceder o abandonar. Y ha optado por la primera.

El diputado Juan Antonio Delgado con Pablo Iglesias. EFE

IU y Más País se mostraron en contra desde el primer momento. Creen que el agente de la Benemérita gaditano no genera consenso entre el resto de las organizaciones, según ha podido confirmar este periódico.

Por su parte, Inmaculada Nieto no ha salido de ningún comicio interno, sino por consenso del resto de partidos de la reciente coalición y con el sí de Más País. De hecho, desde IU vienen diciendo las últimas semanas que ellos no iban a impulsar ningún candidato.

Estos dos partidos eran más partidarios de un líder independiente, cuestión que tampoco ha podido ser ante la negativa de dos con los que llegaron a un consenso, y de un perfil femenino y moderado. Finalmente, esto último ha pesado más.

Desde Más País, liderado por Esperanza Gómez, valoran que la labor de Nieto en el Parlamento como portavoz ha catapultado su figura. También ella cuenta con otro hándicap. Si no se presenta como candidata no puede concurrir en las listas. Sería la tercera vez que se presenta y los estatutos de IU no lo permiten.

La portavoz de IU en el Parlamento andaluz, Inmaculada Nieto. Parlamento andaluz

In extremis

El plazo para registrar las coaliciones de cara a las elecciones del 19 de junio lo han apurado hasta el final. Ha sido in extremis. Las negociaciones han estado muy enquistadas y se han lanzado dardos hasta última hora a través de los medios de comunicación. Finalizaba hoy a las 23,59 horas y Por Andalucía ha obtenido la luz verde unos minutos antes.

Sin embargo, en el texto entregado ante el registro de la junta electoral no figura Podemos. Fuentes de este partido señalan que se debe a un problema técnico "subsanable" que ya se explicará.

Hasta el último instante han estado negociando. En un principio, Podemos había ofrecido a IU tener la mayoría del futuro grupo en el Parlamento andaluz a cambio de ostentar la cabeza de lista, además de contar con una portavocía conjunta en la cámara autonómica. Pero desde la dirección de IU han rechazado esta oferta.

Por su parte, este pasado miércoles Juan Antonio Delgado, incluso, albergó la posibilidad de llegar a un acuerdo con la líder de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, pero ella sigue descartando una candidatura conjunta con las actuales condiciones.

Yolanda Díaz contra Pablo Iglesias

Aunque al final se ha llegado a un acuerdo, esta circunstancia que se está viviendo en la izquierda andaluza refleja también las distintas corrientes del partido a nivel nacional.

Mientras la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, emplazaba a sumar, pero apoyaba directamente a la candidata de IU, Pablo Iglesias defendía a Juan Antonio Delgado.

Díaz ha avisado a quien anteponga intereses ajenos a la confluencia. Cree que no estaría entendiendo "lo que pasa en este país y en el mundo". Ya lo hizo ayer en su visita a la Feria de Abril para respaldar a Nieto, de lo que ella presumió en sus redes sociales.

Es un placer disfrutar de la Feria de Sevilla junto a @Yolanda_Diaz_ y @AGarzon.



Un día precioso para brindar por Andalucía 💚 pic.twitter.com/REIfwenoeN — Inmaculada Nieto 🔻 (@InmaNietoC) May 5, 2022

Todo ello teniendo en cuenta que su proyecto político no llegará a tiempo para el 19 de junio. Sin embargo, el gesto deja entrever la implicación que va a tener en la campaña andaluza con una izquierda fragmentada desde hace muchos meses.

Delgado valora su implicación

Desde su cuenta de Twitter, Juan Antonio Delgado ha valorado que "el frente amplio será una realidad en Andalucía", y ha agradecido a Yolanda Díaz y a su equipo "la implicación en las últimas horas para cerrar el acuerdo, por el que Inma Nieto será la candidata. Viva Andalucía", ha concluido su comentario.

El frente amplio será una realidad en Andalucia. Agradezco a Yolanda Díaz y a su equipo la implicación en las últimas horas para cerrar el acuerdo, por el que Inma Nieto será la candidata. Viva Andalucia. — Juan Antonio Delgado Ramos (@JA_DelgadoRamos) May 6, 2022

Por su parte, la propia Ione Belarra ha agradecido a Delgado su "generosidad" y "compromiso con Andalucía". "Sin ti y sin la militancia de Podemos habría sido imposible", ha añadido en un apunte en la misma red social en referencia al acuerdo de coalición.

El coordinador federal de IU, Alberto Garzón, se ha congratulado también de la "excelente candidatura" acordada y ha enviado por Twitter "toda la fuerza" a Inmaculada Nieto. "¡Cuenta con nosotros!", le ha trasladado el también ministro de Consumo.

Detalles del acuerdo

Para la elaboración de las listas electorales, la número uno por la provincia de Sevilla será la presidenta de Más País Andalucía, Esperanza Gómez, mientras que el número dos será para Podemos y el tres para IU.

En las demás provincias, IU ocupará el primer puesto en las listas de Málaga, que encabezará la propia Inmaculada Nieto; Jaén y Almería. Por su parte, Podemos contará con cabezas de cartel en Cádiz, con Juan Antonio Delgado en primer lugar, Córdoba, Granada y Huelva.

El documento de acuerdo contempla también que, en el futuro grupo parlamentario que aspira a conformar esta coalición tras las elecciones, el cargo de portavoz corresponda a IU, mientras que para representantes de Podemos queden la portavocía adjunta y la secretaría del grupo.

Otros detalles son que Podemos se quedará con el 60% de los recursos extraparlamentarios, e IU con el 40% restantes. De Izquierda Unida sería el representante de la coalición en el consejo de la RTVA y el senador por designación autonómica que proponga 'Por Andalucía'. Por su parte, Podemos designaría al representante que corresponda en el Consejo Audiovisual de Andalucía y en la Mesa del Parlamento.

La proporción del 60%-40% entre Podemos e IU se contempla también para los recursos del grupo parlamentario, mientras que los gastos de campaña y posteriores subvenciones se repartirían al 50% entre ambas fuerzas de Unidas Podemos.

En el documento también reza que los recursos económicos que se generen en el desarrollo de la actividad política y electoral de la siguiente legislatura tienen que estar directamente relacionados con la cuantía que cada formación política destine a la campaña electoral. Todo ello, partiendo de la base de que no habrá financiación bancaria con una proporción de 60% para Podemos y 40% para Izquierda Unida.

