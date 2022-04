Escollos en la unificación de la izquierda andaluza: el candidato y ahora el nombre de la marca

Cuando no es una cosa es otra. Cuando parece que se habían retomado los contactos entre Más País y Unidas Podemos por Andalucía para avanzar en un acuerdo sobre la posibilidad de concurrir juntos a las próximas elecciones andaluzas, aparece otro escollo.

La semana pasada fue el candidato cuando el bendecido por Podemos, el diputado nacional y guardia civil Juan Antonio Delgado, presentó su candidatura en Sevilla, aunque el resto se conocerá hoy. Ahora es el nombre de la marca. Este periódico desveló hace unas semanas que él sería el definitivo.

Ante el inminente adelanto electoral, Juanma Moreno ya ha dicho que serán antes del verano, el pasado domingo se celebró un encuentro. Al mismo acudieron representantes de Podemos, Izquierda Unida, Equo, Alianza Verde, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Más País Andalucía para seguir avanzando en este posible acuerdo y agruparse bajo la marca 'Por Andalucía', informa la cadena SER.

Sin embargo, parece que no está claro del todo. Justo después Podemos ha subrayado que aún no hay acuerdo sobre el nombre de la candidatura de este frente amplio. Es más, desde la formación morada creen que desvelar la posible marca es "una filtración interesada" que "no va a favor" del pacto.

Aunque todas las partes aseguran que las negociaciones siguen avanzando, el nombre de la posible candidatura unitaria y la persona que la encabece figuran entre los asuntos aún pendientes de cerrar. Básicamente, los principales.

Por su parte, el coportavoz de la formación morada, Pablo Fernández, ha subrayado, de cara a la conformación de ese frente amplio, que toca ser "prudente", "discreto" y trabajar para lograr un acuerdo entre fuerzas y colectivos progresistas, informa Europa Press.

El desmarque de Más País

En todo caso, no es la primera vez que se dan estas diferencias. Tras la reunión mantenida el pasado 12 de abril fue Más País la formación que se desmarcó de la reunión.

La portavoz de Más País, Esperanza Gómez, explicó que su partido había decidido participar en una alianza con el resto de fuerzas progresistas, pero teniendo como base el consenso entre los grupos y la creación de una marca con un candidato o candidata independiente. En esta idea siguen reafirmándose y, en este caso, Juan Antonio Delgado no cumpliría este requisito.

A su juicio, el frente amplio "no puede limitarse a una Unidas Podemos maquillada, porque sabemos que esa fórmula no movilizó en las últimas elecciones andaluzas".

Primarias en Podemos

Paralelamente a estos trabajos, Podemos Andalucía ha activado sus primarias para elegir a sus representantes en las listas de las autonómicas andaluzas. Este lunes está previsto que se den a conocer los nombres de quienes han presentado su precandidatura individual.

El primero en dar un paso al frente fue el propio Juan Antonio Delgado. La semana pasada presentó su candidatura en rueda de prensa y este mismo lunes ha acudido a un acto en Sevilla con la secretaria general de Podemos y Ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra.

Por su parte, IU Andalucía anunció el pasado miércoles el inicio de un proceso para elegir sus candidaturas provinciales de cara a las próximas elecciones andaluzas. El mismo culminará la primera semana de mayo y en él no se incluye la elección de la candidatura de IU a la Presidencia de la Junta.

Quien seguro que no participará en esta confluencia es Adelante Andalucía, la organización que lidera la parlamentaria autonómica y excoordinadora de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez. Esta ya ha sido confirmada por su partido como candidata a la Junta en los próximos comicios.

Tampoco se ha sumado, hasta la fecha, a este posible "frente amplio" la organización andalucista 'Andalucía Por Sí' (AxSí), que forma parte junto a Más País Andalucía e Iniciativa del Pueblo Andaluz de la coalición 'Andaluces Levantaos'.

